創設79年を迎える医療法人財団興学会(所在地：東京都千代田区、理事長：白井 清士)が運営する新橋歯科医科診療所、赤坂歯科診療所、青山歯科診療所の3院では、独自の「スピードヒーリング（光加速技術）」を活用し、手術当日に仮歯の装着までを可能にするインプラント集中治療プログラムを、2026年4月より強化いたしました。大型連休を前に「短期間で食事を楽しめるようになりたい」というニーズに応え、身体的・時間的負担を最小限に抑えた治療を提供します。

連休を前に高まる「QOL（生活の質）改善」へ

4月は新生活の疲れが出やすく、また5月の大型連休に向けて「旅行や会食を全力で楽しみたい」という方が増える時期です。従来のインプラント治療は「数ヶ月の待機期間」がネックでしたが、当院では光加速技術を駆使し、その常識を覆すスピード提供を実現しました。

スピードヒーリング（光加速技術）が求められている理由

1.インプラントの定着スピードを劇的に向上

当院では、特殊な光を照射して、骨との結合を大幅に早め、治療期間の短縮を目指します。

2. 手術当日に「噛める」喜び

スピードヒーリングと精密な術前シミュレーションを組み合わせることで、手術当日に仮歯を固定することが可能です。連休中の旅行や大切な会食を、歯を気にせず楽しむための「タイパ（タイムパフォーマンス）治療」として提案します。

3. 「歯ぐきを切らない」やさしいインプラント治療

コンピューターによる精密なシミュレーションを活用し、歯ぐきを切らずに小さな穴だけでインプラントを届ける方法を取り入れています。傷口が小さいため、手術後の腫れや痛みが少なく、翌日からお仕事や家事を普段通りこなしたい方にも選ばれています。

こんな方は是非ご相談ください

■ 仕事が忙しく、通院のための時間を確保しにくい方 ■ 過去に「痛い」「怖い」という思いをして、インプラントを諦めていた方 ■ 手術後の腫れや痛みが心配で、日常生活への影響を最小限に抑えたい方 ■ 「旅行先で美味しいものを気兼ねなく楽しみたい」という願いをお持ちの方 ■ 家族や友人と囲む食卓を、以前のように自分の歯で楽しみたい方 ■ 残っている自分の健康な歯を守るために、負担の少ない補綴（ほてつ）を選びたい方 ■ 「一生自分の歯でおいしく食べたい」という、長期的なお口の健康を重視される方

日本の歯科医療の先駆者として「抜かない・削らない」をモットーに高度な治療を導入。特にインプラント治療においては、難症例への対応やスピードヒーリングにおいて、1947年の創立以来、長年にわたりインプラント治療に取り組んでまいりました。

▼詳細情報はこちら https://shinbashishika.com/chiryou/imprant/

▼施術内容 施術名：インプラント治療 施術の説明：損した歯の部分にインプラントを埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。当院では、光照射によってインプラントの定着を促進させて治療期間の短縮を目指します。 施術のリスク：手術後に一時的な痛み、腫れ、内出血 施術の価格：1歯 275,000円～（税込） ※保険対象外治療となります。 ※各治療期間・治療費は患者様の状況に応じて変わります。 ※相談料、検査料、調整料、オプション料等は含みません。

■診療所概要

診療所名：新橋歯科医科診療所 所在地：〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル2階 アクセス：JR線「新橋」駅 徒歩3分 診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：祝日 URL：https://shinbashishika.com/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら https://shinbashishika.com/contact/reserve/

診療所名：赤坂歯科診療所 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-18 オービス赤坂1F アクセス：東京メトロ「赤坂」駅 徒歩3分 診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：日曜・祝日 URL：https://www.akasakashika.com/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら https://www.akasakashika.com/contact/ 診療所名：青山歯科診療所 所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE B1 アクセス：東京メトロ「外苑前」駅直結 徒歩1分 診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：日曜・祝日 URL：https://www.aoyamashika.jp/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら https://www.aoyamashika.jp/contact/

■会社概要 商号 ： 医療法人財団興学会 代表者 ： 白井 清士 所在地 ： 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立 ： 1947年（昭和22年）6月 事業内容 ： 最先端歯科医療、美容医療

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 医療法人財団興学会 TEL：03-3526-3031