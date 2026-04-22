道の駅おがわまち(埼玉県小川町)では、ゴールデンウィーク期間の2026年4月29日(水)から5月6日(水)までの8日間、体験型食べ歩きフェス「お得に楽しく食べ歩き」を盛大に開催いたします。いちごストラックアウトや、埼玉県産お米のすくいどり、秩父味噌盛り放題など、遊びながら食べられるコンテンツがいっぱい！ゴールデンウィーク限定の特別メニューや、時間帯・日替わりのイベントに加え、こどもの日イベントとして菓子まきも実施。笑顔あふれるゴールデンウィークを道の駅おがわまちで思い出を作ろう！

【公式HP】 https://lsp-ogawatown.com/





体験型の食フェス 「お得に楽しく食べ歩き」





◆道の駅おがわまちを存分に楽しむイベントが多数！

道の駅おがわまち全体がゴールデンウィークを楽しむエンターテイメントパークに大変身！農産物直売所、物販、飲食、スイーツ、ファストフード、ベーカリーが一体となり、「食べ歩き」と「体験」を融合させた回遊型イベントを実施します。地元で採れたての新鮮野菜から、ここでしか味わえないこだわりの加工品、スイーツまで、見て、触れて、味わって、遊びながら楽しめるコンテンツが満載！ご家族皆様でおがわまちや埼玉をはじめ道の駅の魅力をいっぱいお楽しみいただけます。





大人気の農産イベントも盛りだくさん！





◆大人気の農産イベントも盛りだくさん！

4月29日(水)9:00～ 埼玉県産いちごストラックアウト

4月30日(木)10:00～ 春野菜よりどり2kg重さ当てチャレンジ

5月1日(金)9:00～ 埼玉県産春キャベツGETだるま落とし

5月2日(土)10:00～ 新井武平商店さん秩父味噌盛り放題

5月3日(日)9:00～ 新井武平商店さん秩父味噌盛り放題

5月4日(月)10:00～ 埼玉県産トマト玉入れチャレンジ

5月5日(火)9:00～ 埼玉県産ミニトマトカップ詰め放題

5月6日(水)10:00～ 埼玉県産お米すくいどり









◆お食事処、スイーツコーナーからは春の新メニューが登場！

～ここでしか味わえない豊かな食体験を～





主役となるのは、地元農家の皆さんが丹精込めて育てた“OGAWAN野菜”。新鮮な小川町ならではの旬の食材を中心に、四季折々で表情を変える里山の恵みをお楽しみいただけます。シャキッとした食感、みずみずしい甘み、そして力強い風味―素材本来の美味しさを最大限に引き出すことにこだわりました。

さらに！使用する食材は“生産者さんの顔が見える”ことも大切にしています。誰が、どんな想いで育てたのか。その背景ごと味わうことで、単なる食事を超えた“地域とつながる体験”もお届けします。

観光で訪れる方には小川町の魅力を凝縮した入口として、地域の方には日常の中で改めて地域の価値を感じていただける場としてお楽しみください！





GW期間(4月29日～5月6日)は、セット価格が通常価格748円のところ、お試し価格550円でご提供！人気のドレッシングや、ローストビーフなど5種類のトッピングもご用意しています。





里山ごはん食堂サラダバー ※画像はイメージです





＜商品概要＞

商品名： 里山ごはん食堂サラダバー

発売日： 4月15日(水)～

価格 ： 単品 大人1,320円／小人880円

セット 大人748円／小人528円(GW期間お試し価格550円)









◆里山ごはん食堂 期間限定メニュー

「里山ごはん食堂」からは、小川町のこだわりが詰まった期間限定メニューが登場！川越三元豚使用の「和紙仕立ての秩父味噌カツレツ」は、和紙のような極薄の肉と店舗オリジナルの味噌ダレが絶妙な逸品。ハサミで切る楽しさも。埼玉銘茶狭山茶を練り込んだ「海鮮頂上茶そば」は、海の幸ふんだんで華やかな春の逸品です。この機会にぜひご賞味ください！





＜商品概要＞

商品名 ： 川越三元豚使用 和紙のふるさと小川町

和紙仕立ての秩父味噌カツレツ

発売日 ： 4月24日(金)～5月24日(日)

価格 ： 1,848円(税込)

アレルギー： 小麦・大豆・たまご・豚肉・ごま・さば

和紙仕立ての秩父味噌カツレツ





＜商品概要＞

商品名 ： 埼玉銘茶 狭山茶の海鮮頂上茶そば

発売日 ： 4月24日(金)～5月24日(日)

価格 ： 1,848円(税込)

アレルギー： 小麦・そば・卵・乳成分・豚肉・大豆・鶏肉・いくら・ごま

埼玉銘茶 狭山茶の海鮮頂上茶そば





◆オガワソフト 期間限定メニュー

けんぴとみたらしおがわ庵/オガワソフトからは、埼玉県が誇るブランドいちご「あまりん」を使用した、フレッシュで贅沢な「あまりんスムージー」が期間限定で登場！旬の美味しさをギュッと閉じ込めた一杯は、まさに春の逸品です。甘酸っぱいいちごの香りが口いっぱいに広がり、気分もリフレッシュ。食べ歩きにぴったりのドリンクをぜひ！数量限定ですのでお早めに。





＜商品概要＞

商品名： あまりんスムージー

発売日： 4月29日(水)～ ※原材料が無くなり次第終了

価格 ： 780円(税込)

あまりんスムージー





◆【5月5日限定】空からお菓子が降ってくる！？「こどもの日 特大菓子まき大会」開催

ゴールデンウィークの目玉企画として、5月5日(火・祝)14:00より、道の駅おがわまち店頭特設会場にて、特別なこどもの日イベント「こどもの日・大菓子まき大会」を緊急開催！小学生以下のお子様を対象に、特設ステージ上からバラエティ豊かなお菓子をまく、豪快イベントを開催！降ってくるお菓子をめいっぱいキャッチ！盛り上がること間違いなしのイベントです。





日時： 2026年5月5日(火・祝) 14:00～ ※お菓子がなくなり次第終了

会場： 道の駅おがわまち 店頭特設会場(屋外)

対象： 小学生以下のお子様









■イベント概要

体験型食べ歩きフェス「お得に楽しく食べ歩き」

開催日：2026年4月29日(水)～5月6日(水)

時間 ：各日9:00～17:00

会場 ：道の駅おがわまち

内容 ：時間帯イベント／日替わりイベント／期間限定新メニュー販売／

こどもの日イベント(菓子まき) 他









■「道の駅おがわまち」について

都心からわずか1時間半。埼玉県の中央部よりやや西に位置し、外秩父の緑豊かな山々に囲まれた小川町は、市街地の中央を一級河川・槻川(つきがわ)が流れ、清らかな水に育まれた伝統産業「小川和紙」が今も伝わります。和紙や酒造をはじめとする地場産業で栄えてきたこの町は、豊かな自然と歴史・文化が調和する佇まいから、“武蔵の小京都”とも呼ばれてきました。また、雄大な自然と清らかな水によって発酵や醸造の文化も根付き、土地の風土が育んだ多彩な食文化が、今も大切に受け継がれています。そこで、当施設が掲げたコンセプトが、「手漉き和紙と有機の里」。道の駅が地域活性化交流拠点として「人と自然と食が結び合う、小川町の輝き―小川町の想いと恵みを繋ぐ場所」へ。

小川町の歴史・文化・自然が織りなす魅力を未来へとつなぎ、心ふれあう場所を提供いたします。





道の駅おがわまち





■管理運営

会社名 ： アイル・コーポレーション株式会社

代表者 ： 代表取締役 町田 哲雄

所在地 ： 埼玉県さいたま市浦和区常盤2-9-10

主な事業内容： PPP事業、総合ビルメンテナンス業務、施設運営マネジメント業務、

医療関連サービス業務、グラウンド・公園緑地管理業務、

飲食施設関連サービス業務、住宅関連サービス業務

公式サイト ： https://www.i-ll-group.co.jp/i-ll/





会社名 ： 株式会社TTC

代表者 ： 代表取締役 河越 康行

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀686番地

主な事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理、

ブランド店舗の開発・運営、地域創生コンサルタント事業、

店舗プロデュース全般、食のテーマパークの開発・運営、

道の駅の運営、観光土産品の企画・開発・卸販・販売、

美容・健康関連商品の企画・開発・卸・販売、宿泊・温浴事業、

6次産業化ビジネス(農業)

公式サイト ： https://www.ttc-gr.co.jp/









■施設運営

会社名 ： 株式会社LSP

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 埼玉県比企郡小川町東小川2丁目22番地1

主な事業内容： 道の駅おがわまちの管理運営、観光土産品の開発、製造及び販売、

工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://lsp-ogawatown.com/