Samsung Wallet、JR東日本と「Welcome Suica Mobile・モバイルSuica」の協業を開始

Samsung Wallet、JR東日本と訪日旅行者が便利に使える

「Welcome Suica Mobile・モバイルSuica」の協業を開始

～ Samsung Walletとの連携によるSuicaサービスの拡大 ～

サムスン電子ジャパン（以下サムスン）は、2027年上半期に海外で発売するSamsung Galaxyスマートフォンで訪日旅行者向けのSuicaアプリケーション「Welcome Suica Mobile」が利用できることを目指し、サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）とJR東日本が協業していくことをお知らせいたします。この協業により、訪日旅行者が海外で購入したSamsung Galaxyスマートフォンを使って、日本入国後すぐに鉄道・バスをはじめとした交通機関やお買い物がシームレスにご利用できるようになります。併せて、モバイルSuicaおよびWelcome Suica Mobileのアプリ上での決済方法として「Samsung Pay」がご利用いただけるサービスの開始を目指していきます。





■今後の協業に関する取り組み

● 海外で発売される「Samsung Galaxyスマートフォン」におけるSuica対応

2027年以降に海外で発売される「Samsung Galaxyスマートフォン」において、訪日旅行者向けのSuicaアプリケーション「Welcome Suica Mobile」でのSuica発行に対応

※発売地域や対応機種は、今後詳細が決まり次第お知らせします。

● モバイルSuicaおよびWelcome Suica Mobileの「Samsung Pay」による決済サービスの開始

モバイルSuicaおよびWelcome Suica Mobileにおいて、チャージ、普通列車グリーン券、おトクなきっぷおよび定期券を購入する際に「Samsung Pay」を利用





2027年上半期に海外で発売される「Samsung Galaxyスマートフォン」に対応するWelcome Suica Mobileにて以下のサービスの実現を目指します。





【凡例】 ○・・・利用可 ×・・・利用不可

※チャージ残額の払いもどしは行いません。また、有効期間終了後はSF残額が失効します。

詳細は今後お知らせいたします。Samsungは今後もさらに多くの企業との協業を拡大し、他のSamsung Galaxy製品カテゴリーへのサポート拡大に取り組んでまいります。

■「Samsung Wallet」

「Samsung Wallet」はSamsung Galaxyユーザーがクレジットカード、QRコード・バーコード決済、ポイントカードなどをスワイプアップですぐに起動できるサムスン独自のデジタルウォレットです。また、4月以降、新サービスが続々追加されます。スムーズに支払いができる便利なサービス「Samsung Wallet」でスマートライフをご体感ください。さらに「Samsung Wallet」ではアプリ内キャンペーンも毎月開催しております。詳細はアプリ内の右上新着ボタンからプロモーションページをご確認ください。

アプリ名 ： 「Samsung Wallet」

インストール ： Galaxy Store/Google Play Store内

料金 ： 無料

対象端末 ： 2021年以降の発売モデルかつAndroid 14以上のSamsung Galaxyスマートフォン

※対象端末はhttps://www.samsung.com/jp/support/apps-services/about-samsung-walletをご確認ください。

※「Samsung Galaxy Watchシリーズ」ではご使用いただくことはできません。（2026年4月21日時点）

＜Samsung Wallet対応サービス＞ 2026年4月21日時点

（2026年4月以降追加予定サービス(青字)、対応開始時期・五十音順）





※1 JCBグループが発行するカードとは、ジェーシービーと提携する金融機関が発行するカードです。

※2 2027年上半期対応予定です。

※3 国内航空券対応のみ対応です。

●画像・イラストは全てイメージです。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Suica のペンギンは JR 東日本の「Suica」のキャラクターです。

●Suica・Welcome Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。