オンキヨー株式会社 コラボイヤホン等の年間受注台数が10万台を突破
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、2025年に当社のイヤホン・ヘッドホンの年間受注台数が初めて10万台を突破したことを本日2026年4月21日お知らせいたします。
当社は、1946年に前身企業が創業し、本年（2026年）9月で80周年を迎えます。また、1970年にONKYOブランド初となるヘッドホン“H-01A”が発売されて以来、2025年で55周年を迎えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346883/images/bodyimage1】
ONKYOブランド初のヘッドホン“H-01A”
当社が販売しているイヤホン・ヘッドホンは、すべて当社運営のECサイトおよび秋葉原の実店舗「音アニ」での受注販売を基本としています。現在は、ベースモデル9機種をもとに、アニメ・VTuberとのコラボレーション製品を展開しています。
今後も当社は、アニメ・VTuberとのコラボレーションを積極的に推進し、ONKYOブランドのさらなる認知拡大に努めてまいります。
●主なコラボレーション（2025年以前に発売されたコラボモデルを含む）
・アニメ ぼっち・ざ・ろっく！、名探偵コナン、鬼滅の刃、機動戦士ガンダム、ガールズバンドクライ
・VTuber 葛葉、榊ネス、フレン・E・ルスタリオ、魁星
●主なベースモデル（2025年以前に発売されたコモデルを含む）
・AOW03：ANIMAとのダブルネームにより実現した有線・無線対応オーバイヤーヘッドホン。
・AOW04： ANIMAとのダブルネームにより実現したワイヤレスイヤホン。
・CP-TWS01E：Qualcomm(R)社製のSoC「QCC3072」を採用し、SBC/AACに加え、最新のQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応。
■当社事業について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
当社は、1946年に前身企業が創業し、本年（2026年）9月で80周年を迎えます。また、1970年にONKYOブランド初となるヘッドホン“H-01A”が発売されて以来、2025年で55周年を迎えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346883/images/bodyimage1】
ONKYOブランド初のヘッドホン“H-01A”
当社が販売しているイヤホン・ヘッドホンは、すべて当社運営のECサイトおよび秋葉原の実店舗「音アニ」での受注販売を基本としています。現在は、ベースモデル9機種をもとに、アニメ・VTuberとのコラボレーション製品を展開しています。
今後も当社は、アニメ・VTuberとのコラボレーションを積極的に推進し、ONKYOブランドのさらなる認知拡大に努めてまいります。
●主なコラボレーション（2025年以前に発売されたコラボモデルを含む）
・アニメ ぼっち・ざ・ろっく！、名探偵コナン、鬼滅の刃、機動戦士ガンダム、ガールズバンドクライ
・VTuber 葛葉、榊ネス、フレン・E・ルスタリオ、魁星
●主なベースモデル（2025年以前に発売されたコモデルを含む）
・AOW03：ANIMAとのダブルネームにより実現した有線・無線対応オーバイヤーヘッドホン。
・AOW04： ANIMAとのダブルネームにより実現したワイヤレスイヤホン。
・CP-TWS01E：Qualcomm(R)社製のSoC「QCC3072」を採用し、SBC/AACに加え、最新のQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応。
■当社事業について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
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