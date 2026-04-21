阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社（代表取締役社長：上田均 本社：大阪市北区）が運営するWebメディア『TOKK関西』 https://tokk-kansai.jp/ は、2025年11月の大幅リニューアルから、わずか4ヵ月の2026年3月、過去最高の月間260万PV※を達成いたしましたのでお知らせいたします。

阪急電鉄、阪神電車の沿線18エリアなど関西の“広い”情報を、地元ライターによる地域密着型の“深い”記事として掲載、月間約400本を更新しています。グルメ系SEO記事とプロのライターによる特集記事など“質”の向上により、260万PV達成に至りました。

※TOKK関西サイトおよび外部配信先（ニュースアプリ等）を合算した数値





『TOKK関西』とは

宝塚・大阪・神戸・京都を中心とした関西のお出かけ・グルメ情報を発信する地域密着型Webメディア。2020年3月25日にスタートした前身のwebTOKKを2025年11月25日に大幅リニューアル、名称も『TOKK関西』に。阪急沿線、阪神沿線、さらには沿線にお住まいの方のお出かけ先でもある関西全域（大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県）まで拡大し、新たなスタートを切りました。

特集エリアも、従来の阪急沿線、阪神沿線に加えて、沿線にお住まいの方のお出かけ先でもある関西全域（大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県）まで拡大。また、阪急電鉄、阪神電車の沿線を18エリアに分け、各エリアで地元ライターを採用し、地元をパトロールして集めたニッチな情報を毎日発信しています。住む人には「暮らす楽しさ」をモットーにニッチで深い情報を、観光で関西に来られる方にはエリアごとの「行くべき場所」「食べるべきグルメ」「知っておくべきイベント情報」をお届けしています。





関西で一番読まれるメディアを目指して、エリアライターによる記事を月間約400本！

2025年11月25日から阪急阪神沿線の13エリア※1を公開、2026年3月25日には梅田エリア／河原町・烏丸・京都駅エリアについてもエリアライターを追加し、月間約400本もの地元のニッチな記事※2を更新しています。リニューアルを機にTOKKの強みであるグルメ系SEO記事、各エリアの旬の話題や注目スポットなどをプロのライターが取材し記事にする特集など、読み応えのあるコンテンツにも注力し、順調にPV数を延ばすことができました。コンテンツ刷新に大きく舵をきった成果が目に見える形で現れました。





※1：吹田エリア／宝塚エリア／高槻・島本エリア／豊中・伊丹エリア／箕面エリア／十三・淡路・上新庄エリア／桂・嵐山エリア／茨木・摂津エリア／川西・池田エリア／岡本・御影エリア／六甲・灘エリア／尼崎エリア／長岡京・大山崎・向日エリア

（2026年秋に神戸三宮・新開地エリアと西宮・芦屋エリアをスタート、2027年春にはなんば・心斎橋・堀江エリアをスタートする予定）

※2：ニッチな記事とは、ライターが担当エリアをパトロールして拾ったネタを記事にしたものを言います。





宝塚エリア、河原町・烏丸・京都駅エリア、梅田エリアを担当する

ライターから届いた、PV数260万達成へのコメント

宝塚エリア担当ライター 中島美加さん

宝塚エリアの担当ライターになって約4カ月、宝塚のここが面白い！と感じたものを、しっかり伝えていくことができれば読者に届くという手ごたえを感じています。地元を飛び回り、取材と原稿制作に追われる日々ですが、これからもフレッシュかつおもしろい情報を届けたいです。

















河原町・烏丸・京都駅エリア担当ライター 葛西りつさん

日々エリアを歩く中で実感するのは、街が少しずつ、着実に変化しているということ。「いつの間に変わったの？」と見過ごしてしまったであろう変化を記録しお届けできるのが楽しいです。そうした街の進化をお届けできることにやりがいを感じています。これからも担当エリアの「今」を伝えていきたいです。

















梅田エリア担当ライター UCOさん

大阪・北区に住んで約20年、梅田エリアは、洗練されたトレンド発信地。それでいて、ビル群から少し離れると、人情味あふれる「人」や、昭和レトロ感が残る「街」が醸す「ほっこり」に出会うことができます。多様な価値観の私たちを「まるっと」包み込んでくれるこの街の魅力を、今後もどんどん発掘・発信していきたいと思います。













『TOKK関西』で、エリア×ターゲットの効果的な広告配信も可能に

『TOKK関西』では、現在は18エリアからエリアを絞り込んでのセグメント広告メニューもご用意しています。また、地元ライターによるタイアップ記事メニューもあり、地域ならではの目線で高いエンゲージメントを生むコンテンツ制作も承ります。飲食店や美容室、クリニックや塾などエリアの生活者に広告を届けたい企業様におすすめです。お気軽にお問合せください。





■会社概要

本社：大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル26F

設立：2019年12月26日

代表者：取締役社長 上田 均

企業サイト： https://hhms.co.jp/









阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 https://hhms.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/e5379ff3d6144dc4142cb519084c2e84b06d43ce.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1