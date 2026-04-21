Ant International、IFC、GCash、持続可能な融資へのMSMEのアクセスを拡大するため、業界初のサステナビリティ・インパクト・スコアカードを開発





タギッグ市、フィリピン、2026年4月20日 /PRNewswire/--デジタル金融包摂を推進するという使命をさらに推進するため、Ant International、International Finance Corp. (IFC）とGCashは、「サステナビリティ・インパクト・スコアカード」を開発しています。これにより、中小零細企業（MSME）は、自社の環境および社会への影響を容易に把握し、事業運営においてサステナビリティの取り組みをスムーズに導入し、国際基準に準拠することが可能になります。



At the Memorandum of Understanding signing of Ant International, IFC, and GCash (from left) IFC East Asia and the Pacific Regional Advisory Manager for Financial Institutions Group Christina Ongoma; GCash Group Head for New Businesses Winsley Bangit; and Ant International Vice President and Head of Global Affairs and Strategic Development Carrie Suen



このスコアカードは、フィリピンのMSMEに対し、持続可能性のパフォーマンスを測定し、信頼性を高め、世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）基準に沿ったビジネスチャンスを開拓するための、信頼性が高く、明確で、利用しやすい道筋を提供します。GCashのエコシステムとフィリピン市場に合わせた指標を活用することで、スコアカードは、ビジネスを変革するのに役立つ適切でシンプルな洞察で、現地の中小企業に力を与えることを目指しています。

フィリピンでは、MSMEが事業の99.6％を占め、労働人口の3分の2以上を雇用していますが、資金調達へのアクセスが限られていることが依然として重要な課題となっています。MSMEのベンチマークとなるこのスコアカードは、企業が持続可能性の実践を実証し、成長を支える持続可能な融資へのアクセスを確保するのに役立ちます。

スコアカードは、持続可能性の実績を追跡するだけでなく、持続可能性の実績について投資家や融資機関と関わるために必要な信頼性を構築する方法を中小企業に提供します。

「MSMEにとって、これは画期的なことです。GCashは、環境および社会的インパクトを可視化し、グリーンキャピタルやパートナーシップを引き寄せる信頼性を提供します」と、GCashの新規事業グループ責任者であるWinsley Bangit氏は述べています。

「MSMEの社会的影響力の増大は見過ごせません。GCashおよびIFCとの協力を通じて、私たちはAIなどの技術を地元のMSMEにとってもっと身近なものにし、彼らが持続可能なデジタルトランスフォーメーションの次の波に参加できるよう支援しています。「このスコアカードは、将来のイノベーションにとって不可欠なツールであり、真の環境的持続可能性とは社会的・経済的影響を統合したものであることを再確認させるとともに、それが決して軽視されてはならないことを示しています」と、Ant Internationalのバイスプレジデント兼グローバルアフェアーズ・戦略開発責任者のCarrie Suen氏は述べています。

「MSMEは市場全体で重要な役割を果たしています。「適切なツールを提供することで、私たちはレジリエンスを強化し、導入をサポートし、規模に応じた持続可能な成長を可能にします」と、IFCの東アジア・太平洋地域金融機関グループ顧問マネージャーのChristina Ongoma氏は付け加えています。

フィリピンのMSMEのために、世界レベルの競争力と持続可能な未来を形作ります。

このパートナーシップは、ブラジルのベレンで開催されたCOP30での議論と、2024年に開始されたAnt Internationalのシリウス・プログラムに基づくもので、MSMEが持続可能性に向けた第一歩を踏み出すことを支援します。GCashをパイロット・パートナーとするこのイニシアチブは、グローバルな持続可能性へのコミットメントを、フィリピンの十分なサービスを受けていないコミュニティのための実践的なデジタル・ソリューションに変換することを目的としています。

スコアカード・パイロットは、エコシステムの評価、利害関係者のエンゲージメント、持続可能なインパクト・スコアカードの開発から段階的に展開され、その後、検証と実地テストが行われます。パイロット版から得られた教訓は、アジア太平洋地域全体に拡大する可能性があります。

（日本語リリース：クライアント提供）

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