【新製品】家族とペットを化学物質から守る、これからの「0次予防」。身体の酸化ストレスを軽減する『植物触媒フロアコーティング』を共同開発により正式リリース

～「健康住宅」の盲点である建材や清掃由来の化学物質リスクを解決し、真の“植物還元空間”を実現～

植物抽出機能性素材（植物素材100％：原産地・日本）の卸・製造・販売を行う植物触媒合同会社（東京都港区：代表 宮川慎司）は、フロアコーティングを中心に住まいの美化に取り組むtsunagu（東京都練馬区：代表 緑川昌美）と共同で100件以上のテスト施工を重ね、この度、住空間の酸化ストレス軽減と化学物質曝露対策を同時に実現する新サービス『植物触媒フロアコーティング』を正式にリリースいたします。

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■ 開発の背景：問われる選択「化学物質100％か、酸化ダメージ解決型か」

ウェルネスや未病対策が注目され「健康住宅」が普及する一方で、建材の接着剤や日常の清掃に用いられる合成化学物質による曝露リスクは依然として残されています。現状のフロアコーティング業界やペット関連企業の多くは、この化学物質リスクに対する配慮が乏しく、除菌・消臭を目的とした化学物質依存の製品が蔓延しているのが実態です。

今、私たちが住まいづくりにおいて突きつけられているのは、**「これまでの化学物質100％のコーティングを選び続けるのか、それとも植物と化学を融合させ、身体への酸化ダメージを解決する新しい選択肢を取るのか」**という問いです。

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【専門家・行政も鳴らす警鐘：見過ごされてきた「床上30cm」の危機】 特に「床上30cm」の空間で生活する犬や猫などのペットは、化学物質の恒常的な曝露による深刻な影響を受けやすく、各分野から以下の通り警鐘が鳴らされています。この事実からも、床面における化学物質への配慮は「必須」と言えます。

獣医師からの報告（呼吸器・心筋への影響）： 家庭用塩素系洗浄剤の曝露により、猫に呼吸器系障害や心筋障害が疑われた事例が報告されています。（参考：キャットクリニック 小宮みぎわ獣医師・他 / https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsvc/55/1/55_35/_pdf/-char/ja ）

大学研究機関からの指摘（恒常的曝露への懸念）： 愛媛大学沿岸環境科学研究センターは、ペットが人間と密接に生活圏を共有することから、化学物質への恒常的曝露を懸念しています。（参考：https://research.ehime-u.ac.jp/post-ja/post-1021/ ）

自治体によるシックハウス・香害への注意喚起： 嗅覚の鋭い犬や猫にとって、壁紙の接着剤などのシックハウス症候群の原因物質は想像以上のストレスとなります。（参考：福井県 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/doukansi/doubutukanrisidou/doukansi-c-12.html / ：岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/15292.html ）

埼玉県庁が注意喚起を行うように、柔軟剤や抗菌消臭剤の香り成分が原因で、咳、頭痛、吐き気などの体調不良を引き起こす「香害」は、人間だけでなくペットにとっても同様のリスクです。（参考：埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/kaorinoethiket1.html ）

私たちは予防原則と「0次予防」の観点から、これらの社会課題を解決し、植物の力で酸化ストレスから家族を守るエイジングケアハウス(R)?の基準を提案します。





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■ 独自の差別化ポイント：他社では実現困難な「アーシング効果」

本製品の最大の特徴は、植物触媒による「還元空間」の創出が生み出すアーシング効果にあります。

【アーシング効果とは？】

アーシングとは、身体に滞留した余分な静電気を逃がし、大地が持つ「マイナス電子」を取り込むことで、生体本来の電気的バランスを取り戻す仕組みのことです。現代の住環境は、建材の化学物質や摩擦による静電気などに囲まれており、身体がプラスの電気を帯びて「酸化」しやすい状態にあります。これが疲労感や酸化ストレスの一因となります。

『植物触媒フロアコーティング』は、植物の力が持つ「マイナス電子の生成」と「静電気の抑制」機能により、室内にいながらにして大地と繋がるような還元環境を創出。身体の酸化ストレスを和らげ、人間やペットが本来持つ健やかな状態をサポートします。

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【身体への期待される効果と「お客様の声」】

施工後のお客様からは、以下のような具体的な体感の声が多数寄せられています。

「足元がじんわりと温かく感じる」：還元力による血流へのポジティブな影響。

「足が疲れにくくなった」：酸化ストレス軽減による疲労蓄積の抑制。

「弾力があって無駄な力が入らず、歩きやすい」：適度なすべり性とクッション性が身体の緊張を解く。

【ペットの専門家からも驚きの声】

ペットのトリミングサロンでの施工事例では、「普段は自力で歩くことが難しい17歳の高齢犬が、このコーティングの上ではしっかりと自分の足で床を掴んで歩き出した」という報告がありました。化学物質の刺激を排し、アーシング効果によって身体のパフォーマンスが引き出される、植物還元空間ならではの現象と言えます。

■ 安心・安全を証明する特徴と機能

厚生労働省や文部科学省の厳しい環境基準をクリアし、住まいを「還元空間」へと導きます。

【8つの特徴】

1. 厚労省指針14物質未使用 / 2. 学校環境衛生基準の原材料未使用 / 3. 食品衛生法適合 / 4. 改正建築基準法適合 / 5. 悪臭防止法無臭試験合格 / 6. ペットライフスタイル推奨品 / 7. ORP検証取得済植物素材配合 / 8. 優れた耐久性・すべり性

【8つの機能】

1. 常在菌の保護 / 2. 活性酸素の除去力 / 3. 害虫忌避 / 4. マイナス電子生成 / 5. 免疫ケアサポート / 6. 静電気抑制 / 7. 整菌（抗菌）・ウイルス抑制 / 8. 防臭・防汚

■ 導入実績と今後の展開

すでに、大手ハウスメーカーのモデルハウスでの展示施工など、プロフェッショナルな現場での採用実績を有しています。今後は住宅、賃貸物件、ホテル（土足厳禁エリアのフローリング化対応）など、あらゆる住空間へ展開を拡大してまいります。【企業概要】

植物触媒 合同会社

「身体の還元意識向上と身近にある合成化学物質との向き合い方」を理念に、ケミカル製品と植物還元力の融合による新しい価値を創造し、健康を最優先する豊かな暮らしの実現に取り組んでいます。

代表執行役員社長：宮川 慎司

所在地：東京都港区南青山2-2-15 WIN青山

URL：https://banseiinside.co.jp/

※「植物触媒(R)」「エイジングケアハウス(R)」は当社の登録商標です。

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配信元企業：植物触媒合同会社

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