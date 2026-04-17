青山商事、CO2排出量実質ゼロ拠点が合計１３３拠点へ

当社は2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、2024〜2026年度中期経営計画において、2026年度CO2排出量を2013年度比59％削減（Scope1+2）、再生可能エネルギー導入率18％以上の達成を目標に掲げています。その取り組みを推進すべく、東京電力エナジーパートナー株式会社および沖縄電力株式会社が提供する実質再生可能エネルギー由来のグリーン電力の導入を進め、2025年度の再生可能エネルギー導入率は約16.7％となりました。そして、2026年度においては大阪府にある拠点へ導入を拡大し、2026年度末での当社の再生可能エネルギー導入率を約22.1％と予測しています。当社グループでは、今後も環境課題の認識と解決のためにSDGsを重要視し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。