【インドネシアの多様な文化を体験する国際文化祭】「Bhinneka Nusantara Vol. 2」5月9日 金沢工業大学で開催決定〜ダンス・音楽・伝統衣装・ワークショップ・グルメ・文化展示など“インドネシアを旅する1日”を石川で〜

【インドネシアの多様な文化を体験する国際文化祭】「Bhinneka Nusantara Vol. 2」5月9日 金沢工業大学で開催決定〜ダンス・音楽・伝統衣装・ワークショップ・グルメ・文化展示など“インドネシアを旅する1日”を石川で〜