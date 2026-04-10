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帝京平成大学が2026年度の新プロモーションビデオ2本を公開 ― 注目のガールズバンド・サバシスターの「ステージ」を挿入歌に起用
帝京平成大学はこのたび、2026年度の新しいプロモーションビデオを公開した。公開されたのは“「夢を、肯定する力を。」実学の総合大学篇”と“「実学で、突き抜けよう。」医療系学科篇”の2本。「机の上で学べることは限られている」のナレーションから始まり、同大の「実学教育」、そして仲間とともに学ぶ様子などを伝えている。なお挿入歌には、今注目のスリーピースガールズバンド「サバシスター」の楽曲を起用した。
新しいプロモーションビデオでは、実学を通じて「なりたい自分」をかたちにしていく学生たちの姿を描いている。大学での4年間は、単に知識を修得するだけでなく、社会で求められる力や自信を育む重要な時間。講義や実習、仲間との交流を通じて成長し、それぞれの未来へと歩みを進めていく様子が表現されている。
挿入歌として、今注目を集めているガールズバンド・サバシスターの「ステージ」を起用。疾走感あふれる楽曲が、これから新しい環境へ踏み出す学生の背中を力強く後押しする。
プロモーションビデオは、同大の公式YouTubeチャンネルから視聴できる。
◆新プロモーションビデオ
【「夢を、肯定する力を。」実学の総合大学篇】
https://www.youtube.com/watch?v=5Qv5nxNMR4E
【「実学で、突き抜けよう。」医療系学科篇】
https://www.youtube.com/watch?v=mXou-PNrsP0
◆サバシスター
【プロフィール】
なち（Vo / Gt）、ごうけ（Dr）、るみなす（Gt）からなるスリーピースガールズバンド。2022年3月の結成からわずか5か月後となる2022年8月に「SUMMER SONIC」にて初のフェス出演を果たし、ストレートかつ実直なライブパフォーマンスにより注目を集める。結成1年後には、ツアーが全会場で即完売となるまでに注目度と人気が異例のスピードで拡大している。
2024年3月8日（サバの日）にリリースした1stフルアルバム「覚悟を決めろ！」でメジャーデビュー。2025年には立て続けにCMソングやアニメ主題歌にも起用されたほか、2ndアルバム「たかがパンクロック！」をリリースした。
同作を引っ提げ、初の海外単独公演となる台湾公演を含む、自身最大規模・全34公演のリリースツアーを約半年に亘って開催。ツアーファイナルのZepp DiverCity公演は、超満員の観客による熱狂に包まれ大盛況のうちに終幕した。
【公式HP】https://sabasister.com/
【YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@SABASISTER
（参考：帝京平成大学公式サイト内）
・2026年度 新しいPVを公開しました。挿入歌には サバシスターの「ステージ」を起用しました。
https://www.thu.ac.jp/news/2026/260328-01
（関連記事）
・帝京平成大学が新WebCM「未来を動かす実践力をその手に」を公開 ― タイアップ楽曲にこはならむさんの「ミカイタク イマ」を起用（2025.07.14）
https://www.u-presscenter.jp/article/7745
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 帝京平成大学 入試課
住所：東京都豊島区東池袋2-51-4
TEL：03-5843-3200
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
挿入歌として、今注目を集めているガールズバンド・サバシスターの「ステージ」を起用。疾走感あふれる楽曲が、これから新しい環境へ踏み出す学生の背中を力強く後押しする。
プロモーションビデオは、同大の公式YouTubeチャンネルから視聴できる。
◆新プロモーションビデオ
【「夢を、肯定する力を。」実学の総合大学篇】
https://www.youtube.com/watch?v=5Qv5nxNMR4E
【「実学で、突き抜けよう。」医療系学科篇】
https://www.youtube.com/watch?v=mXou-PNrsP0
◆サバシスター
【プロフィール】
なち（Vo / Gt）、ごうけ（Dr）、るみなす（Gt）からなるスリーピースガールズバンド。2022年3月の結成からわずか5か月後となる2022年8月に「SUMMER SONIC」にて初のフェス出演を果たし、ストレートかつ実直なライブパフォーマンスにより注目を集める。結成1年後には、ツアーが全会場で即完売となるまでに注目度と人気が異例のスピードで拡大している。
2024年3月8日（サバの日）にリリースした1stフルアルバム「覚悟を決めろ！」でメジャーデビュー。2025年には立て続けにCMソングやアニメ主題歌にも起用されたほか、2ndアルバム「たかがパンクロック！」をリリースした。
同作を引っ提げ、初の海外単独公演となる台湾公演を含む、自身最大規模・全34公演のリリースツアーを約半年に亘って開催。ツアーファイナルのZepp DiverCity公演は、超満員の観客による熱狂に包まれ大盛況のうちに終幕した。
【公式HP】https://sabasister.com/
【YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@SABASISTER
（参考：帝京平成大学公式サイト内）
・2026年度 新しいPVを公開しました。挿入歌には サバシスターの「ステージ」を起用しました。
https://www.thu.ac.jp/news/2026/260328-01
（関連記事）
・帝京平成大学が新WebCM「未来を動かす実践力をその手に」を公開 ― タイアップ楽曲にこはならむさんの「ミカイタク イマ」を起用（2025.07.14）
https://www.u-presscenter.jp/article/7745
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 帝京平成大学 入試課
住所：東京都豊島区東池袋2-51-4
TEL：03-5843-3200
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/