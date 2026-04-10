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“ぱくぱく”食べちゃう！？バッグにつけられるアニマルポーチ『ほおばりいず』4月上旬より発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、動物たちの“ぱくぱく”姿がかわいく、バッグにつけられるアニマルポーチ『ほおばりいず』（全8種・各2,090円 税込）を、2026年4月上旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
■ “ぱくぱく”姿がかわいい小物用ポーチ
『ほおばりいず』は、まるで動物たちが“ぱくぱく”食べているような愛らしいデザインが特長のポーチです。ファスナーを開け閉めするたびに癒される、遊び心あふれるポーチに仕上げました。
■カラビナ付きで持ち運びやすく、外付けも可能
カラビナ付きのため、バッグなどに取り付けて持ち運ぶことができます。使用シーンに応じて手軽に取り外しができ、外出時でもスムーズに小物を取り出せる、利便性の高さが特長です。
■見た目以上の収納力！“からだ”がまるごと収納スペースに
コンパクトで愛らしい見た目ながら、しっかりとした収納力を備えています。“からだ”部分がそのまま収納スペースになっており、イヤフォンやコスメ、お菓子などの小物収納にぴったりです。
■置くだけでもかわいい、デスクを彩る存在感
ちょこんとペンや小物を持たせて、机の上に置くだけでもかわいらしい存在感でデスク周りを楽しく彩ります。
■やわらかな手触りと、選べる8種の動物デザイン
本体は、ぬいぐるみのようなやわらかな素材で、思わず触れたくなるやさしい手触りに仕上げました。さらに、「てぃらのさうるす」や「うーぱーるーぱー」といったユニークなモチーフを含む、全8種の動物をラインアップ。お気に入りのデザインを選ぶ楽しさも魅力です。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/132724/132724_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
ぱくぱくポーチ『ほおばりいず』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260205040712/
ぱくぱくポーチ『ほおばりいず』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/260205040712/
【 商品特長 】
■ “ぱくぱく”姿がかわいい小物用ポーチ
■カラビナ付きで持ち運びやすく、外付けも可能
カラビナ付きのため、バッグなどに取り付けて持ち運ぶことができます。使用シーンに応じて手軽に取り外しができ、外出時でもスムーズに小物を取り出せる、利便性の高さが特長です。
■見た目以上の収納力！“からだ”がまるごと収納スペースに
コンパクトで愛らしい見た目ながら、しっかりとした収納力を備えています。“からだ”部分がそのまま収納スペースになっており、イヤフォンやコスメ、お菓子などの小物収納にぴったりです。
■置くだけでもかわいい、デスクを彩る存在感
ちょこんとペンや小物を持たせて、机の上に置くだけでもかわいらしい存在感でデスク周りを楽しく彩ります。
■やわらかな手触りと、選べる8種の動物デザイン
本体は、ぬいぐるみのようなやわらかな素材で、思わず触れたくなるやさしい手触りに仕上げました。さらに、「てぃらのさうるす」や「うーぱーるーぱー」といったユニークなモチーフを含む、全8種の動物をラインアップ。お気に入りのデザインを選ぶ楽しさも魅力です。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/132724/132724_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
ぱくぱくポーチ『ほおばりいず』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260205040712/