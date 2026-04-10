【静岡県】日本調剤 新規開局のお知らせ（2026年4月度）

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　薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、全国規模での調剤薬局出店を積極的に推し進めております。

　2026年4月度は下記の通り、静岡県1店舗を開局いたしましたのでお知らせします。

【日本調剤 沼津薬局】

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　なお、下記の通り1店舗が閉局しておりますので、これにより日本調剤の調剤薬局店舗数は764となります。

【閉局店舗】

閉局日：2026年3月31日（火）

薬局名：日本調剤 小丸山薬局（石川県七尾市）

本件に関するお問合わせ先

日本調剤株式会社　広報部

TEL：03-6810-0826

MAIL：pr-info@nicho.co.jp

HP：https://www.nicho.co.jp/

関連リンク

日本調剤コーポレートサイト（ニュースリリース）

https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20260410_nr1/