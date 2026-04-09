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トヨタグループ主要サプライヤーの株式会社ジェイテクト香川工場にて2MWソーラーカーポートを竣工 ピーク・エナジー・ジャパン（株）との20年PPAにより導入
ピーク・エナジー・ジャパン（株）（以下：ピーク・エナジー）は、トヨタグループの主要サプライヤーである株式会社ジェイテクト（以下：ジェイテクト）の香川工場において、20年間の電力購入契約（PPA）に基づく2メガワット（MW）のソーラーカーポート設備を竣工したことを発表します。
東京、日本 -Media OutReach Newswire- 2026年4月9日 - 本設備はピーク・エナジーが設計・資金調達・設置を行い、契約期間中の運転・保守も一括して提供します。発電された電力はすべて同工場内で消費され、ジェイテクトのエネルギーコストの安定化および脱炭素化目標の達成に貢献します。
今回のソーラーカーポートは約640台分の駐車スペースを覆う規模で、約5か月で建設を完了しました。年間発電量は約2,500MWhを見込んでおり、これは年間約230台分の自動車のCO₂排出量に相当する約1,090トンの削減に貢献します。
日本では現在、製造業を中心に、限られた敷地や操業条件の中でも導入可能な再生可能エネルギーソリューションへの関心が高まっています。既存の駐車場の上部空間を活用するカーポート型太陽光発電は、新たな土地取得を必要とせずオンサイト発電を導入できるだけでなく、駐車場の遮熱や雨天時の利便性向上といった付加価値も提供します。
一方で、カーポート型太陽光発電は従来の屋根置き太陽光とは異なり、大規模インフラ整備に近い高度なプロジェクト管理が求められます。構造設計、安全管理、そして稼働中の工場施設との調整を伴う施工工程など、精密なプロジェクトマネジメントが不可欠です。本プロジェクトは、産業施設向け再生可能エネルギー導入における豊富な実績と確実なプロジェクト遂行力を反映したものです。
ジェイテクト香川工場工場長の吉岡氏は次のように述べています。
ジェイテクトでは、全社方針として、CO₂排出量を2030年度までに2013年度比で60％削減をする目標を設定しています。 その中で、ジェイテクト香川工場では、「CO₂ゼロチャレンジ！」をテーマに、自社他工場に先駆けて、油圧ポンプやコンプレッサーをインバータ制御にしたりし、電力を最適供給するなど、製造現場において多数の省エネを実行しているほか、創エネとして敷地内の工場建屋屋根には太陽光パネルを可能な限り設置してきました。これらに加え、この度ピーク・エナジー様からのご提案で、従業員駐車場を利用した立派なソーラーカーポートを設置することができましたことに感謝申し上げます。引き続き、ジェイテクトは、カーボンニュートラルに向けて取り組んでまいります。
ピーク・エナジーのCEOであるギャビン・アッダは次のようにコメントしています。
「今回ジェイテクト様よりピーク・エナジーを信頼いただいたことは、産業界のリーダー企業が実績・技術力・信頼性を備えたパートナーを選ぶ時代であることを示しています。
カーポート型太陽光発電は高い安全基準と精密な設計が求められるプロジェクトであり、操業中の施設に影響を与えることなく施工を進める必要があります。ジェイテクト様は高性能かつ精密な太陽光プロジェクトを実行できるパートナーを求めていました。
今回の竣工は、日本における協業の新たなスタートであるとともに、ピーク・エナジーが日本および産業分野への取り組みを強化していく重要な節目となります。」
株式会社ジェイテクトについて
ジェイテクトは、国内外の拠点において、ベアリング、工作機械・システム、自動車部品などを製造・販売しています。また、既存製品の高付加価値化や、様々なステークホルダーとの共創による新事業に取り組むなど、技術をつなぎ、掛け合わせることで社会課題を解決するソリューションプロバイダーへの変革に挑戦しています。
ジェイテクトグループは、「All for One Earth」をスローガンに、カーボンニュートラルの実現を含む環境負荷低減を重要課題と位置付け、グループ一体で取り組んでいます。温室効果ガス排出量削減を通じたカーボンニュートラルの実現を目指し、Scope１、２、３すべてにおいてCO2排出量削減を進めるとともに、自社の生産活動に関連するScope１、２においては2035年にカーボンニュートラル達成を目指しています。
ピーク・エナジーについて
ピーク・エナジーはアジア太平洋地域（APAC）において再生可能エネルギー資産の開発・保有・運営を行っています。現在、300MW以上の運転資産と1GWの開発パイプラインを有し、日本、韓国、オーストラリア、台湾、フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシアにおいて事業を展開しています。
当社は、小規模から大規模の再エネ開発、オフサイトPPA、オンサイトPPA、エネルギー貯蔵など、再生可能エネルギー事業の幅広いビジネスモデルを提供しており、APAC地域における企業の脱炭素化を総合的に支援しています。
当社の専門チームは、再生可能エネルギー資産の開発・資金調達・建設・運営・廃止までのライフサイクル全体を管理しており、最先端技術および業界のベストプラクティスを採用しながら、環境への配慮と世界水準のHSE（健康・安全・環境）基準を徹底しています。
詳細は以下をご覧ください。
https://www.peakenergy.asia
東京、日本 -Media OutReach Newswire- 2026年4月9日 - 本設備はピーク・エナジーが設計・資金調達・設置を行い、契約期間中の運転・保守も一括して提供します。発電された電力はすべて同工場内で消費され、ジェイテクトのエネルギーコストの安定化および脱炭素化目標の達成に貢献します。
今回のソーラーカーポートは約640台分の駐車スペースを覆う規模で、約5か月で建設を完了しました。年間発電量は約2,500MWhを見込んでおり、これは年間約230台分の自動車のCO₂排出量に相当する約1,090トンの削減に貢献します。
日本では現在、製造業を中心に、限られた敷地や操業条件の中でも導入可能な再生可能エネルギーソリューションへの関心が高まっています。既存の駐車場の上部空間を活用するカーポート型太陽光発電は、新たな土地取得を必要とせずオンサイト発電を導入できるだけでなく、駐車場の遮熱や雨天時の利便性向上といった付加価値も提供します。
一方で、カーポート型太陽光発電は従来の屋根置き太陽光とは異なり、大規模インフラ整備に近い高度なプロジェクト管理が求められます。構造設計、安全管理、そして稼働中の工場施設との調整を伴う施工工程など、精密なプロジェクトマネジメントが不可欠です。本プロジェクトは、産業施設向け再生可能エネルギー導入における豊富な実績と確実なプロジェクト遂行力を反映したものです。
ジェイテクト香川工場工場長の吉岡氏は次のように述べています。
ジェイテクトでは、全社方針として、CO₂排出量を2030年度までに2013年度比で60％削減をする目標を設定しています。 その中で、ジェイテクト香川工場では、「CO₂ゼロチャレンジ！」をテーマに、自社他工場に先駆けて、油圧ポンプやコンプレッサーをインバータ制御にしたりし、電力を最適供給するなど、製造現場において多数の省エネを実行しているほか、創エネとして敷地内の工場建屋屋根には太陽光パネルを可能な限り設置してきました。これらに加え、この度ピーク・エナジー様からのご提案で、従業員駐車場を利用した立派なソーラーカーポートを設置することができましたことに感謝申し上げます。引き続き、ジェイテクトは、カーボンニュートラルに向けて取り組んでまいります。
ピーク・エナジーのCEOであるギャビン・アッダは次のようにコメントしています。
「今回ジェイテクト様よりピーク・エナジーを信頼いただいたことは、産業界のリーダー企業が実績・技術力・信頼性を備えたパートナーを選ぶ時代であることを示しています。
カーポート型太陽光発電は高い安全基準と精密な設計が求められるプロジェクトであり、操業中の施設に影響を与えることなく施工を進める必要があります。ジェイテクト様は高性能かつ精密な太陽光プロジェクトを実行できるパートナーを求めていました。
今回の竣工は、日本における協業の新たなスタートであるとともに、ピーク・エナジーが日本および産業分野への取り組みを強化していく重要な節目となります。」
株式会社ジェイテクトについて
ジェイテクトは、国内外の拠点において、ベアリング、工作機械・システム、自動車部品などを製造・販売しています。また、既存製品の高付加価値化や、様々なステークホルダーとの共創による新事業に取り組むなど、技術をつなぎ、掛け合わせることで社会課題を解決するソリューションプロバイダーへの変革に挑戦しています。
ジェイテクトグループは、「All for One Earth」をスローガンに、カーボンニュートラルの実現を含む環境負荷低減を重要課題と位置付け、グループ一体で取り組んでいます。温室効果ガス排出量削減を通じたカーボンニュートラルの実現を目指し、Scope１、２、３すべてにおいてCO2排出量削減を進めるとともに、自社の生産活動に関連するScope１、２においては2035年にカーボンニュートラル達成を目指しています。
ピーク・エナジーについて
ピーク・エナジーはアジア太平洋地域（APAC）において再生可能エネルギー資産の開発・保有・運営を行っています。現在、300MW以上の運転資産と1GWの開発パイプラインを有し、日本、韓国、オーストラリア、台湾、フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシアにおいて事業を展開しています。
当社は、小規模から大規模の再エネ開発、オフサイトPPA、オンサイトPPA、エネルギー貯蔵など、再生可能エネルギー事業の幅広いビジネスモデルを提供しており、APAC地域における企業の脱炭素化を総合的に支援しています。
当社の専門チームは、再生可能エネルギー資産の開発・資金調達・建設・運営・廃止までのライフサイクル全体を管理しており、最先端技術および業界のベストプラクティスを採用しながら、環境への配慮と世界水準のHSE（健康・安全・環境）基準を徹底しています。
詳細は以下をご覧ください。
https://www.peakenergy.asia