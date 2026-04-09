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新潟の魅力を五感で味わえる観光列車「越乃Shu＊Kura旅」体験フェアを銀座で開催！
新潟県公式アンテナショップ「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」にて、JR東日本が新潟県内の上越妙高〜十日町間等で運行する観光列車「越乃Shu＊Kura」の魅力と世界観をまるごと体験できるイベントを、4月18日(土)に開催します。
日本酒と鉄道が出会う観光列車「越乃Shu＊Kura」
「越乃Shu＊Kura（こしの・しゅくら）」は、JR東日本が上越妙高〜十日町間等で運行する、日本酒をコンセプトにした観光列車。沿線地域の酒蔵や文化、景色を楽しみながら、新潟ならではの“酒旅”を満喫できる列車として人気を集めています。
乗務員トークショーや展示で列車の魅力を体感
乗務員によるトークショーや、「越乃Shu＊Kura」の雰囲気を感じていただけるパネル展示、普段は車内のみでしか販売されていない鉄道グッズの展示をいたします。
他にも、「越乃Shu＊Kura」のぬり絵やオリジナルの缶バッジを作成できるこどもエリアの設置、実際に制服(こども：駅長制服、大人：越乃Shu＊Kura制服)を着用して、駅長や乗務員になりきれる体験コーナーが用意され、記念撮影にもぴったりです。
新潟の美味を銀座で堪能
3階では、越乃Shu＊Kura沿線の酒蔵「白瀧酒造」による日本酒の試飲販売会を開催。
人気商品に加え、酒米・水ともに新潟県湯沢町産の限定酒「純米吟醸原酒 ゆざわ」も販売予定です。
さらに、Shu＊Kura車内でも早々に完売してしまうことで知られる、ホテルハイマートの駅弁3種（さけめし・鱈めし・にしんめし）を数量限定で販売（1階）。
会場内には飲食スペースも設けられ、購入後すぐに駅弁をお召し上がりいただくことができ、旅気分を味わえます。
【開催概要】
イベント名： 「越乃Shu＊Kura旅」体験フェア
日時： 2026年4月18日（土）11:30〜17:00
会場： 銀座・新潟情報館 THE NIIGATA 3階 イベントスペース
（東京都中央区銀座5-6-7）
公式サイト： https://the-niigata.jp/event/13385/
日本酒、食、そして美しい景色。そんな新潟の素晴らしさを楽しめる「越乃Shu＊Kura」
この機会に是非、新潟の列車旅をご体感ください。
本件に関するお問合わせ先
新潟県産業労働部産業政策課
Tel：025-280-5234
E-mail:ngt050010@pref.niigata.lg.jp
日本酒と鉄道が出会う観光列車「越乃Shu＊Kura」
「越乃Shu＊Kura（こしの・しゅくら）」は、JR東日本が上越妙高〜十日町間等で運行する、日本酒をコンセプトにした観光列車。沿線地域の酒蔵や文化、景色を楽しみながら、新潟ならではの“酒旅”を満喫できる列車として人気を集めています。
乗務員トークショーや展示で列車の魅力を体感
乗務員によるトークショーや、「越乃Shu＊Kura」の雰囲気を感じていただけるパネル展示、普段は車内のみでしか販売されていない鉄道グッズの展示をいたします。
他にも、「越乃Shu＊Kura」のぬり絵やオリジナルの缶バッジを作成できるこどもエリアの設置、実際に制服(こども：駅長制服、大人：越乃Shu＊Kura制服)を着用して、駅長や乗務員になりきれる体験コーナーが用意され、記念撮影にもぴったりです。
新潟の美味を銀座で堪能
3階では、越乃Shu＊Kura沿線の酒蔵「白瀧酒造」による日本酒の試飲販売会を開催。
人気商品に加え、酒米・水ともに新潟県湯沢町産の限定酒「純米吟醸原酒 ゆざわ」も販売予定です。
さらに、Shu＊Kura車内でも早々に完売してしまうことで知られる、ホテルハイマートの駅弁3種（さけめし・鱈めし・にしんめし）を数量限定で販売（1階）。
会場内には飲食スペースも設けられ、購入後すぐに駅弁をお召し上がりいただくことができ、旅気分を味わえます。
【開催概要】
イベント名： 「越乃Shu＊Kura旅」体験フェア
日時： 2026年4月18日（土）11:30〜17:00
会場： 銀座・新潟情報館 THE NIIGATA 3階 イベントスペース
（東京都中央区銀座5-6-7）
公式サイト： https://the-niigata.jp/event/13385/
日本酒、食、そして美しい景色。そんな新潟の素晴らしさを楽しめる「越乃Shu＊Kura」
この機会に是非、新潟の列車旅をご体感ください。
本件に関するお問合わせ先
新潟県産業労働部産業政策課
Tel：025-280-5234
E-mail:ngt050010@pref.niigata.lg.jp