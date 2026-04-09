各位

2026年 4月 9日



株式会社ピーバンドットコム





ピーバンドットコム、TOPPANホールディングスとの「共創」対談動画を公開



〜研究開発支援サービス「gene」で次世代センサーの社会実装を加速〜





プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、TOPPANホールディングス株式会社（以下TOPPAN HD）との対談動画を公開しました。本動画では、TOPPAN HDの次世代センサー開発における評価用モジュールのデモを通じて、「gene（ジーン）」の活用事例を紹介しています。





























































対談動画次世代センサーの社会実装を加速！研究開発から量産までを一気通貫で支える「共創」の全貌YouTube（IRTV）： https://youtu.be/fz5-wVeHHgk 背景現在、日本国内では半導体、宇宙開発、次世代モビリティ、防衛といった先端技術分野の研究開発が官民一体で加速しています。これらの分野では、高度な信頼性と迅速なプロトタイピングが求められており、当社の「gene」は、ハードウェアからソフトウェアまでをワンストップで支援することで、多岐にわたる最先端領域の研究開発を下支えしています。今回のTOPPAN HDとの共創は、国家規模で重要度が増すセンサー技術の社会実装を、当社の技術が加速させている事例です。「gene」の提供価値「gene」は、研究開発段階の技術を、迅速に評価・検証できるセンサーデモ機として具現化するワンストップ支援サービスです。基板の設計・製造、筐体、ソフトウェア、無線通信の最適化、技術相談までをトータルで提供します。研究開発フェーズでの関係構築を起点に、開発から量産段階における当社事業への継続取引にもつなげています。今後の展開当社は今後も、「gene」による研究開発支援を起点に、プリント基板ネット通販「P板.com」および開発・量産製造支援サービス「S-GOK（スゴック）」との連携を強化し、開発初期から量産までの一気通貫の支援体制を構築してまいります。「gene」の支援対象は、国家政策により市場成長が見込まれる先端技術領域に加え、医療・ヘルスケア、スポーツ、インフラなどの幅広い分野に広がっており、当社サービス全体での取引拡大を目指します。代表取締役社長 後藤康進 コメントTOPPANホールディングス様との共創は、「gene」が研究開発の現場で具体的な価値を提供している事例です。研究開発段階からお客様の開発に深く関わり、評価・検証からその先の開発・量産へとつなげていくことで、取引拡大とモノづくりの継続的な支援を目指してまいります。【会社概要】株式会社ピーバンドットコム「アイデアと探究心で、"あたりまえ"を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。本社所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町14 五番町光ビル4F代表取締役社長：後藤 康進TOPPANホールディングス株式会社1900年（明治33年）創業の世界をリードする総合印刷グループ。「印刷テクノロジー」を核に、「情報コミュニケーション」「生活・産業」「エレクトロニクス」の3事業分野で培った技術を融合。現在はDXとSXを加速させ、社会課題の解決に貢献するトータルソリューションをグローバルに展開しています。本社所在地：〒112-8531 東京都文京区水道一丁目3番3号代表取締役社長：麿 秀晴本件に関するお問合わせ先https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html関連リンク公式サイトhttps://www.p-ban.com/corporate/問い合わせフォームhttps://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.htmlhttps://x.com/pban_irIRメールマガジンhttps://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.htmlnotehttps://note.com/p_ban_irgenehttps://www.p-ban.com/gene/