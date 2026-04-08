チューリッヒ保険会社、「雹（ひょう）アラート」の提供を開始











「雹（ひょう）アラート」サービスのイメージ

「雹（ひょう）アラート」の特長本サービスは、ウェザーニューズ社の気象データ提供サービス「WxTech(R)」の「ひょうリスク予測API」のデータをもとに、ひょうの発生が予測される市区町村にお住まいの対象ご契約者さまへ、被害発生前に注意喚起のメールを配信します。