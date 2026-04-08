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チューリッヒ保険会社、「雹（ひょう）アラート」の提供を開始
年間を通じてひょうが降る前にリスク予測を配信し、車両被害への備えをサポート
チューリッヒ保険会社（東京本社：東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者：西浦 正親、以下「チューリッヒ」）は、株式会社ウェザーニューズ（本社：千葉市、以下「ウェザーニューズ社」）のひょうリスク予測データを活用し、ひょうが降るリスクが高まった際に、対象の地域のお客さまへメールでお知らせする「雹（ひょう）アラート」のサービスを2026年4月1日より提供開始しました。
ひょうによる自動車への被害には、車体全体に広く傷がつく、窓ガラスが割れるなどのケースが挙げられますが、車両保険を付帯していない場合、修理費は全額自己負担となります。また、被害は局所的に発生することが多く、その地域の修理工場が混雑し、修理に時間を要する場合も少なくありません。
このたび、新たに無料で提供される「雹（ひょう）アラート」は、こうした被害を未然に防いでいただくことを目的としたサービスです。ひょうのリスクが予測される市区町村にお住まいで、スーパー自動車保険、ネット専用自動車保険、またはスーパーバイク保険をご契約のお客さまに対し、事前にひょうが降るリスク予測と具体的な被害の回避・軽減方法をメールで配信します。また、車両保険を付帯いただいているお客さまには、自動車への被害発生時の連絡先などをあわせてご案内し、事故受付までスムーズにサポートします。
「雹（ひょう）アラート」の特長
本サービスは、ウェザーニューズ社の気象データ提供サービス「WxTech(R)」の「ひょうリスク予測API」のデータをもとに、ひょうの発生が予測される市区町村にお住まいの対象ご契約者さまへ、被害発生前に注意喚起のメールを配信します。
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当社はお客さまとのあらゆる接点において、お客さまの期待を超えるカスタマー・エクスペリエンス（顧客体験）を提供するため、サービスの向上に取り組んでいます。今後もお客さまにとってより価値のある魅力的な商品やサービスの提供に努めてまいります。
チューリッヒ保険会社（東京本社：東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者：西浦 正親、以下「チューリッヒ」）は、株式会社ウェザーニューズ（本社：千葉市、以下「ウェザーニューズ社」）のひょうリスク予測データを活用し、ひょうが降るリスクが高まった際に、対象の地域のお客さまへメールでお知らせする「雹（ひょう）アラート」のサービスを2026年4月1日より提供開始しました。
このたび、新たに無料で提供される「雹（ひょう）アラート」は、こうした被害を未然に防いでいただくことを目的としたサービスです。ひょうのリスクが予測される市区町村にお住まいで、スーパー自動車保険、ネット専用自動車保険、またはスーパーバイク保険をご契約のお客さまに対し、事前にひょうが降るリスク予測と具体的な被害の回避・軽減方法をメールで配信します。また、車両保険を付帯いただいているお客さまには、自動車への被害発生時の連絡先などをあわせてご案内し、事故受付までスムーズにサポートします。
「雹（ひょう）アラート」サービスのイメージ
「雹（ひょう）アラート」の特長
本サービスは、ウェザーニューズ社の気象データ提供サービス「WxTech(R)」の「ひょうリスク予測API」のデータをもとに、ひょうの発生が予測される市区町村にお住まいの対象ご契約者さまへ、被害発生前に注意喚起のメールを配信します。
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当社はお客さまとのあらゆる接点において、お客さまの期待を超えるカスタマー・エクスペリエンス（顧客体験）を提供するため、サービスの向上に取り組んでいます。今後もお客さまにとってより価値のある魅力的な商品やサービスの提供に努めてまいります。