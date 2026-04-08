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アライドテレシスのテクノロジーアライアンスパートナーにセイ・テクノロジーズが参画
〜サーバー設定仕様自動生成サービス「SSD-assistance」との連携でインフラ運用現場の負荷軽減とエンジニア不足の解消をサポート〜
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、セイ・テクノロジーズ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：三瓶 千里、以下「セイ・テクノロジーズ」）が当社テクノロジーアライアンスパートナー（以下、TAP）プログラムに新たに参画したことをお知らせします。このたびの参画により、セイ・テクノロジーズが提供するサーバー設定仕様書自動生成サービス「SSD-assistance」が、当社独自OS AlliedWare Plusを搭載したスイッチ「xシリーズ」に対応します。
企業や組織のネットワークでは、マルチベンダー化や高度化が進む一方で、設定内容が把握しづらく、特定エンジニアへの依存や監査対応の負担が課題となっています。こうした状況に対し、アライドテレシスとセイ・テクノロジーズはTAPプログラムを通じて、設定情報の整理・可視化と共有環境の整備に取り組み、運用の標準化・平準化を進めてきました。今回の連携により、複雑化するネットワーク運用の負荷軽減と安定した運用を支援します。
■ セイ・テクノロジーズ「SSD-assistance」について
SSD-assistanceは、サーバー・ネットワーク機器の設定情報を自動で収集・整理し、だれでも理解できる形式に構造化して可視化するサーバー設定仕様書自動生成サービスです。設定内容を専門知識なしでも俯瞰できる形に変換することで、現場運用・監査・トラブル対応に伴う属人化や運用負担を大幅に軽減します。2018年の提供開始以来、サーバー、パブリッククラウド、ファイアウォールへと領域を広げ、累計導入は500社以上でSIerから高い支持を得ています。
URL：https://www.say-tech.co.jp/product/ssda
■ 連携概要
TAP参画により、SSD-assistanceが当社AlliedWare Plus搭載機器（xシリーズ）に対応。設定情報の自動取得・可視化やマルチベンダー環境における構成管理の一元化、ならびに運用引き継ぎや障害対応時の情報共有の円滑化が可能となりました。また、スタティックルーティングやIPアクセスリストを含む設定情報のドキュメント化が可能となり、複雑化するL3スイッチにおける設計と実装の整合性確認や、障害時の状況把握、LAN機器の構築・検証・納品・運用・リプレースといった各工程における情報共有の効率化に寄与します。
【動作確認済み製品】
CentreCOM AT-x530L-28GPX、CentreCOM AT-x230-10GP、CentreCOM AT-x330-10GTX
【対応ファームウェアバージョン】
AlliedWare Plusバージョン：5.5.5-x.x、5.5.4-x.x、5.5.3-x.x
■ セイ・テクノロジーズ株式会社 三瓶 千里 様 からのコメント
このたび「SSD-assistance」がアライドテレシス製品に対応できたことを大変嬉しく思います。
本対応は、テクノロジーアライアンスパートナー(TAP)プログラムを通じた技術支援と密接な連携のもと実現したものであり、心より感謝申し上げます。
当社はこれまで、サーバーやネットワーク機器を含む設定情報をドキュメントとして一元化し、ITシステムの構築・運用における属人化の排除と標準化に取り組んでまいりました。
今回の連携により、アライドテレシス製品を含めたネットワーク機器の設定情報も横断的に扱えるようになり、システム全体の構成情報を一貫して管理・活用できる環境の実現に近づいたと考えています。
今後もアライドテレシス製品への対応をさらに拡充するとともに、両社の連携を通じて、ITシステム全体の品質向上と運用の再現性向上に貢献してまいります。
■ セイ・テクノロジーズ株式会社について
当社は「System Advantages for You」を掲げ、監視、ジョブ管理、設定情報をもとにしたドキュメント整備など、ITシステムの運用・管理・標準化に関わる現場課題を解決するプロダクトと技術支援を提供しています。主にSIer・NIer、企業の情報システム部門向けに、属人化しやすい業務の標準化、品質向上、引継ぎしやすい体制づくりを支援し、安定したITシステム基盤の実現に貢献しています。
代表者：代表取締役社長 三瓶 千里
所在地：東京都文京区水道1丁目 12-15 白鳥橋三笠ビル 8階
URL：https://www.say-tech.co.jp/
■ アライドテレシス「テクノロジーアライアンスパートナー(TAP)プログラム」について
TAPは、当社が提供する相互扶助プラットフォームです。パートナー企業との継続的な技術連携を促し、各社の技術やノウハウを組み合わせることで、検証(PoC)から実装・公開までのプロセスを加速させるための枠組みとして設立されました。ネットワーク機器のAPI公開をはじめ、技術情報や検証環境の提供を通じて、パートナーは自社サービスとネットワーク情報を連携したソリューション開発が可能となります。TAPは、こうした協業を通じて高品質な統合ソリューションの創出を支援する、オープンな協創基盤として機能しています。
URL：https://www.allied-telesis.co.jp/tap/
■ 今後の展開
今後も両社は、AlliedWare PlusとSSD-assistanceを中核とした製品・サービスの連携を継続的に強化し、対象機能の拡大や連携範囲の充実を進めていく方針です。さらに、これらの取り組みを通じて、ネットワーク運用の効率化、可視性向上、説明責任の高度化に貢献するソリューションの拡充を進めてまいります。
注）本リリースに記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
注）本リリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、リリースにおける計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
アライドテレシス「テクノロジーアライアンスパートナー(TAP)プログラム」について
https://www.allied-telesis.co.jp/tap/
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、セイ・テクノロジーズ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：三瓶 千里、以下「セイ・テクノロジーズ」）が当社テクノロジーアライアンスパートナー（以下、TAP）プログラムに新たに参画したことをお知らせします。このたびの参画により、セイ・テクノロジーズが提供するサーバー設定仕様書自動生成サービス「SSD-assistance」が、当社独自OS AlliedWare Plusを搭載したスイッチ「xシリーズ」に対応します。
企業や組織のネットワークでは、マルチベンダー化や高度化が進む一方で、設定内容が把握しづらく、特定エンジニアへの依存や監査対応の負担が課題となっています。こうした状況に対し、アライドテレシスとセイ・テクノロジーズはTAPプログラムを通じて、設定情報の整理・可視化と共有環境の整備に取り組み、運用の標準化・平準化を進めてきました。今回の連携により、複雑化するネットワーク運用の負荷軽減と安定した運用を支援します。
■ セイ・テクノロジーズ「SSD-assistance」について
SSD-assistanceは、サーバー・ネットワーク機器の設定情報を自動で収集・整理し、だれでも理解できる形式に構造化して可視化するサーバー設定仕様書自動生成サービスです。設定内容を専門知識なしでも俯瞰できる形に変換することで、現場運用・監査・トラブル対応に伴う属人化や運用負担を大幅に軽減します。2018年の提供開始以来、サーバー、パブリッククラウド、ファイアウォールへと領域を広げ、累計導入は500社以上でSIerから高い支持を得ています。
URL：https://www.say-tech.co.jp/product/ssda
■ 連携概要
TAP参画により、SSD-assistanceが当社AlliedWare Plus搭載機器（xシリーズ）に対応。設定情報の自動取得・可視化やマルチベンダー環境における構成管理の一元化、ならびに運用引き継ぎや障害対応時の情報共有の円滑化が可能となりました。また、スタティックルーティングやIPアクセスリストを含む設定情報のドキュメント化が可能となり、複雑化するL3スイッチにおける設計と実装の整合性確認や、障害時の状況把握、LAN機器の構築・検証・納品・運用・リプレースといった各工程における情報共有の効率化に寄与します。
【動作確認済み製品】
CentreCOM AT-x530L-28GPX、CentreCOM AT-x230-10GP、CentreCOM AT-x330-10GTX
【対応ファームウェアバージョン】
AlliedWare Plusバージョン：5.5.5-x.x、5.5.4-x.x、5.5.3-x.x
■ セイ・テクノロジーズ株式会社 三瓶 千里 様 からのコメント
このたび「SSD-assistance」がアライドテレシス製品に対応できたことを大変嬉しく思います。
本対応は、テクノロジーアライアンスパートナー(TAP)プログラムを通じた技術支援と密接な連携のもと実現したものであり、心より感謝申し上げます。
当社はこれまで、サーバーやネットワーク機器を含む設定情報をドキュメントとして一元化し、ITシステムの構築・運用における属人化の排除と標準化に取り組んでまいりました。
今回の連携により、アライドテレシス製品を含めたネットワーク機器の設定情報も横断的に扱えるようになり、システム全体の構成情報を一貫して管理・活用できる環境の実現に近づいたと考えています。
今後もアライドテレシス製品への対応をさらに拡充するとともに、両社の連携を通じて、ITシステム全体の品質向上と運用の再現性向上に貢献してまいります。
■ セイ・テクノロジーズ株式会社について
当社は「System Advantages for You」を掲げ、監視、ジョブ管理、設定情報をもとにしたドキュメント整備など、ITシステムの運用・管理・標準化に関わる現場課題を解決するプロダクトと技術支援を提供しています。主にSIer・NIer、企業の情報システム部門向けに、属人化しやすい業務の標準化、品質向上、引継ぎしやすい体制づくりを支援し、安定したITシステム基盤の実現に貢献しています。
代表者：代表取締役社長 三瓶 千里
所在地：東京都文京区水道1丁目 12-15 白鳥橋三笠ビル 8階
URL：https://www.say-tech.co.jp/
■ アライドテレシス「テクノロジーアライアンスパートナー(TAP)プログラム」について
TAPは、当社が提供する相互扶助プラットフォームです。パートナー企業との継続的な技術連携を促し、各社の技術やノウハウを組み合わせることで、検証(PoC)から実装・公開までのプロセスを加速させるための枠組みとして設立されました。ネットワーク機器のAPI公開をはじめ、技術情報や検証環境の提供を通じて、パートナーは自社サービスとネットワーク情報を連携したソリューション開発が可能となります。TAPは、こうした協業を通じて高品質な統合ソリューションの創出を支援する、オープンな協創基盤として機能しています。
URL：https://www.allied-telesis.co.jp/tap/
■ 今後の展開
今後も両社は、AlliedWare PlusとSSD-assistanceを中核とした製品・サービスの連携を継続的に強化し、対象機能の拡大や連携範囲の充実を進めていく方針です。さらに、これらの取り組みを通じて、ネットワーク運用の効率化、可視性向上、説明責任の高度化に貢献するソリューションの拡充を進めてまいります。
注）本リリースに記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
注）本リリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、リリースにおける計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
アライドテレシス「テクノロジーアライアンスパートナー(TAP)プログラム」について
https://www.allied-telesis.co.jp/tap/