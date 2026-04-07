半導体製造装置大手TOWA、「COMPANY® Talent Management」シリーズで国内外の人材データを一元化、客観的なデータに基づいた適材適所を実現

半導体製造装置大手TOWA、「COMPANY® Talent Management」シリーズで国内外の人材データを一元化、客観的なデータに基づいた適材適所を実現