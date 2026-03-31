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【千葉商科大学×東武トップツアーズ】「GREEN×EXPO 2027」推進プロジェクト第2弾 学生が企画した野菜収穫体験ツアーを1/31（土）に市川にて開催
千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）は、2027年に神奈川県横浜市で開催される2027年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の推進プロジェクトとして、東武トップツアーズ株式会社（所在地：東京都墨田区 代表取締役社長：百木田康二 以下：東武トップツアーズ）と連携し、2026年1月31日（土）に「見た目だけがすべてじゃない！フードロスゼロから始める市川の未来づくり体験ツアー」を企画・実施する。
同企画は、東武トップツアーズが農林水産省より「令和7年度2027年国際園芸博覧会推進活動委託事業（機運醸成活動に係る業務）」の委託を受け実施する推進プロジェクトの第2弾である。
今回、同大学生10名からツアー企画の応募があり、その中からサービス創造学部1年坂本未来さんの企画が選ばれた。坂本さん自身、規格外野菜の問題は知りつつも、現状をよく理解できていないという思いがあり、収穫体験とフードロスの削減や規格外野菜の活用について学べる農場を調べ、企画を組んだ。
当日は、農場での野菜の収穫体験や規格外野菜の調理・試食、農家の方や規格外野菜を使ったドレッシングの開発をしている同大学生との交流などを通じて、食の大切さやサステナブルな未来について学ぶ。坂本さんもファシリテーターとして同行し、参加者と対話しながら、フードロスの問題や「GREEN×EXPO 2027」の魅力を伝える。
【坂本さんコメント】
私と一緒に畑で野菜を収穫して、楽しくお料理しませんか？もったいない野菜の活用についても考えていきましょう！
◆「見た目だけがすべてじゃない！フードロスゼロから始める市川の未来づくり体験ツアー」概要
【開催日】 2026年1月31日（土）※少雨決行
【集 合】 道の駅いちかわ（市川市国分6-10-1）
※貸切りバスでツアーを楽しみます。
【定 員】 20名 ※最少催行人員2名
【対 象】 子ども〜大人 ※小学生以下は、保護者同伴必須
【申込期間】 11月2日（日）〜2026年1月9日（金）
【旅行代金】 大人（高校生以上）5,000円
子ども（小・中学生）3,000円 ※未就学児は無料
【旅行企画・実施】 東武トップツアーズ（株）官公庁事業部
【その他】 詳細・お申し込みは、以下URLよりご確認ください。
URL： https://forms.gle/ftURa5ve9v5CA3Bt6
Instagram： @sodateru_hiroba
◆ ツアースケジュール（予定）
・9:00 集合（出発前にオリエンテーションを実施）
・10:00〜 市川市の農場で野菜の収穫体験、規格外野菜について学ぶ。
・12:10〜 道の駅いちかわで地元特産品や同大学生開発商品を紹介する。
・13:00〜 収穫した野菜で"もったいないメニュー"の調理と試食を行う。※昼食は各自持参。
・15:00 解散
※本プロジェクトでは、他にも千葉県内でのスタンプラリー、ワークショップなどのPRイベントを企画中です。
▼本件に関する問い合わせ先
住所：千葉県市川市国府台1-3-1
TEL：047-373-9968
FAX：047-373-9969
メール：p-info@cuc.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
今回、同大学生10名からツアー企画の応募があり、その中からサービス創造学部1年坂本未来さんの企画が選ばれた。坂本さん自身、規格外野菜の問題は知りつつも、現状をよく理解できていないという思いがあり、収穫体験とフードロスの削減や規格外野菜の活用について学べる農場を調べ、企画を組んだ。
当日は、農場での野菜の収穫体験や規格外野菜の調理・試食、農家の方や規格外野菜を使ったドレッシングの開発をしている同大学生との交流などを通じて、食の大切さやサステナブルな未来について学ぶ。坂本さんもファシリテーターとして同行し、参加者と対話しながら、フードロスの問題や「GREEN×EXPO 2027」の魅力を伝える。
【坂本さんコメント】
私と一緒に畑で野菜を収穫して、楽しくお料理しませんか？もったいない野菜の活用についても考えていきましょう！
◆「見た目だけがすべてじゃない！フードロスゼロから始める市川の未来づくり体験ツアー」概要
【開催日】 2026年1月31日（土）※少雨決行
【集 合】 道の駅いちかわ（市川市国分6-10-1）
※貸切りバスでツアーを楽しみます。
【定 員】 20名 ※最少催行人員2名
【対 象】 子ども〜大人 ※小学生以下は、保護者同伴必須
【申込期間】 11月2日（日）〜2026年1月9日（金）
【旅行代金】 大人（高校生以上）5,000円
子ども（小・中学生）3,000円 ※未就学児は無料
【旅行企画・実施】 東武トップツアーズ（株）官公庁事業部
【その他】 詳細・お申し込みは、以下URLよりご確認ください。
URL： https://forms.gle/ftURa5ve9v5CA3Bt6
Instagram： @sodateru_hiroba
◆ ツアースケジュール（予定）
・9:00 集合（出発前にオリエンテーションを実施）
・10:00〜 市川市の農場で野菜の収穫体験、規格外野菜について学ぶ。
・12:10〜 道の駅いちかわで地元特産品や同大学生開発商品を紹介する。
・13:00〜 収穫した野菜で"もったいないメニュー"の調理と試食を行う。※昼食は各自持参。
・15:00 解散
※本プロジェクトでは、他にも千葉県内でのスタンプラリー、ワークショップなどのPRイベントを企画中です。
▼本件に関する問い合わせ先
住所：千葉県市川市国府台1-3-1
TEL：047-373-9968
FAX：047-373-9969
メール：p-info@cuc.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/