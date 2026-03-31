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京王電鉄×丸紅新電力 京王電鉄所有物件３件を対象にオフサイトコーポレートPPA導入！
〜京王グループのカーボンニュートラル実現に向けた脱炭素化の取り組み〜
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）と、丸紅株式会社の連結子会社である丸紅新電力株式会社（代表取締役：鈴木 敦士、以下「丸紅新電力」)は、京王電鉄専用の太陽光発電所由来の再生可能エネルギー電力の供給開始に向けた包括契約「オフサイトコーポレートPPA※1」（以下、「本契約」）を締結しました。
この取り組みでは、２０２６年４月より「京王百貨店新宿ビル」「京王新宿追分ビル」「京王フレンテ新宿３丁目ビル」（以下、「対象拠点」）に対して、丸紅新電力が太陽光発電設備による再生可能エネルギー電力の供給を開始するとともに、不足する電力にトラッキング付非化石証書※2を付与することで、対象拠点の電気の使用に際し排出していた年間約８，０００ｔ−ＣＯ₂を実質的に削減が可能となります。
京王グループは、２０５０年度に、カーボンニュートラルを目指すという長期環境目標を掲げ、都内主要ホテルや商業施設において使用する電気を実質再生可能エネルギー由来の電気に切り替えるなど、ＣＯ₂排出量削減に取り組んできました。今後も、省エネルギー施策の着実な推進や再生可能エネルギー由来の電力活用検討など、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。
丸紅新電力は、親会社の丸紅株式会社の中期経営戦略「ＧＣ２０２７」に則し、「グリーンへの取組」を推進し、オフサイトコーポレートPPAを通じて脱炭素社会の実現・持続可能な社会の実現に貢献していきます。
２０３０年度に５００万ｋＷ程度を目標として、再生可能エネルギー電力を広くお客さまへ供給してまいります。
※1 オフサイトコーポレートPPA…コーポレートPPA（Power Purchase Agreement：電力購入契約）は、企業が再生可能エネルギーを発電事業者から長期にわたって固定価格で購入する契約です。企業のＣＯ₂排出量削減に貢献できるエネルギー調達手法として注目されています。このうち、遠隔地の発電施設から一般の送配電網を介して電力を調達するスキームを「オフサイトコーポレートPPA」と呼びます。
※2 トラッキング付非化石証書…発電所の属性情報（所在地、電源種別、運転開始日）が付与された非化石エネルギーの環境価値を証明する証書です。
オフサイトコーポレートPPAの導入について
１．本取り組みのスキーム
京王電鉄は契約期間中、丸紅新電力が取りまとめる複数の京王電鉄専用の太陽光発電設備から年間約４３５万ｋＷｈ分の電力の提供を受けます。合わせて不足する電力にトラッキング付非化石証書を付与することで、対象拠点の使用電力のすべてが実質再生可能エネルギー由来となります。
２．契約概要
（１）契約形態
オフサイトコーポレートPPA
（２）電源
太陽光発電設備 ※ＡＣ：２，４００ｋＷ
（３）供給開始日
２０２６年４月１日（水）
（４）契約期間
２０年間
（５）対象拠点
・京王百貨店新宿ビル
・京王新宿追分ビル
・京王フレンテ新宿３丁目ビル
（６）ＣＯ₂削減効果
年間約８，０００ｔ−ＣＯ₂（うち、太陽光発電所由来は約１，６００ｔ−ＣＯ₂）
※排出係数として０．０００４３１ｔ−ＣＯ₂を適用
３．本件に関するお問い合わせ先
電話番号：０３−３２８２−２３５０ E-mail：saiene@denki.marubeni.co.jp
【参考１】京王電鉄株式会社について
名称：京王電鉄株式会社
設立：日 １９４８年６月
代表者：代表取締役社長 社長執行役員 都村 智史
所在地：東京都多摩市関戸一丁目９番地１
資本金：５９０億２３百万円
事業内容：鉄道事業、土地建物の賃貸業および販売業他
ＵＲＬ：https://www.keio.co.jp/
【参考２】丸紅新電力株式会社について
名称：丸紅新電力株式会社（丸紅株式会社の１００％出資連結子会社）
設立日：２０１１年１月
代表者：代表取締役 鈴木 敦士
所在地：東京都千代田区大手町一丁目４番２号 丸紅ビル
資本金：１億円
事業内容：電気の売買事業およびその代理、代行、仲介他
ＵＲＬ：https://denki.marubeni.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄広報部 042-337-3106
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）と、丸紅株式会社の連結子会社である丸紅新電力株式会社（代表取締役：鈴木 敦士、以下「丸紅新電力」)は、京王電鉄専用の太陽光発電所由来の再生可能エネルギー電力の供給開始に向けた包括契約「オフサイトコーポレートPPA※1」（以下、「本契約」）を締結しました。
京王グループは、２０５０年度に、カーボンニュートラルを目指すという長期環境目標を掲げ、都内主要ホテルや商業施設において使用する電気を実質再生可能エネルギー由来の電気に切り替えるなど、ＣＯ₂排出量削減に取り組んできました。今後も、省エネルギー施策の着実な推進や再生可能エネルギー由来の電力活用検討など、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。
丸紅新電力は、親会社の丸紅株式会社の中期経営戦略「ＧＣ２０２７」に則し、「グリーンへの取組」を推進し、オフサイトコーポレートPPAを通じて脱炭素社会の実現・持続可能な社会の実現に貢献していきます。
２０３０年度に５００万ｋＷ程度を目標として、再生可能エネルギー電力を広くお客さまへ供給してまいります。
※1 オフサイトコーポレートPPA…コーポレートPPA（Power Purchase Agreement：電力購入契約）は、企業が再生可能エネルギーを発電事業者から長期にわたって固定価格で購入する契約です。企業のＣＯ₂排出量削減に貢献できるエネルギー調達手法として注目されています。このうち、遠隔地の発電施設から一般の送配電網を介して電力を調達するスキームを「オフサイトコーポレートPPA」と呼びます。
※2 トラッキング付非化石証書…発電所の属性情報（所在地、電源種別、運転開始日）が付与された非化石エネルギーの環境価値を証明する証書です。
オフサイトコーポレートPPAの導入について
１．本取り組みのスキーム
京王電鉄は契約期間中、丸紅新電力が取りまとめる複数の京王電鉄専用の太陽光発電設備から年間約４３５万ｋＷｈ分の電力の提供を受けます。合わせて不足する電力にトラッキング付非化石証書を付与することで、対象拠点の使用電力のすべてが実質再生可能エネルギー由来となります。
２．契約概要
（１）契約形態
オフサイトコーポレートPPA
（２）電源
太陽光発電設備 ※ＡＣ：２，４００ｋＷ
（３）供給開始日
２０２６年４月１日（水）
（４）契約期間
２０年間
（５）対象拠点
・京王百貨店新宿ビル
・京王新宿追分ビル
・京王フレンテ新宿３丁目ビル
（６）ＣＯ₂削減効果
年間約８，０００ｔ−ＣＯ₂（うち、太陽光発電所由来は約１，６００ｔ−ＣＯ₂）
※排出係数として０．０００４３１ｔ−ＣＯ₂を適用
《京王百貨店新宿ビル》 《京王新宿追分ビル》《京王フレンテ新宿３丁目ビル》
３．本件に関するお問い合わせ先
丸紅新電力株式会社 再エネ事業部
電話番号：０３−３２８２−２３５０ E-mail：saiene@denki.marubeni.co.jp
【参考１】京王電鉄株式会社について
名称：京王電鉄株式会社
設立：日 １９４８年６月
代表者：代表取締役社長 社長執行役員 都村 智史
所在地：東京都多摩市関戸一丁目９番地１
資本金：５９０億２３百万円
事業内容：鉄道事業、土地建物の賃貸業および販売業他
ＵＲＬ：https://www.keio.co.jp/
【参考２】丸紅新電力株式会社について
名称：丸紅新電力株式会社（丸紅株式会社の１００％出資連結子会社）
設立日：２０１１年１月
代表者：代表取締役 鈴木 敦士
所在地：東京都千代田区大手町一丁目４番２号 丸紅ビル
資本金：１億円
事業内容：電気の売買事業およびその代理、代行、仲介他
ＵＲＬ：https://denki.marubeni.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄広報部 042-337-3106