スポーツ庁がマルハンを「スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門 2026」に認定















当社は経営理念に「人生にヨロコビを」を掲げる企業として、疾病予防と健康保持・増進に取り組み、従業員の豊かな人生の構築と会社の健全な発展に努めることで、幸せで希望に満ちた明るく楽しい社会づくりに貢献していきたいと考えています。そのために当社では、従業員とそのご家族の健康に関わる様々な施策や、マルハン健康保険組合との協働施策（コラボヘルス）として健康意識やヘルスリテラシーを高めるイベントを開催し、スポーツ活動の促進と、従業員が楽しみながら自発的に健康管理を行う風土の醸成に努めています。また、障害のある方とない方がともにスポーツを楽しむ機会を創出し、障害のある方が生涯にわたってスポーツを実施するための基盤づくりに貢献することに努めます。