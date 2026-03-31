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スポーツ庁がマルハンを「スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門 2026」に認定
パラスポーツ団体と連携して障害者スポーツの推進・普及に取り組む
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）は、スポーツ庁より「パラスポーツ団体と連携して障害者スポーツの推進・普及に取り組む企業」として、『スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門 2026』に認定されました。 なお、今回が初の認定です。
当社は経営理念に「人生にヨロコビを」を掲げる企業として、疾病予防と健康保持・増進に取り組み、従業員の豊かな人生の構築と会社の健全な発展に努めることで、幸せで希望に満ちた明るく楽しい社会づくりに貢献していきたいと考えています。そのために当社では、従業員とそのご家族の健康に関わる様々な施策や、マルハン健康保険組合との協働施策（コラボヘルス）として健康意識やヘルスリテラシーを高めるイベントを開催し、スポーツ活動の促進と、従業員が楽しみながら自発的に健康管理を行う風土の醸成に努めています。また、障害のある方とない方がともにスポーツを楽しむ機会を創出し、障害のある方が生涯にわたってスポーツを実施するための基盤づくりに貢献することに努めます。
【企業所属のパラアスリートが講演や体験授業等を通じ、競技普及やパラスポーツの理解促進に努める施策（例）】
●永岡真理（電動車椅子サッカー選手）
グループユニット人事部人事課付 CSR・障害者スポーツ推進担当
・電動車椅子サッカークラブ”Yokohama Crackers”所属 コーチ兼選手
・2013年アジア・太平洋・オセアニア選手権大会 優勝
・2019年アジア・太平洋・オセアニア選手権大会 準優勝
・2025年アジア・太平洋・オセアニア選手権大会 準優勝
・日本電動車椅子サッカー選手権大会 ４度優勝
・電動車椅子サッカードキュメンタリー映画『蹴る』出演
電動車いすサッカー選手として、国内外の大会に出場し、競技の魅力や楽しさを発信することで認知度向上に取り組んでいる。講演やメディア出演を通じて、パラスポーツへの理解を広げるとともに、若手選手の育成や地域での体験会にも積極的に関わり、障害の有無にかかわらず誰もがスポーツを楽しめる環境づくりに貢献している。
●狩野亮（パラ・アルペンスキー選手）
グループユニット人事部人事課 障害者スポーツ推進担当
・冬季パラリンピック５大会連続出場
・2010年バンクーバー冬季パラリンピック
スーパー大回転 優勝
滑降 3位
・2014年ソチ冬季パラリンピック
スーパー大回転 優勝（2大会連続）
滑降 優勝
・2014年 紫綬褒章受章
・2022年 日本代表引退
パラアルペンスキー選手、パラリンピック元日本代表として、日本障害者スキー連盟やナスターレース協会と連携し、障害のある子どもたちの次世代育成に向けたサポートを行っている。次世代の強化指定選手などには合宿に帯同し、子どもたちの状況やモチベーションに応じた指導も行っている。さらに、下位カテゴリーの選手たちに対しては、さまざまなパラスポーツ大会に参加できるよう、手配や移動ルートの確保、車いすでの移動方法、物品の運搬方法のサポートなど、必要に応じた支援を行っている。
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン グループユニット 総務・広報部 高城（たかぎ）
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）は、スポーツ庁より「パラスポーツ団体と連携して障害者スポーツの推進・普及に取り組む企業」として、『スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門 2026』に認定されました。 なお、今回が初の認定です。
当社は経営理念に「人生にヨロコビを」を掲げる企業として、疾病予防と健康保持・増進に取り組み、従業員の豊かな人生の構築と会社の健全な発展に努めることで、幸せで希望に満ちた明るく楽しい社会づくりに貢献していきたいと考えています。そのために当社では、従業員とそのご家族の健康に関わる様々な施策や、マルハン健康保険組合との協働施策（コラボヘルス）として健康意識やヘルスリテラシーを高めるイベントを開催し、スポーツ活動の促進と、従業員が楽しみながら自発的に健康管理を行う風土の醸成に努めています。また、障害のある方とない方がともにスポーツを楽しむ機会を創出し、障害のある方が生涯にわたってスポーツを実施するための基盤づくりに貢献することに努めます。
【企業所属のパラアスリートが講演や体験授業等を通じ、競技普及やパラスポーツの理解促進に努める施策（例）】
●永岡真理（電動車椅子サッカー選手）
グループユニット人事部人事課付 CSR・障害者スポーツ推進担当
・電動車椅子サッカークラブ”Yokohama Crackers”所属 コーチ兼選手
・2013年アジア・太平洋・オセアニア選手権大会 優勝
・2019年アジア・太平洋・オセアニア選手権大会 準優勝
・2025年アジア・太平洋・オセアニア選手権大会 準優勝
・日本電動車椅子サッカー選手権大会 ４度優勝
・電動車椅子サッカードキュメンタリー映画『蹴る』出演
電動車いすサッカー選手として、国内外の大会に出場し、競技の魅力や楽しさを発信することで認知度向上に取り組んでいる。講演やメディア出演を通じて、パラスポーツへの理解を広げるとともに、若手選手の育成や地域での体験会にも積極的に関わり、障害の有無にかかわらず誰もがスポーツを楽しめる環境づくりに貢献している。
●狩野亮（パラ・アルペンスキー選手）
グループユニット人事部人事課 障害者スポーツ推進担当
・冬季パラリンピック５大会連続出場
・2010年バンクーバー冬季パラリンピック
スーパー大回転 優勝
滑降 3位
・2014年ソチ冬季パラリンピック
スーパー大回転 優勝（2大会連続）
滑降 優勝
・2014年 紫綬褒章受章
・2022年 日本代表引退
パラアルペンスキー選手、パラリンピック元日本代表として、日本障害者スキー連盟やナスターレース協会と連携し、障害のある子どもたちの次世代育成に向けたサポートを行っている。次世代の強化指定選手などには合宿に帯同し、子どもたちの状況やモチベーションに応じた指導も行っている。さらに、下位カテゴリーの選手たちに対しては、さまざまなパラスポーツ大会に参加できるよう、手配や移動ルートの確保、車いすでの移動方法、物品の運搬方法のサポートなど、必要に応じた支援を行っている。
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン グループユニット 総務・広報部 高城（たかぎ）
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp