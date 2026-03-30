教育課程等に係る特例制度の認定について ―大阪工業大学×大阪教育大学 地域課題に即した教職課程の高度化へ―--大阪工業大学

教育課程等に係る特例制度の認定について ―大阪工業大学×大阪教育大学 地域課題に即した教職課程の高度化へ―--大阪工業大学