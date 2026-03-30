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サンリオの人気キャラクターとともに、中学の学びを復習できる問題集「超基礎からやさしく学べる」シリーズに「理科」が登場！
〜累計ラインナップが拡充、京進が引き続き監修を担当〜 2026年4月30日発売
株式会社京進（本社：京都市、代表取締役社長：立木 康之）は、株式会社KADOKAWAより発売される、中学3年間の学びを復習できる問題集『超基礎からやさしく学べる けろけろけろっぴと中学理科』（2026年4月20日発売）の監修を担当しました。また2月26日に発売され、現在好評発売中の『超基礎からやさしく学べる ポムポムプリンと中学社会』についても、同シリーズとして京進が監修を行っています。
キャラクターが学習をサポート：
理科は「けろけろけろっぴ」、社会は「ポムポムプリン」が、受験生のおさらいや学びなおしをしたい大人の学びを応援！
「要点だけ」を効率よく習得：
中学3年間で最重要のポイントに絞っているため、短時間＆短期間で基礎力を固めることが可能
便利な赤シート付き：
重要な語句を隠して確認できる付属の赤シートを利用して、暗記学習にも最適
京進は、誰もが楽しく学びを始められる本シリーズの主旨に賛同し、問題監修として参画しました 。
キャラクターが持つ親しみやすさに、当社の学習指導ノウハウによる「要点の厳選」を掛け合わせることで、手に取った方の学びの意欲を確かな理解へとつなげるサポートとなることを願っています。
すべての人びとの「学びたい」を後押しし、着実なステップアップを支援することで、私たちの目指す「ステキな大人が増える未来」の実現をこれからも目指してまいります。
【新刊・既刊 概要】
■新刊：『超基礎からやさしく学べる けろけろけろっぴと中学理科』
内容：中学3年間でいちばん大切な「要点」を、けろけろけろっぴと一緒にステップ・バイ・ステップで学習
発売日：2026年4月30日
ISBN：9784046073167
https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001976/
■既刊：『超基礎からやさしく学べる ポムポムプリンと中学社会』
内容：地理・歴史・公民の重要事項をやさしく解説。ポムポムプリンが専属サポーターとして応援
発売日：2026年2月26日
ISBN：9784046076014
https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001977/
【共通情報】
出版社：株式会社KADOKAWA
監修：株式会社京進
判型: 四六判／160ページ
定価: 1,650円（本体1,500円＋税）
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
株式会社京進（本社：京都市、代表取締役社長：立木 康之）は、株式会社KADOKAWAより発売される、中学3年間の学びを復習できる問題集『超基礎からやさしく学べる けろけろけろっぴと中学理科』（2026年4月20日発売）の監修を担当しました。また2月26日に発売され、現在好評発売中の『超基礎からやさしく学べる ポムポムプリンと中学社会』についても、同シリーズとして京進が監修を行っています。
キャラクターが学習をサポート：
理科は「けろけろけろっぴ」、社会は「ポムポムプリン」が、受験生のおさらいや学びなおしをしたい大人の学びを応援！
「要点だけ」を効率よく習得：
中学3年間で最重要のポイントに絞っているため、短時間＆短期間で基礎力を固めることが可能
便利な赤シート付き：
重要な語句を隠して確認できる付属の赤シートを利用して、暗記学習にも最適
京進は、誰もが楽しく学びを始められる本シリーズの主旨に賛同し、問題監修として参画しました 。
キャラクターが持つ親しみやすさに、当社の学習指導ノウハウによる「要点の厳選」を掛け合わせることで、手に取った方の学びの意欲を確かな理解へとつなげるサポートとなることを願っています。
すべての人びとの「学びたい」を後押しし、着実なステップアップを支援することで、私たちの目指す「ステキな大人が増える未来」の実現をこれからも目指してまいります。
【新刊・既刊 概要】
■新刊：『超基礎からやさしく学べる けろけろけろっぴと中学理科』
内容：中学3年間でいちばん大切な「要点」を、けろけろけろっぴと一緒にステップ・バイ・ステップで学習
発売日：2026年4月30日
ISBN：9784046073167
https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001976/
■既刊：『超基礎からやさしく学べる ポムポムプリンと中学社会』
内容：地理・歴史・公民の重要事項をやさしく解説。ポムポムプリンが専属サポーターとして応援
発売日：2026年2月26日
ISBN：9784046076014
https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001977/
【共通情報】
出版社：株式会社KADOKAWA
監修：株式会社京進
判型: 四六判／160ページ
定価: 1,650円（本体1,500円＋税）
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。