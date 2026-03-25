¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¡ØYAESU BIG HOLIDAY 2026¡Ù¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Á°¸å¤Ëµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª
µðÂç¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤äºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«
¡¡Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡Á5·î6Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤Ë¤¢¤ï¤»¡ÖYAESU BIG HOLIDAY 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤È¡ÈÃ¼¸á¤ÎÀá¶ç¡É¤Î¡Ö·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¡ÈÂç¤¤¯¤Ê¤í¤¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼Â»Ü¡£Åìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ýÄ¾·ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Î¹ç´Ö¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢Á´Ä¹Ìó25¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤ë¡ÖBIG HOLIDAY ¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¯¤°¤ê¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤â1F¥¬¥ì¥ê¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃ¼¸á¤ÎÀá¶ç¤ÎÊ¸²½¤Ë¤â¿Æ¤·¤á¤ë»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤ëÅìµþÂç³ØÈ¬½Å½§¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥³¥â¥ó¥º¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¿È¶á¤Ê²Ê³Ø¤äºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥×¥ì¥¤¥«¡¼¤äÍ·¶ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿²°³°¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥×¥ì¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡×¡¢¿Æ»Ò¤ÇÀ¸¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇÂç12Ï¢µÙ¤Î¡ÉÄ¶Âç·¿Ï¢µÙ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢³°½Ðµ¡²ñ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ±ØÄ¾·ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤ò³è¤«¤·¡¢È¬½Å½§¤Î³¹¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÆø¤ï¤¤¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Î¹Ô¤µ¢¤ê¤ÎºÝ¤ä¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤òÅÔ¿´¤Ç²á¤´¤¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÉÂç¤¤¯¡É¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1579/131352/131352_web_1.png
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Á´Ä¹Ìó25¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¬È¬½Å½§¤ËÅÐ¾ì¡ªÃæ¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¡Ö¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¯¤°¤ê¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Ã¼¸á¤ÎÀá¶ç¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤Æ¾þ¤é¤ì¤ë¡Ö¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤âµðÂç¥µ¥¤¥º¤ÇÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÍ§ÁµÀ÷¤á¤Î¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó2.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Ä¹Ìó25¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÉô¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áö¤ê²ó¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¾å¤²¤Æ´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤ò¡È¤¯¤°¤ë¡ÉÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¢5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î6Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë ¢¨¹ÓÅ·Ãæ»ß
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§11:00¡Á17:30
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§1F ¥¬¥ì¥ê¥¢
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§ÌµÎÁ
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ÅìµþÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³·¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÅìµþÂç³ØÈ¬½Å½§¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥³¥â¥ó¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¼Â»Ü¡£¥¸¥ã¥¤¥í¸ú²Ì¤ä¿¶¤ê»Ò¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²Ê³Ø¼Â¸³¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·úÊª¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ºÇ¿·¤Î»ëÀþ¿äÄêµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¿Í¤Î»ëÀþ¤ÎÆ°¤¤ò³Ø¤ÖÁÏºî·¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµþÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ä¸¦µæ¼¼¤Ë¤è¤ë²Ê³Ø¼Â¸³¤äºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤äÃµµá¿´¡¢ÌäÂê²ò·èÎÏ¤ò°é¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²Ê³Ø¼Â¸³¶µ¼¼¡Ö²óÅ¾¤ÎÉÔ»×µÄ¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¤Î¡©¡×
¥¸¥ã¥¤¥í¸ú²Ì¤Ã¤Æ²¿¡ª¡©Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¸¥ã¥¤¥í¸ú²Ì¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ó¥É¥¹¥Ô¥Ê¡¼¤ò¼«Å¾¼Ö¤Î¼ÖÎØ¤Ë¤ß¤¿¤Æ¤¿¹©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯£´·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¢5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§¡11:00¡Á ¢13:00¡Á £14:00¡Á ¤15:30¡Á ¥16:30¡Á
½ê Í× »þ ´Ö ¡§Ìó45Ê¬
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§1F ¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¼ç ¤Ê ÂÐ ¾Ý ¡§4ºÐ¡Á¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¡ÊÊÝ¸î¼Ô1Ì¾Æ±È¼¡Ë
¿Í¡¡¡¡¡¡¿ô¡§£±²ó10ÁÈ¡Ê20Ì¾¡Ë
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶¨¡¡¡¡¡¡ÎÏ¡§ÅìµþÂç³Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥¯¥ëCAST
¡ü²Ê³Ø¼Â¸³¶µ¼¼¡Ö¿¶Æ°¤ÎÈëÌ©¡£Ç°ÎÏ¤Ç¤¦¤´¤¯¿¶¤ê»Ò¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¡×
Ç°ÎÏ¤ÇÆ°¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¿¶¤ê»Ò¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¿¶¤ê»Ò¤¬£³¸ÄÏ¢¤Ê¤Ã¤¿Ç°ÎÏ¿¶¤ê»Ò¤òºî¤ë¹©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¶¤ê»Ò¤Î¸¶Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¢£¶Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§¡11:00¡Á ¢13:00¡Á £14:00¡Á ¤15:30¡Á ¥16:30¡Á
½ê Í× »þ ´Ö ¡§Ìó45Ê¬
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§1F ¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¼ç ¤Ê ÂÐ ¾Ý ¡§4ºÐ¡Á¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¡ÊÊÝ¸î¼Ô1Ì¾Æ±È¼¡Ë
¿Í¡¡¡¡¡¡¿ô¡§£±²ó10ÁÈ¡Ê20Ì¾¡Ë
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶¨¡¡¡¡¡¡ÎÏ¡§ÅìµþÂç³Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥¯¥ëCAST
https://digitalpr.jp/table_img/1579/131352/131352_web_2.png
¡üºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç»ëÀþ¤ò¸«¤¨¤ë²½¡ª¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¤¿¤Æ¤â¤Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©ºî¡×
¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·úÊª¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Î¡Ö»ëÀþ¿äÄê¡×¤ÇÈ¿±þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ö¤É¤³¤¬°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤«¡×¡Ö°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤ë¤«¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤ò°é¤à¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¢£¶Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§¡11:00¡Á ¢13:00¡Á £14:00¡Á ¤15:30¡Á ¥16:30¡Á
½ê Í× »þ ´Ö ¡§Ìó30Ê¬
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§B1 YAESU BASE
¼ç ¤Ê ÂÐ ¾Ý ¡§4ºÐ¡Á¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¡ÊÊÝ¸î¼Ô1Ì¾Æ±È¼¡Ë
¿Í¡¡¡¡¡¡¿ô¡§£±²ó5ÁÈ¡Ê10Ì¾¡Ë
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶¨¡¡¡¡¡¡ÎÏ¡§ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¡ËÜ´Ö·òÂÀÏº¸¦µæ¼¼¡¦»°ºê°ìµ±¤Û¤«
¢¨¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏPEATIX¤Ë¤Æ»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ê4·î¾å½Ü³«»Ï¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/news-topics/detail/2754391
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¹¤¬¤ëÍ·¤Ó¾ì¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥×¥ì¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ë¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤äÍ·¶ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤ó¤À¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥×¥ì¥¤¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤äÍ·¶ñ¤âÀßÃÖ¤·¡¢²°³°¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÍ·¤Ù¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÅ¸³«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤äÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡¢¼«Í³¤ÇË¤«¤ÊÍ·¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯£´·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¢5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á6Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§11:00¡Á17:30¡¡¢¨±«Å·¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§1F ¥¬¥ì¥ê¥¢
¼ç ¤Ê ÂÐ ¾Ý ¡§Ì¤½¢³Ø»ù¡Á¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§ÌµÎÁ
¶¨¡¡¡¡¡¡ÎÏ¡§°ÜÆ°¼°¤¢¤½¤Ó¾ìÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
À¸¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë»²²Ã·¿ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¡¦¥Õ¥©¥ë¡¦¥¸¥å¥ë¥Í¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£Åìµþ²»³ÚÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê²»³Ú±éÁÕ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë±éÁÕÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£À¸¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤È´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§13:00¡Á¡¢15:00¡Á¡Ê¢¨ÂÇ³Ú´ïÂÎ¸³²ñ 14:00¡Á¡Ë
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§1F ¥¬¥ì¥ê¥¢Á°¡Ê³°ËÙÄÌ¤êÂ¦¡ËÊâÆ»¡Ê±«Å·»þ¤ÏB1 YAESU BASE¡Ë
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§ÌµÎÁ
¶¨¡¡¡¡¡¡ÎÏ¡§Åìµþ²»³ÚÂç³Ø
±é¡¡ÁÕ¡¡¼Ô¡§Åìµþ²»³ÚÂç³Ø½êÂ°³ØÀ¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1. ¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEnsemble Next Chapter¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½Ð±é¡§ÀÐ°æ°¦º»¡¡¤Û¤«3Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2. ÂÇ³Ú´ï¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½Ð±é¡§ÂçÀ¾ÎÑ»Ò¡¡¤Û¤«1¡Á2Ì¾
https://digitalpr.jp/table_img/1579/131352/131352_web_3.png
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¥á¥Ë¥å¡¼
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ç¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²³§ÍÍ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ø¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
Î©¶ô¼ò¾ì ¶â»â»Ò¡Ê£²F¡Ë
¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¿¤á¥é¥ó¥Á 990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
POPUP¥é¡¼¥á¥ó¡Ê2F¡Ë
¤ª»Ò¤µ¤Þ¥é¡¼¥á¥ó¥»¥Ã¥È 550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥ê¥Û¡¼¥ì¥¹¡ÊB1F¡Ë
¥¥Ã¥º¥Ü¥¦¥ë 700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://digitalpr.jp/table_img/1579/131352/131352_web_4.png
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅìµþ±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¥ß¥¯¥¹¥È¥æ¡¼¥¹·¿¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
Ï»ËÜÌÚ¡¢ÆüÈæÃ«¤ËÂ³¤¯Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¸¼´Ø¸ý ¡ÖÅìµþ¡¦È¬½Å½§¡× ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»ÜÀß¥³¥ó¥»¥×¥È ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¡¡¡¡ÁÆüËÜ¤ÎÌ´¤¬½¸¤¦³¹¡£À¤³¦¤ÎÌ´¤Ë°é¤Ä³¹¡Á¡× ¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¡¦ÆüËÜÃæ¤«¤é¿Í¤ä¾ðÊó¡¢¥â¥Î¡¦¥³¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸ò¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡ÖGROUP MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¡¡
¡¡¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¡¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
¡¡Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡Á5·î6Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤Ë¤¢¤ï¤»¡ÖYAESU BIG HOLIDAY 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤È¡ÈÃ¼¸á¤ÎÀá¶ç¡É¤Î¡Ö·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¡ÈÂç¤¤¯¤Ê¤í¤¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼Â»Ü¡£Åìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ýÄ¾·ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Î¹ç´Ö¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢Á´Ä¹Ìó25¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤ë¡ÖBIG HOLIDAY ¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¯¤°¤ê¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤â1F¥¬¥ì¥ê¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃ¼¸á¤ÎÀá¶ç¤ÎÊ¸²½¤Ë¤â¿Æ¤·¤á¤ë»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤ëÅìµþÂç³ØÈ¬½Å½§¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥³¥â¥ó¥º¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¿È¶á¤Ê²Ê³Ø¤äºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥×¥ì¥¤¥«¡¼¤äÍ·¶ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿²°³°¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥×¥ì¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡×¡¢¿Æ»Ò¤ÇÀ¸¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇÂç12Ï¢µÙ¤Î¡ÉÄ¶Âç·¿Ï¢µÙ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢³°½Ðµ¡²ñ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ±ØÄ¾·ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤ò³è¤«¤·¡¢È¬½Å½§¤Î³¹¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÆø¤ï¤¤¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Î¹Ô¤µ¢¤ê¤ÎºÝ¤ä¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤òÅÔ¿´¤Ç²á¤´¤¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÉÂç¤¤¯¡É¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1579/131352/131352_web_1.png
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Á´Ä¹Ìó25¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¬È¬½Å½§¤ËÅÐ¾ì¡ªÃæ¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¡Ö¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¯¤°¤ê¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Ã¼¸á¤ÎÀá¶ç¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤Æ¾þ¤é¤ì¤ë¡Ö¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤âµðÂç¥µ¥¤¥º¤ÇÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÍ§ÁµÀ÷¤á¤Î¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó2.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Ä¹Ìó25¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÉô¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áö¤ê²ó¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¾å¤²¤Æ´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤ò¡È¤¯¤°¤ë¡ÉÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¢5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î6Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë ¢¨¹ÓÅ·Ãæ»ß
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§11:00¡Á17:30
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§1F ¥¬¥ì¥ê¥¢
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§ÌµÎÁ
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ÅìµþÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³·¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÅìµþÂç³ØÈ¬½Å½§¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥³¥â¥ó¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¼Â»Ü¡£¥¸¥ã¥¤¥í¸ú²Ì¤ä¿¶¤ê»Ò¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²Ê³Ø¼Â¸³¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·úÊª¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ºÇ¿·¤Î»ëÀþ¿äÄêµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¿Í¤Î»ëÀþ¤ÎÆ°¤¤ò³Ø¤ÖÁÏºî·¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµþÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ä¸¦µæ¼¼¤Ë¤è¤ë²Ê³Ø¼Â¸³¤äºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤äÃµµá¿´¡¢ÌäÂê²ò·èÎÏ¤ò°é¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²Ê³Ø¼Â¸³¶µ¼¼¡Ö²óÅ¾¤ÎÉÔ»×µÄ¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¤Î¡©¡×
¥¸¥ã¥¤¥í¸ú²Ì¤Ã¤Æ²¿¡ª¡©Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¸¥ã¥¤¥í¸ú²Ì¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ó¥É¥¹¥Ô¥Ê¡¼¤ò¼«Å¾¼Ö¤Î¼ÖÎØ¤Ë¤ß¤¿¤Æ¤¿¹©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯£´·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¢5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§¡11:00¡Á ¢13:00¡Á £14:00¡Á ¤15:30¡Á ¥16:30¡Á
½ê Í× »þ ´Ö ¡§Ìó45Ê¬
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§1F ¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¼ç ¤Ê ÂÐ ¾Ý ¡§4ºÐ¡Á¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¡ÊÊÝ¸î¼Ô1Ì¾Æ±È¼¡Ë
¿Í¡¡¡¡¡¡¿ô¡§£±²ó10ÁÈ¡Ê20Ì¾¡Ë
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶¨¡¡¡¡¡¡ÎÏ¡§ÅìµþÂç³Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥¯¥ëCAST
¡ü²Ê³Ø¼Â¸³¶µ¼¼¡Ö¿¶Æ°¤ÎÈëÌ©¡£Ç°ÎÏ¤Ç¤¦¤´¤¯¿¶¤ê»Ò¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¡×
Ç°ÎÏ¤ÇÆ°¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¿¶¤ê»Ò¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¿¶¤ê»Ò¤¬£³¸ÄÏ¢¤Ê¤Ã¤¿Ç°ÎÏ¿¶¤ê»Ò¤òºî¤ë¹©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¶¤ê»Ò¤Î¸¶Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¢£¶Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§¡11:00¡Á ¢13:00¡Á £14:00¡Á ¤15:30¡Á ¥16:30¡Á
½ê Í× »þ ´Ö ¡§Ìó45Ê¬
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§1F ¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¼ç ¤Ê ÂÐ ¾Ý ¡§4ºÐ¡Á¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¡ÊÊÝ¸î¼Ô1Ì¾Æ±È¼¡Ë
¿Í¡¡¡¡¡¡¿ô¡§£±²ó10ÁÈ¡Ê20Ì¾¡Ë
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶¨¡¡¡¡¡¡ÎÏ¡§ÅìµþÂç³Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥¯¥ëCAST
https://digitalpr.jp/table_img/1579/131352/131352_web_2.png
¡üºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç»ëÀþ¤ò¸«¤¨¤ë²½¡ª¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¤¿¤Æ¤â¤Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©ºî¡×
¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·úÊª¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Î¡Ö»ëÀþ¿äÄê¡×¤ÇÈ¿±þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ö¤É¤³¤¬°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤«¡×¡Ö°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤ë¤«¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤ò°é¤à¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¢£¶Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§¡11:00¡Á ¢13:00¡Á £14:00¡Á ¤15:30¡Á ¥16:30¡Á
½ê Í× »þ ´Ö ¡§Ìó30Ê¬
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§B1 YAESU BASE
¼ç ¤Ê ÂÐ ¾Ý ¡§4ºÐ¡Á¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¡ÊÊÝ¸î¼Ô1Ì¾Æ±È¼¡Ë
¿Í¡¡¡¡¡¡¿ô¡§£±²ó5ÁÈ¡Ê10Ì¾¡Ë
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶¨¡¡¡¡¡¡ÎÏ¡§ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¡ËÜ´Ö·òÂÀÏº¸¦µæ¼¼¡¦»°ºê°ìµ±¤Û¤«
¢¨¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏPEATIX¤Ë¤Æ»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ê4·î¾å½Ü³«»Ï¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/news-topics/detail/2754391
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¹¤¬¤ëÍ·¤Ó¾ì¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥×¥ì¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ë¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤äÍ·¶ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤ó¤À¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥×¥ì¥¤¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤äÍ·¶ñ¤âÀßÃÖ¤·¡¢²°³°¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÍ·¤Ù¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÅ¸³«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤äÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡¢¼«Í³¤ÇË¤«¤ÊÍ·¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯£´·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¢5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á6Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§11:00¡Á17:30¡¡¢¨±«Å·¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§1F ¥¬¥ì¥ê¥¢
¼ç ¤Ê ÂÐ ¾Ý ¡§Ì¤½¢³Ø»ù¡Á¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§ÌµÎÁ
¶¨¡¡¡¡¡¡ÎÏ¡§°ÜÆ°¼°¤¢¤½¤Ó¾ìÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
À¸¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë»²²Ã·¿ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÖBIG HOLIDAY ¥¥Ã¥º¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¡¦¥Õ¥©¥ë¡¦¥¸¥å¥ë¥Í¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£Åìµþ²»³ÚÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê²»³Ú±éÁÕ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë±éÁÕÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£À¸¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤È´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡§13:00¡Á¡¢15:00¡Á¡Ê¢¨ÂÇ³Ú´ïÂÎ¸³²ñ 14:00¡Á¡Ë
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§1F ¥¬¥ì¥ê¥¢Á°¡Ê³°ËÙÄÌ¤êÂ¦¡ËÊâÆ»¡Ê±«Å·»þ¤ÏB1 YAESU BASE¡Ë
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡§ÌµÎÁ
¶¨¡¡¡¡¡¡ÎÏ¡§Åìµþ²»³ÚÂç³Ø
±é¡¡ÁÕ¡¡¼Ô¡§Åìµþ²»³ÚÂç³Ø½êÂ°³ØÀ¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1. ¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEnsemble Next Chapter¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½Ð±é¡§ÀÐ°æ°¦º»¡¡¤Û¤«3Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2. ÂÇ³Ú´ï¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½Ð±é¡§ÂçÀ¾ÎÑ»Ò¡¡¤Û¤«1¡Á2Ì¾
https://digitalpr.jp/table_img/1579/131352/131352_web_3.png
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¥á¥Ë¥å¡¼
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ç¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²³§ÍÍ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ø¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤«¤¶¤°¤ë¤Þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
Î©¶ô¼ò¾ì ¶â»â»Ò¡Ê£²F¡Ë
¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¿¤á¥é¥ó¥Á 990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
POPUP¥é¡¼¥á¥ó¡Ê2F¡Ë
¤ª»Ò¤µ¤Þ¥é¡¼¥á¥ó¥»¥Ã¥È 550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡
POINT ET LIGNE¡ÊÈ¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡¡1F¡Ë
¥×¥Á¥Ý¥ï¥ó 1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
POINT ET LIGNE¡ÊÈ¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡¡1F¡Ë
¥×¥Á¥Ý¥ï¥ó 1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥ê¥Û¡¼¥ì¥¹¡ÊB1F¡Ë
¥¥Ã¥º¥Ü¥¦¥ë 700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://digitalpr.jp/table_img/1579/131352/131352_web_4.png
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅìµþ±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¥ß¥¯¥¹¥È¥æ¡¼¥¹·¿¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
Ï»ËÜÌÚ¡¢ÆüÈæÃ«¤ËÂ³¤¯Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¸¼´Ø¸ý ¡ÖÅìµþ¡¦È¬½Å½§¡× ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»ÜÀß¥³¥ó¥»¥×¥È ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¡¡¡¡ÁÆüËÜ¤ÎÌ´¤¬½¸¤¦³¹¡£À¤³¦¤ÎÌ´¤Ë°é¤Ä³¹¡Á¡× ¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¡¦ÆüËÜÃæ¤«¤é¿Í¤ä¾ðÊó¡¢¥â¥Î¡¦¥³¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸ò¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡ÖGROUP MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¡¡
¡¡¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¡¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/