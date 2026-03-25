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仮面ライダーとグラニフの最新コラボレーションアイテムが3月31日(火)より発売
初代『仮面ライダー』をはじめ、最新作『仮面ライダーゼッツ』などが登場
主人公・万津莫（よろず ばく）役を演じる今井竜太郎氏のインタビューも公開中
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年3月31日(火)より、仮面ライダーシリーズとの最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内一部店舗にて発売いたします。
1971年の放送開始から現在に至るまで絶大な人気を博す仮面ライダーシリーズ。初代の「仮面ライダー1号」や「ショッカー戦闘員」などをはじめ、シリーズの中から、『仮面ライダー555』、『仮面ライダーカブト』、『仮面ライダーガヴ』、放送中の最新作『仮面ライダーゼッツ』などのアイテムが登場！世代を超えて楽しめるラインナップの数々をぜひご堪能ください。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年3月25日(水)0:00から2026年3月30日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
また、公式オンラインストア内の特集コンテンツ「コラボの原産地」では、『仮面ライダーゼッツ』で主人公・万津莫（よろず ばく）役を演じる今井竜太郎氏へのインタビューを掲載。作品に込めた想いや役づくりの工夫について詳しく紹介しています。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©️石森プロ・東映 ©️石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
全13種類。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページ、またはコラボの原産地にてご確認ください。
・公式オンラインストア
https://www.graniph.com/collection/collection_00205
・コラボの原産地
https://www.graniph.com/story/story-detail/79
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内一部店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年3月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
主人公・万津莫（よろず ばく）役を演じる今井竜太郎氏のインタビューも公開中
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年3月31日(火)より、仮面ライダーシリーズとの最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内一部店舗にて発売いたします。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年3月25日(水)0:00から2026年3月30日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
また、公式オンラインストア内の特集コンテンツ「コラボの原産地」では、『仮面ライダーゼッツ』で主人公・万津莫（よろず ばく）役を演じる今井竜太郎氏へのインタビューを掲載。作品に込めた想いや役づくりの工夫について詳しく紹介しています。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©️石森プロ・東映 ©️石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
全13種類。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページ、またはコラボの原産地にてご確認ください。
・公式オンラインストア
https://www.graniph.com/collection/collection_00205
・コラボの原産地
https://www.graniph.com/story/story-detail/79
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内一部店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年3月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/