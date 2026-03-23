コスモスイニシアの新築分譲マンション『イニシア南茨木』入居開始のお知らせ〜コンパクトでも豊かに暮らす住空間設計と、学生マンション隣接で多世代コミュニティを構想〜

コスモスイニシアの新築分譲マンション『イニシア南茨木』入居開始のお知らせ〜コンパクトでも豊かに暮らす住空間設計と、学生マンション隣接で多世代コミュニティを構想〜