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アバンギャルディ地上波初の冠番組決定！「爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴」増田惠子(ピンク・レディー)、岩崎宏美、渡辺真知子 名だたる昭和歌謡のスターたちが登場！
3月28日(土)事前特番には、Night Tempoが出演！
”昭和歌謡”を”令和のダンス“で新カルチャーとして再生!? 懐かしいのに新しい、新感覚のエンタメショー開宴！
「昭和歌謡」×「令和のダンス」が融合する新感覚エンタメショーが開宴！
「ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(毎週月曜深夜0時〜0時30分の
放送枠)の第5弾として、世界を魅了するダンスチーム・アバンギャルディ、待望の地上波初冠番
組「爆踊！アバンギャルディ昭和歌謡の宴」の放送が決定しました！
3月28日(土)よる11時〜11時30分の事前特番、そして4月6日(月)深夜0時〜0時30分
のレギュラー放送(全4回)とあわせて、全5回にわたってお送りします。
「昭和歌謡にはミュージックビデオがあまりない」という着想から始まった本番組は、昭和歌謡を
単なる「懐メロ」として振り返るのではなく、アバンギャルディの「令和のダンス」で「新しいカル
チャー」として再生させる新感覚のエンタメショーです。昭和歌謡が持つ深い物語や歌詞の意味、
時代背景をレジェンドゲストと共にひも解き、そこにアバンギャルディの独創的なダンスを掛け合わ
せることで、かつて聴いていた名曲を圧倒的な没入感のエンタメへと進化させます。
制作したミュージックビデオは、アバンギャルディの公式YouTubeでも配信します。ぜひお楽し
みに！
時代を象徴するスターと現代の鬼才が集結
番組を彩るのは、昭和の歌謡シーンを牽引してきた超豪華なレジェンドスターと、現代のシティ
ポップ・シーンをリードする世界的音楽家。
「昭和歌謡」の魅力をたっぷりと教えてくれる特別講師として、80年代のジャパニーズ・ポップスを
リミックスして現代のダンス・ミュージックとして蘇らせ、日本のみならず海外でも注目を集める韓国
出身のDJ・音楽プロデューサーNight Tempo、そして大阪随一の昭和歌謡マニアとして知ら
れる、昭和歌謡研究家・まあくんが出演。独自の視点で昭和歌謡の魅力に迫ります。
さらに、4月6日(月)の放送には、70年代に社会現象を巻き起こし、数々のミリオンセラーを記
録した伝説の国民的アイドル、ピンク・レディーの増田惠子が登場！4月13日(月)には、圧倒
的な歌唱力と表現力で「シンデレラ・ハネムーン」や「聖母たちのララバイ」など多くの名曲を世に送
り出してきた歌謡界の至宝、岩崎宏美。そして、4月20日(月)・27日(月)と2週にわたって、「迷
い道」「かもめが翔んだ日」などの爆発的ヒット曲で知られ、今なおパワフルな歌声で聴衆を魅了
する歌姫・渡辺真知子が登場します。
時代を象徴するスターたちと、令和を駆け抜けるアバンギャルディ。世代を超えた奇跡の競演が、
名曲に新たな命を吹き込みます！
▼Night Tempo コメント
普段から仲良くさせてもらっているアバンギャルディさんと、こう
して番組で共演できたことが嬉しかったです！アバンギャルディさ
んは、多忙な中でも笑顔を絶やさない一生懸命な姿が素晴ら
しい。まさに「Z世代のお手本」のような存在。昭和歌謡の魅
力である「エモさ」が、彼女たちのダンスを通じて世界中に届くの
が楽しみです！
▼アバンギャルディコメント
nagano
まさか自分たちが冠番組を持てる日が来るなんて、お話をいただいた時は本当に驚きました！
大スターの皆さまの圧倒的な存在感に刺激をいただきながら、私たちのパフォーマンスで新しい風
を吹かせたいです！
sono
この番組を通じて、昭和歌謡が持つ深い歴史や物語への理解をより深めることができました！
レジェンドの皆様から直接学んだことを、ダンスとして表現する貴重な機会をいただけて感謝して
います。私たちが感じた名曲の魅力を、今の世代の感性で届けていきたいです！
kohana
昭和歌謡の素晴らしさはもちろんですが、メンバー一人ひとりの個性が溢れているアバンギャル
ディ自体の魅力も、もっと皆さんに知っていただけるチャンスだと思っています！私たちの新しい一
面が、多くの皆さんに伝わることを願っています。是非ご期待ください！
▼振付師akane コメント
昭和スターの方々の人生観に触れる、非常に刺激的な収録になりました。この番組でしか実
現できない特別なコラボレーションと、ダンスに込めた私たちの情熱をぜひ受け取ってください！
【放送情報】
月よるビッグバン「爆踊！アバンギャルディ昭和歌謡の宴」(全5回)
出演：アバンギャルディ、akane、藤崎健一郎(ABCテレビアナウンサー)＋各回ゲスト
放送日時：
事前特番3月28日(土) よる11時〜11時30分ゲスト：Night Tempo、まあくん
第1回4月6日(月) 深夜0時〜0時30分ゲスト：増田惠子(ピンク・レディー)、Night Tempo、まあくん
第2回4月13日(月) 深夜0時〜0時30分ゲスト：岩崎宏美、Night Tempo、まあくん
第3回4月20日(月) 深夜0時〜0時30分ゲスト：渡辺真知子
第4回4月27日(月) 深夜0時〜0時30分ゲスト：渡辺真知子
※放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信
関連リンク
番組公式HP
https://www.asahi.co.jp/sp/bakuodo/
番組公式X
https://x.com/bakuodo
番組公式Instagram
https://www.instagram.com/bakuodo_avantgardey/
”昭和歌謡”を”令和のダンス“で新カルチャーとして再生!? 懐かしいのに新しい、新感覚のエンタメショー開宴！
「昭和歌謡」×「令和のダンス」が融合する新感覚エンタメショーが開宴！
「ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(毎週月曜深夜0時〜0時30分の
放送枠)の第5弾として、世界を魅了するダンスチーム・アバンギャルディ、待望の地上波初冠番
3月28日(土)よる11時〜11時30分の事前特番、そして4月6日(月)深夜0時〜0時30分
のレギュラー放送(全4回)とあわせて、全5回にわたってお送りします。
「昭和歌謡にはミュージックビデオがあまりない」という着想から始まった本番組は、昭和歌謡を
単なる「懐メロ」として振り返るのではなく、アバンギャルディの「令和のダンス」で「新しいカル
チャー」として再生させる新感覚のエンタメショーです。昭和歌謡が持つ深い物語や歌詞の意味、
時代背景をレジェンドゲストと共にひも解き、そこにアバンギャルディの独創的なダンスを掛け合わ
せることで、かつて聴いていた名曲を圧倒的な没入感のエンタメへと進化させます。
制作したミュージックビデオは、アバンギャルディの公式YouTubeでも配信します。ぜひお楽し
みに！
時代を象徴するスターと現代の鬼才が集結
番組を彩るのは、昭和の歌謡シーンを牽引してきた超豪華なレジェンドスターと、現代のシティ
ポップ・シーンをリードする世界的音楽家。
「昭和歌謡」の魅力をたっぷりと教えてくれる特別講師として、80年代のジャパニーズ・ポップスを
リミックスして現代のダンス・ミュージックとして蘇らせ、日本のみならず海外でも注目を集める韓国
出身のDJ・音楽プロデューサーNight Tempo、そして大阪随一の昭和歌謡マニアとして知ら
れる、昭和歌謡研究家・まあくんが出演。独自の視点で昭和歌謡の魅力に迫ります。
さらに、4月6日(月)の放送には、70年代に社会現象を巻き起こし、数々のミリオンセラーを記
録した伝説の国民的アイドル、ピンク・レディーの増田惠子が登場！4月13日(月)には、圧倒
的な歌唱力と表現力で「シンデレラ・ハネムーン」や「聖母たちのララバイ」など多くの名曲を世に送
り出してきた歌謡界の至宝、岩崎宏美。そして、4月20日(月)・27日(月)と2週にわたって、「迷
い道」「かもめが翔んだ日」などの爆発的ヒット曲で知られ、今なおパワフルな歌声で聴衆を魅了
する歌姫・渡辺真知子が登場します。
時代を象徴するスターたちと、令和を駆け抜けるアバンギャルディ。世代を超えた奇跡の競演が、
名曲に新たな命を吹き込みます！
▼Night Tempo コメント
普段から仲良くさせてもらっているアバンギャルディさんと、こう
して番組で共演できたことが嬉しかったです！アバンギャルディさ
んは、多忙な中でも笑顔を絶やさない一生懸命な姿が素晴ら
しい。まさに「Z世代のお手本」のような存在。昭和歌謡の魅
力である「エモさ」が、彼女たちのダンスを通じて世界中に届くの
が楽しみです！
▼アバンギャルディコメント
nagano
まさか自分たちが冠番組を持てる日が来るなんて、お話をいただいた時は本当に驚きました！
大スターの皆さまの圧倒的な存在感に刺激をいただきながら、私たちのパフォーマンスで新しい風
を吹かせたいです！
sono
この番組を通じて、昭和歌謡が持つ深い歴史や物語への理解をより深めることができました！
レジェンドの皆様から直接学んだことを、ダンスとして表現する貴重な機会をいただけて感謝して
います。私たちが感じた名曲の魅力を、今の世代の感性で届けていきたいです！
kohana
昭和歌謡の素晴らしさはもちろんですが、メンバー一人ひとりの個性が溢れているアバンギャル
ディ自体の魅力も、もっと皆さんに知っていただけるチャンスだと思っています！私たちの新しい一
面が、多くの皆さんに伝わることを願っています。是非ご期待ください！
▼振付師akane コメント
昭和スターの方々の人生観に触れる、非常に刺激的な収録になりました。この番組でしか実
現できない特別なコラボレーションと、ダンスに込めた私たちの情熱をぜひ受け取ってください！
【放送情報】
月よるビッグバン「爆踊！アバンギャルディ昭和歌謡の宴」(全5回)
出演：アバンギャルディ、akane、藤崎健一郎(ABCテレビアナウンサー)＋各回ゲスト
放送日時：
事前特番3月28日(土) よる11時〜11時30分ゲスト：Night Tempo、まあくん
第1回4月6日(月) 深夜0時〜0時30分ゲスト：増田惠子(ピンク・レディー)、Night Tempo、まあくん
第2回4月13日(月) 深夜0時〜0時30分ゲスト：岩崎宏美、Night Tempo、まあくん
第3回4月20日(月) 深夜0時〜0時30分ゲスト：渡辺真知子
第4回4月27日(月) 深夜0時〜0時30分ゲスト：渡辺真知子
※放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信
関連リンク
番組公式HP
https://www.asahi.co.jp/sp/bakuodo/
番組公式X
https://x.com/bakuodo
番組公式Instagram
https://www.instagram.com/bakuodo_avantgardey/