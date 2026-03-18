代表取締役の異動（追加専任）及び役員の異動に関するお知らせ

2026年3月18日



ちふれホールディングス株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の異動について内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2026年6月25日開催予定の第72回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会において正式に審議決定される予定です。

記

１．代表取締役の異動（1）異動の内容（２）異動（追加専任）の理由当社グループを取り巻く事業環境の変化に対応し、経営体制のさらなる充実及び企業価値向上を目的として、当社取締役である中村俊彦氏を新たに代表取締役に選任し、代表取締役2名体制とするものです。（３）新任代表取締役の略歴「別紙1」をご参照ください。（４）異動（就任）予定日2026年6月25日２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者https://digitalpr.jp/table_img/2936/130914/130914_web_2.png３．退任予定の取締役https://digitalpr.jp/table_img/2936/130914/130914_web_3.png※鈴木康之は、退任後、理事に就任予定別紙1 新任代表取締役の経歴https://digitalpr.jp/table_img/2936/130914/130914_web_4.png

以 上





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本件に関するお問合わせ先報道関係者様からのお問い合わせ先ちふれホールディングス株式会社 広報部 本井