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「ウルフギャング・ステーキハウス」大阪店 11周年記念 スペシャルコース
祝杯のシャンパンもついた、「これぞウルフギャング」を満喫する豪華なコース
提供期間：2026年4月6日（月）〜27日（月）
NY発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）の大阪店では、オープン11周年を記念したスペシャルコースを4月6日（月）から27日（月）までの期間限定で提供します。
ウルフギャング・ステーキハウス大阪店は、2015年のオープン以来、多くのお客様に支えられ、2026年に開業11周年を迎えます。これまでのご愛顧への感謝を込め、初めてご来店される方から日頃よりご利用いただいている常連のお客様まで、幅広い皆さまにブランドのラグジュアリーな世界観をご堪能いただける特別な記念コースをご用意しました。
シャンパンで華やかに乾杯した後は、キャビアプレートと、12種類の食材を彩り豊かに盛り込んだサラダからお食事はスタート。続いて、豪快な1ポンドのライブロブスターのグリルをお楽しみいただき、真打であるメインディッシュとして、「ウルフギャング・ステーキハウス」が誇る、店内熟成した“プライムグレード”の牛肉から、サーロインとフィレの両方を楽しめるTボーンテーキをご提供します。
そしてお食事の締めくくりには、アニバーサリーケーキとしても親しまれている「レッドヴェルヴェットケーキ」をご用意。11周年という節目にふさわしい特別なひとときを、格調高い空間とともに心ゆくまでご堪能ください。
ウルフギャング・ステーキハウス 大阪店 11周年記念 期間限定コース 販売概要
◇ 販売期間：
2026年4月6日（月）〜27日（月）
◇ 提供商品：
「11周年記念 スペシャルコース」 27,500円
※価格は税込・サービス料別／おひとり様。2名様より承ります。
◇ 内容：
・ ウェルカムシャンパン（モエ・エ・シャンドン アンペリアル）
・ フレッシュベルーガキャビアプレート
・ “ビバリーヒルズチョップドサラダ” フェッタチーズ入り
・ １ポンドロブスターのグリル
・ プライムグレード熟成T-BONEステーキ
・ マッシュポテトとクリームスピナッチ
・ レッドヴェルヴェットケーキ・ストロベリーアイスクリーム・“シュラッグ”ホイップクリーム
・ コーヒーまたは紅茶
◇ 販売店舗：
「ウルフギャング・ステーキハウス」大阪店
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F TEL.06-6136-5658
◇ 予約方法：
ホームページ RESERVATIONボタンから店舗予約ページにお進みください。
https://www.tablecheck.com/ja/shops/wolfgangssteakhouse-osaka/reserve
◇ ホームページ：
https://wolfgangssteakhouse.jp/
「ウルフギャング・ステーキハウス」の
“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ
「ウルフギャング・ステーキハウス」では、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉のみを使用。冷凍せずにチルドで仕入れた肉を28日間、店内の専用熟成庫で一定の温度・湿度管理によりドライエイジング。長期乾燥熟成によって旨味と柔らかさが増した赤身肉を厚切りにして、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げ、お客様のテーブルまでそのままサーブします。
日本国内においては、六本木店、丸の内店、大阪店、福岡店に加え、25年9月に最新店舗として高輪店がオープン。また、新たなブランドとして、よりラグジュアリーな「シグニチャー」を青山に、「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」をコンセプトにした「Teppan」を銀座に展開しています。
◆店舗所在地
・六本木店
東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックス M’s 1F TEL.03-5572-6341
・丸の内店
東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F TEL.03-5224-6151
・高輪店
東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F TEL.03-6459-3630
・大阪店
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F TEL.06-6136-5658
・福岡店
福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 1F TEL.092-292-1651
＜ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー＞
・青山店
東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F TEL.03-5843-0822
＜ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN＞
・銀座店
東京都中央区銀座1丁目8−19 ONE GINZA（旧キラリトギンザ）7階 TEL.03-6263-0161
◆公式ホームページ
https://wolfgangssteakhouse.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
〒106-8522 東京都港区六本木5-5-1 ロアビル9階
TEL：03-3470-5307
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
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提供期間：2026年4月6日（月）〜27日（月）
NY発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）の大阪店では、オープン11周年を記念したスペシャルコースを4月6日（月）から27日（月）までの期間限定で提供します。
ウルフギャング・ステーキハウス大阪店は、2015年のオープン以来、多くのお客様に支えられ、2026年に開業11周年を迎えます。これまでのご愛顧への感謝を込め、初めてご来店される方から日頃よりご利用いただいている常連のお客様まで、幅広い皆さまにブランドのラグジュアリーな世界観をご堪能いただける特別な記念コースをご用意しました。
シャンパンで華やかに乾杯した後は、キャビアプレートと、12種類の食材を彩り豊かに盛り込んだサラダからお食事はスタート。続いて、豪快な1ポンドのライブロブスターのグリルをお楽しみいただき、真打であるメインディッシュとして、「ウルフギャング・ステーキハウス」が誇る、店内熟成した“プライムグレード”の牛肉から、サーロインとフィレの両方を楽しめるTボーンテーキをご提供します。
そしてお食事の締めくくりには、アニバーサリーケーキとしても親しまれている「レッドヴェルヴェットケーキ」をご用意。11周年という節目にふさわしい特別なひとときを、格調高い空間とともに心ゆくまでご堪能ください。
ウルフギャング・ステーキハウス 大阪店 11周年記念 期間限定コース 販売概要
◇ 販売期間：
2026年4月6日（月）〜27日（月）
◇ 提供商品：
「11周年記念 スペシャルコース」 27,500円
※価格は税込・サービス料別／おひとり様。2名様より承ります。
◇ 内容：
・ ウェルカムシャンパン（モエ・エ・シャンドン アンペリアル）
・ フレッシュベルーガキャビアプレート
・ “ビバリーヒルズチョップドサラダ” フェッタチーズ入り
・ １ポンドロブスターのグリル
・ プライムグレード熟成T-BONEステーキ
・ マッシュポテトとクリームスピナッチ
・ レッドヴェルヴェットケーキ・ストロベリーアイスクリーム・“シュラッグ”ホイップクリーム
・ コーヒーまたは紅茶
◇ 販売店舗：
「ウルフギャング・ステーキハウス」大阪店
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F TEL.06-6136-5658
◇ 予約方法：
ホームページ RESERVATIONボタンから店舗予約ページにお進みください。
https://www.tablecheck.com/ja/shops/wolfgangssteakhouse-osaka/reserve
◇ ホームページ：
https://wolfgangssteakhouse.jp/
「ウルフギャング・ステーキハウス」の
“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ
「ウルフギャング・ステーキハウス」では、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉のみを使用。冷凍せずにチルドで仕入れた肉を28日間、店内の専用熟成庫で一定の温度・湿度管理によりドライエイジング。長期乾燥熟成によって旨味と柔らかさが増した赤身肉を厚切りにして、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げ、お客様のテーブルまでそのままサーブします。
日本国内においては、六本木店、丸の内店、大阪店、福岡店に加え、25年9月に最新店舗として高輪店がオープン。また、新たなブランドとして、よりラグジュアリーな「シグニチャー」を青山に、「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」をコンセプトにした「Teppan」を銀座に展開しています。
◆店舗所在地
・六本木店
東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックス M’s 1F TEL.03-5572-6341
・丸の内店
東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F TEL.03-5224-6151
・高輪店
東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F TEL.03-6459-3630
・大阪店
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F TEL.06-6136-5658
・福岡店
福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 1F TEL.092-292-1651
＜ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー＞
・青山店
東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F TEL.03-5843-0822
＜ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN＞
・銀座店
東京都中央区銀座1丁目8−19 ONE GINZA（旧キラリトギンザ）7階 TEL.03-6263-0161
◆公式ホームページ
https://wolfgangssteakhouse.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
〒106-8522 東京都港区六本木5-5-1 ロアビル9階
TEL：03-3470-5307
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