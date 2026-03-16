¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤è¤ëµÙ¿¦¤ò¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡¡¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¡¢¿¦¾ì¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤·¤ÆÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò²Ä»ë²½
¡ÚËÜ¸¦µæ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ë¤è¤ëµÙ¿¦Ãí1¡Ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤È¸¦µæ¼Ô¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢Åö»ö¼Ô¥Á¡¼¥à¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×(¿Þ£±)¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢µÙ¿¦Ãæ¤Îº¤Æñ¤ä»×¤¤¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢µÙ¿¦¤Î³Æ»þ´ü¤ËÅö»ö¼Ô¤¬²¿¤Ëº¤¤ê¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÀ°Íý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¡¦´ë¶È¡¦°åÎÅ¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¡¹¤ÎÂÐÏÃ¤ÈÍý²ò¤òÂ¥¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦º£¸å¤Ï´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤È¤ÎÂÐÏÃ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢Åö»ö¼Ô¡¦´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ð¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¦µæ³µÍ×¡Û
¡üÅö»ö¼Ô¤È¸¦µæ¼Ô¤¬¶¨Æ¯¤·¡ÖµÙ¿¦¤Î·Ð¸³¡×¤ò¼Ò²ñ¤ØÈ¯¿®
¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤ÎÀ±Ìî Íõ»Ò ¹Ö»Õ¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ë¤è¤êµÙ¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô»²²Ã·¿¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢µÙ¿¦Ãæ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëº¤Æñ¤ä»×¤¤¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢µÙ¿¦¤Î³Æ»þ´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö»ö¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëº¤¤ê¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï²ò·èºö¤ò°ìÊýÅª¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¡¢²ÈÂ²¡¢°åÎÅ¼Ô¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¡¹¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤äÍý²ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿¦¾ì¤ä¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢µÙ¿¦¤Î·Ð¸³¤ò¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤È´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍý²ò¤È»Ù±ç¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¡¹¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤È¤ÎÂÐÏÃ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»ö¼Ô¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ê¤ÉÎ©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¤¬·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤¬¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢Ê¬Ìî¤äÎ©¾ì¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¶¨Æ¯¤È¿·¤¿¤Ê»Ù±ç¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡https://nuss.nagoya-u.ac.jp/s/rgiXjYCZDxwQmWe
¡Ú¸¦µæÇØ·Ê¤ÈÆâÍÆ¡Û
¸¦µæÇØ·Ê¡§Áý²Ã¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹µÙ¿¦¤È¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤·Ð¸³¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï»Å»ö¾å¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ëÀº¿À¾ã³²¤Ë¤è¤ëÏ«ºÒÀÁµá·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êµÙ¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢ÊÐ¸«¤ä¸í²ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤Ë¶¦Í¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÙ¿¦Ãæ¤ËÅö»ö¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤ä³ëÆ£¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿Éü¿¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤Ï¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö»ö¼Ô¤Î»²²è¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°åÎÅ¼Ô¤ä¸¦µæ¼Ô¤ÈÅö»ö¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤ä¸¢¸Â¤Îº¹¤¬Â¸ºß¤·¡¢¼Ò²ñÅªÊÐ¸«¤â½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤¬¸¦µæ¤äÀ©ÅÙ¤Å¤¯¤ê¤Î¼çÂÎ¤È¤Ê¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸¦µæÆâÍÆ¡§Åö»ö¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤Ë¤è¤ë»²²Ã·¿¸¦µæ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµÙ¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤È¸¦µæ¼Ô¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢Åö»ö¼Ô»²²Ã·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¡¼¥ÁÃí2¡Ë¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£±¡Ë¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤ò¡Ö¸¦µæÂÐ¾Ý¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¦µæ¤Î´ë²è¡¦¼Â»Ü¡¦À®²ÌÈ¯¿®¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÅù¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ£²¡Ë¡£
¿Þ£±¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×
¿Þ£²¡§ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¼êË¡
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡µÙ¿¦Á°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãû¸õ¤ä³ëÆ£¢µÙ¿¦Ãæ¤ÎÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¡¢ÉÔ°Â¡¦¸ÉÎ©´¶£Éü¿¦¤Ë¸þ¤±¤¿º¤Æñ¡½¡½¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯µÏ¿Ãí3¡Ë¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²Ä»ë²½¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ°Íý¡¢²¿¤¬¤½¤Î»þµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¤·¡¢¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢Åö»ö¼ÔËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¡¹¤¬µÙ¿¦¤Î·Ð¸³¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ£³¡Ë¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¤¬µòÅÀ¤òÃÖ¤¯°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë·Á¼°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ®²Ì¤Î°ÕµÁ¡Û
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ë¤è¤ëµÙ¿¦¤Î·Ð¸³¤ò¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤È´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤¿ÅÀ¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µÙ¿¦Ãæ¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤â¼ç¤ËÀìÌç¿¦¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¼«¿È¤¬¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤òÀ°Íý¤·¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÙ¿¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¿·¤¿¤Ê·Àµ¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢Åö»ö¼ÔËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸À¸ì²½¤·¶¦Í¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÙ¿¦¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëº¤Æñ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»ñÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Éü¿¦»Ù±ç¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢¤è¤êÅö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ù±ç¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¤Ç¤Ï£³·î£²£·Æü¤Ë´¢Ã«»Ô¤Ë¤Æ´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤ò¾·¤¤¤¿ÂÎ¸³¤Î¶¦Í¤È¾ðÊó¸ò´¹²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°åÎÅ¤äÊ¡»ã¤Ê¤É¤ÎÍÜÀ®¤ò¹Ô¤¦Á´¹ñ¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ø¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤ò¡Ö¸¦µæÂÐ¾Ý¡×¤È¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢Åö»ö¼Ô¤È¸¦µæ¼Ô¤¬¶¨Æ¯¤·¤ÆÃÎ¤òÁÏ½Ð¤·¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë»²²Ã·¿¸¦µæ¤Î¼ÂÁ©Îã¤È¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¸¦µæ¤È¼Ò²ñÏ¢·È¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤ÎÃÎ¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ¤äÀ¯ºö·ÁÀ®¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Åö»ö¼Ô¥Á¡¼¥à¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤Ï¡¢º£¸å¡¢´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤È¤ÎÂÐÏÃ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»ö¼Ô¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ê¤ÉÎ©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¤¬·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ê¬Ìî¤äÎ©¾ì¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÅö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤«¤¹¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô»Ù±ç»ö¶È¡ÖTokai Pathways to Global Excellence¡ÊT-GEx¡Ë¡×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢³ØºÝÅª¸¦µæ¤ä»º³Ø´±Ï¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¦µæ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ£³¡§ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î°ìÉô
¡ÚÍÑ¸ìÀâÌÀ¡Û
Ãí1¡ËµÙ¿¦¡§
ÉÂµ¤¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë»Å»ö¤òµÙ¤à¤³¤È¡£
Ãí2¡Ë»²²Ã·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊParticipatory Action Research: PAR¡Ë¡§
¸¦µæ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅö»ö¼Ô¼«¿È¤¬¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÂÐÏÃ¤È¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÎÍý²ò¤È²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæ¼êË¡¡£
Ãí3¡Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯µÏ¿¡§
ÂÐÏÃ¤äµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤ä¿Þ¤òÍÑ¤¤¤Æ»ë³ÐÅª¤ËµÏ¿¤¹¤ëÊýË¡¡£
¡Ú·ÇºÜ¾ðÊó¡Û°Ê²¼¤è¤ê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://nuss.nagoya-u.ac.jp/s/rgiXjYCZDxwQmWe
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¸Å²°Âç³ØÁíÌ³Éô¹Êó²Ý
TEL¡§052-558-9735
FAX¡§052-788-6272
¥á¡¼¥ë¡§nu_research@t.mail.nagoya-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¦¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ë¤è¤ëµÙ¿¦Ãí1¡Ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤È¸¦µæ¼Ô¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢Åö»ö¼Ô¥Á¡¼¥à¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×(¿Þ£±)¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢µÙ¿¦Ãæ¤Îº¤Æñ¤ä»×¤¤¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢µÙ¿¦¤Î³Æ»þ´ü¤ËÅö»ö¼Ô¤¬²¿¤Ëº¤¤ê¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÀ°Íý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¡¦´ë¶È¡¦°åÎÅ¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¡¹¤ÎÂÐÏÃ¤ÈÍý²ò¤òÂ¥¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¦µæ³µÍ×¡Û
¡üÅö»ö¼Ô¤È¸¦µæ¼Ô¤¬¶¨Æ¯¤·¡ÖµÙ¿¦¤Î·Ð¸³¡×¤ò¼Ò²ñ¤ØÈ¯¿®
¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤ÎÀ±Ìî Íõ»Ò ¹Ö»Õ¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ë¤è¤êµÙ¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô»²²Ã·¿¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢µÙ¿¦Ãæ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëº¤Æñ¤ä»×¤¤¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢µÙ¿¦¤Î³Æ»þ´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö»ö¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëº¤¤ê¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï²ò·èºö¤ò°ìÊýÅª¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¡¢²ÈÂ²¡¢°åÎÅ¼Ô¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¡¹¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤äÍý²ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿¦¾ì¤ä¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢µÙ¿¦¤Î·Ð¸³¤ò¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤È´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍý²ò¤È»Ù±ç¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¡¹¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤È¤ÎÂÐÏÃ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»ö¼Ô¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ê¤ÉÎ©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¤¬·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤¬¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢Ê¬Ìî¤äÎ©¾ì¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¶¨Æ¯¤È¿·¤¿¤Ê»Ù±ç¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡https://nuss.nagoya-u.ac.jp/s/rgiXjYCZDxwQmWe
¡Ú¸¦µæÇØ·Ê¤ÈÆâÍÆ¡Û
¸¦µæÇØ·Ê¡§Áý²Ã¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹µÙ¿¦¤È¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤·Ð¸³¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï»Å»ö¾å¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ëÀº¿À¾ã³²¤Ë¤è¤ëÏ«ºÒÀÁµá·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êµÙ¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢ÊÐ¸«¤ä¸í²ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤Ë¶¦Í¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÙ¿¦Ãæ¤ËÅö»ö¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤ä³ëÆ£¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿Éü¿¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤Ï¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö»ö¼Ô¤Î»²²è¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°åÎÅ¼Ô¤ä¸¦µæ¼Ô¤ÈÅö»ö¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤ä¸¢¸Â¤Îº¹¤¬Â¸ºß¤·¡¢¼Ò²ñÅªÊÐ¸«¤â½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤¬¸¦µæ¤äÀ©ÅÙ¤Å¤¯¤ê¤Î¼çÂÎ¤È¤Ê¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸¦µæÆâÍÆ¡§Åö»ö¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤Ë¤è¤ë»²²Ã·¿¸¦µæ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµÙ¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤È¸¦µæ¼Ô¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢Åö»ö¼Ô»²²Ã·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¡¼¥ÁÃí2¡Ë¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£±¡Ë¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤ò¡Ö¸¦µæÂÐ¾Ý¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¦µæ¤Î´ë²è¡¦¼Â»Ü¡¦À®²ÌÈ¯¿®¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÅù¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ£²¡Ë¡£
¿Þ£±¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×
¿Þ£²¡§ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¼êË¡
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡µÙ¿¦Á°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãû¸õ¤ä³ëÆ£¢µÙ¿¦Ãæ¤ÎÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¡¢ÉÔ°Â¡¦¸ÉÎ©´¶£Éü¿¦¤Ë¸þ¤±¤¿º¤Æñ¡½¡½¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯µÏ¿Ãí3¡Ë¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²Ä»ë²½¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ°Íý¡¢²¿¤¬¤½¤Î»þµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¤·¡¢¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢Åö»ö¼ÔËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¡¹¤¬µÙ¿¦¤Î·Ð¸³¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ£³¡Ë¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¤¬µòÅÀ¤òÃÖ¤¯°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë·Á¼°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ®²Ì¤Î°ÕµÁ¡Û
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ë¤è¤ëµÙ¿¦¤Î·Ð¸³¤ò¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤È´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤¿ÅÀ¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µÙ¿¦Ãæ¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤â¼ç¤ËÀìÌç¿¦¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¼«¿È¤¬¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤òÀ°Íý¤·¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÙ¿¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¿·¤¿¤Ê·Àµ¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢Åö»ö¼ÔËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸À¸ì²½¤·¶¦Í¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÙ¿¦¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëº¤Æñ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»ñÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Éü¿¦»Ù±ç¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢¤è¤êÅö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ù±ç¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¤Ç¤Ï£³·î£²£·Æü¤Ë´¢Ã«»Ô¤Ë¤Æ´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤ò¾·¤¤¤¿ÂÎ¸³¤Î¶¦Í¤È¾ðÊó¸ò´¹²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°åÎÅ¤äÊ¡»ã¤Ê¤É¤ÎÍÜÀ®¤ò¹Ô¤¦Á´¹ñ¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ø¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤ò¡Ö¸¦µæÂÐ¾Ý¡×¤È¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢Åö»ö¼Ô¤È¸¦µæ¼Ô¤¬¶¨Æ¯¤·¤ÆÃÎ¤òÁÏ½Ð¤·¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë»²²Ã·¿¸¦µæ¤Î¼ÂÁ©Îã¤È¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¸¦µæ¤È¼Ò²ñÏ¢·È¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤ÎÃÎ¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ¤äÀ¯ºö·ÁÀ®¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Åö»ö¼Ô¥Á¡¼¥à¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤Ï¡¢º£¸å¡¢´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤È¤ÎÂÐÏÃ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»ö¼Ô¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ê¤ÉÎ©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¤¬·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ê¬Ìî¤äÎ©¾ì¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÅö»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤«¤¹¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô»Ù±ç»ö¶È¡ÖTokai Pathways to Global Excellence¡ÊT-GEx¡Ë¡×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢³ØºÝÅª¸¦µæ¤ä»º³Ø´±Ï¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¦µæ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ£³¡§ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î°ìÉô
¡ÚÍÑ¸ìÀâÌÀ¡Û
Ãí1¡ËµÙ¿¦¡§
ÉÂµ¤¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë»Å»ö¤òµÙ¤à¤³¤È¡£
Ãí2¡Ë»²²Ã·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊParticipatory Action Research: PAR¡Ë¡§
¸¦µæ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅö»ö¼Ô¼«¿È¤¬¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÂÐÏÃ¤È¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÎÍý²ò¤È²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæ¼êË¡¡£
Ãí3¡Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯µÏ¿¡§
ÂÐÏÃ¤äµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤ä¿Þ¤òÍÑ¤¤¤Æ»ë³ÐÅª¤ËµÏ¿¤¹¤ëÊýË¡¡£
¡Ú·ÇºÜ¾ðÊó¡Û°Ê²¼¤è¤ê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ö¥³¥³¥í¥ï¥¿¥·¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://nuss.nagoya-u.ac.jp/s/rgiXjYCZDxwQmWe
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¸Å²°Âç³ØÁíÌ³Éô¹Êó²Ý
TEL¡§052-558-9735
FAX¡§052-788-6272
¥á¡¼¥ë¡§nu_research@t.mail.nagoya-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/