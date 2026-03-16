BASF、Ultrason® (ウルトラゾーン®)のポートフォリオを拡充して、EU規則2024/3190の影響を受けた食品接触用品の再認証を支援











BASF（本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン）は、食品と接触する高温用途向けに、ビスフェノールS（BPS）およびビスフェノールA（BPA）を原材料としないポリフェニルスルホン（PPSU）のグレード提供を開始します。このUltrason® (ウルトラゾーン®) Pポートフォリオは、食品接触材料および用品においてビスフェノールの使用を禁止するという、欧州委員会の規則2024/3190に準拠しています。定められた移行期間を経た後、ビスフェノールを含有する食品接触材料および用品は欧州連合域内での製造および域内への輸入が禁止されます。現在、Ultrason® Pの6つのグレードについて、データシート、必要な材料証明書、食品接触承認書類とともに提供しています。これにより、リユースボトル、ケータリング用食器、コーヒーマシン部品、高温調理用鍋などの製造業者は、現在ポリエーテルスルホン（PESU）などで製造されていて、規制の影響を受ける食品接触用品の再認証を、タイムリーに開始できるようになります。BASFは、優れた加工性、高いデザイン自由度、長期的な性能を備えた食品接触用品を実現する幅広いPPSUポートフォリオを提案するとともに、規制適合製品への円滑な移行を支援します。BASF、Ultrason® (ウルトラゾーン®)のポートフォリオを拡充して、EU規則2024/3190の影響を受けた食品接触用品の再認証を支援このEU規則は、2025年1月に発効されました。食品接触材料および用品における有害なビスフェノール類およびその誘導体の使用を禁止するものであり、カテゴリーに応じて、2028年1月まで切り替えのための移行期間を設けています。PPSUはこの規制の影響を受けることがないため、食品接触用途の材料を変更する必要があるお客様にとって、信頼性の高い材料ソリューションとして利用していただくことができます。食品接触承認書類付きの6つのPPSUグレードBASFは多様な要件に対応する6つのUltrason® Pグレードによって、これまで食品接触用途にPESU、ポリスルホン（PSU）、またはポリエーテルイミド（PEI）を使用していたすべての製造業者の切り替えを支援します。離型性改善グレードや、コンパウンドまたはマスターバッチによる多彩な着色グレードが含まれます。また、温度依存性の低い機械特性、多くの洗剤・油脂・過熱蒸気に対する高い耐性、優れた靭性、良好な寸法安定性など、BASFのUltrason® Pをご利用いただいている製造業のお客様が慣れ親しんだ高度な性能をすべて備えています。Ultrason® Pグレードは、家庭用品、ケータリング用食器、哺乳瓶、電子レンジ対応容器などにおいて、長年愛用されている材料です。BASFはPPSUへの切り替えを支援BASFのグローバルビジネスマネジメントUltrason® 担当者であるゲオルグ・グレッセルは、次のように述べています。「EU規則2024/3190で定義されるビスフェノール類は、当社のUltrason® Pの製造には使用されていません。EUにおける禁止措置が完全に施行されるまでに、製造業者が食品接触製品の試験と再認証に十分な時間を確保できるように、当社はこの製品のポートフォリオを調整・拡充しました。認証プロセスを支援するために、技術データシートおよび必要な証明書を提供することも可能です。既存のPESU用射出成形ツールも引き続きご利用いただけます。」 EU規則2024/3190は、食品接触材料・用品のみを対象としており、飲料水接触用途は対象外です。食品ろ過用メンブレンにおいては、ポリスルホンは適用除外となり、引き続き使用が可能です。Ultrason®は、ポリエーテルスルホン（Ultrason® E）、ポリスルホン（Ultrason® S）、ポリフェニルスルホン（Ultrason® P）から成るBASFの製品群の商標名です。この高性能熱可塑性プラスチックは、水ろ過用メンブレン、スタイリッシュで耐久性があり安全な家庭用品やケータリング用品、自動車産業や航空宇宙産業で使用される軽量部品の製造に活用されています。Ultrason®ブランドは、その優れた特性により、熱硬化性樹脂、金属、ガラス、セラミックの代替として利用することができます。詳細情報: www.ultrason.basf.com/householdcatering※この資料はBASF本社（ドイツ）が2026年3月10日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。■BASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部についてBASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部は、持続可能性と高性能を両立させることで、プラスチック業界の変革をリードしています。材料に関する専門知識、深い業界知見、そして幅広い製品ポートフォリオを活かし、プラスチックのライフサイクル全体にわたる包括的なソリューションを提供するパートナーとして選ばれています。専任のマテリアルフォーカスチーム、強力な研究開発力、そしてお客様に近い場所に展開するグローバルな生産ネットワークを通じて、地域や業界特有のニーズに対応した最適なソリューションを提供しています。当社の製品は、自動車、建築、消費財、産業用途といった主要分野における性能と効率の向上に貢献しています。パートナーの皆さまと共に、より循環型で持続可能な未来に向けた #OurPlasticsJourney を歩んでいます。2025年、パフォーマンスマテリアルズ部門の世界売上高は64億ユーロとなりました。LinkedInの#OurPlasticsJourneyにぜひご参加ください：ニュースレターの登録はこちら：https://on.basf.com/PM_Newsletter詳細情報：https://www.performance-materials.basf.com■BASFについてBASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約108,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2025年のBASFの売上高は600億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報はhttps://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。