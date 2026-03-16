「トラフルBBチャージｃ」を発売 ＜発売日：2026年4月15日（水）＞

このたびリニューアル発売する「トラフルBBチャージｃ」は、口内炎や疲労時のビタミンB2・B6補給に役立つ、飲んでケアする内服薬です。皮膚や粘膜の健康維持に重要なニコチン酸アミドとビオチンを増量し、より口内炎を考えた処方へと見直しました。当社の調査によると、口内炎への対処方法として、約半数の方が「特に何もせず、自然に治るのを待った」と回答しています。一方で、次いで多く挙げられた回答は、「市販のビタミン剤・ドリンク剤・サプリメントを使用した（19％）」であり、“飲んでケアする”という方法が選択肢として定着していることが分かりました（*1） 。当社は、本製品をリニューアル発売することで、口内炎に悩む一人でも多くの生活者のQOL（生活の質）向上に貢献してまいります。