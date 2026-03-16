さいたま市みんなのアプリを活用した市民の Well-being向上を共に目指す連携協定の締結 〜市民アプリを基盤とした地域共創モデルの構築〜

さいたま市みんなのアプリを活用した市民の Well-being向上を共に目指す連携協定の締結 〜市民アプリを基盤とした地域共創モデルの構築〜