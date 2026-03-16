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【藍野大学短期大学部】次期学長に井村弥生氏(現・四條畷学園大学 看護学部 教授)を選任
学校法人藍野大学（大阪府茨木市／理事長 山本 嘉人）は、現 藍野大学短期大学部 足利学 学長の任期が2026年3月末をもって満了することに伴い、井村弥生（いむら・やよい）氏を、次期 藍野大学短期大学部 学長に選任いたしました。任期は2026年4月1日から4年間です。
【就任者】
井村 弥生（いむら・やよい）氏
現：四條畷学園大学 看護学部 教授
就任日：2026年4月
任期：4年間
【井村 弥生氏のプロフィール】
● 学歴
2008年3月 大阪樟蔭女子大学大学院 人間科学研究科 人間栄養学専攻 修士課程 修了
2022年3月 大阪医科薬科大学大学院 看護研究科 後期課程 修了
●主な職歴
2003年4月 藍野学院短期大学 看護学科 専任講師（2007年3月まで）第二看護学科 教授（2010年
3月まで）
2010年4月 明治国際医療大学 看護学部 看護学科 准教授 成人急性期看護学担当（2011年3月まで）
2011年4月 関西医療大学 保健看護学部 保健看護学科 准教授 成人看護学担当（2019年3月まで）
2019年4月 大阪青山大学 健康科学部 看護学科 教授 成人看護学急性期領域担当（2021年3月まで）
2021年4月 四條畷学園大学 看護学部 看護学科 教授 成人看護学急性期担当（2026年3月まで）
● 専門分野
成人看護学、医療安全
●社会貢献活動
2018年 独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センター 研究指導担当（2025年3月まで）
2024年 一般社団法人 日本クリティカルケア看護学会 査読委員
2025年 一般社団法人 日本クリティカルケア看護学会 編集委員
●学位
博士（看護学）、修士（人間栄養学）
●著書・論文
【著書】
1．疾患別看護過程 乳がん，照林社，2011年
2．まとめてわかる 看護学概論 災害看護，メディカ出版，2011年
3．症状別病態別25事例 精神科看護技術マスター，日総研，2014年
4．表情看護のすすめ，メディカ出版，2014年
5．アセスメントに使える 疾患と看護の知識 乳がん，照林社，2018年改訂
6．ユーモア看護，金芳堂，2020年
【論文】
1．生活習慣病予防健診データとアルコール摂取との関連性について，大阪樟蔭女子大学紀要 第45号，2008年
2．看護学生の栄養摂取状況と生活習慣の実態調査−ストレスと欠食習慣との関係−,関西医療大学紀要 VOL・6，2012年
3．看護の実践から見た森林浴がもたらす効果，明治国際医療大学誌 第６号，2012年
4．看護学生の一次救命処置演習の実施による認識の変化−配置投影とテキストマイニングによる演習前後の比較−，関西医療大学紀要 VOL・７，2013年
5．ICU入室中の患者のサーガディアンリズム調整に対する看護師の認識とせん妄予防を目的としたケアーの実態 およびICUの物的環境に対する調査報告，クリテイカルケア学会誌，VOL12，NO1,2016年
6．用手微振動の手技における動力学的可視化の試み，大阪医科薬科大学医学会雑誌第80卷 第1,2合冊号，2021年
7．認知症高齢者と家族や友人との遠隔コミュニケーション（4例），日本健康心理学会，Vol34,NO1,22-28，2021年
8．与薬における看護師のリスクテイキング行動の現状‐医療事故報告内容のテキストマイニングによる分析-，大阪青山大学看護ジャーナル，４巻，1‐10，2021年
9．与薬における看護師のリスクテイキング行動の質問紙作成の試み，大阪青山大学紀要，VOL13，７‐15．2021年
10．Development of a Self-Assessment Questionnaire for Nurses‘Risk-taking Behaivior in Medication，Health，14 （1） 1-22，2022年
【藍野大学短期大学部の概要】
藍野大学短期大学部は、2025年4月1日より看護学科（2年課程・3年課程）に統合し、大阪茨木キャンパスに設置していた第一看護学科（2年課程）と、大阪富田林キャンパスに設置していた第二看護学科（3年課程）の両キャンパスの機能を大阪阿倍野キャンパスへ集約いたしました。
これにより、利便性の高い都市型キャンパスへの転換を図るとともに、多様な進学パスウェイを備えた看護師・保健師の養成拠点の整備を推進しております。
さらに、関連校の明浄学院高等学校をはじめとする高等学校との高短大連携を積極的に推進し、相互の教育内容の理解を深めながら指導力の向上を図ることで、「専門職業力」、「社会人基礎力」、「高い職業意識と意欲」を備えた社会に貢献できる医療従事者の人材育成に努めてまいります。
【関連リンク】
学校法人藍野大学ホームページhttp://www.aino.ac.jp/
藍野大学短期大学部ホームページhttps://www.aino-jc.jp/
【学校概要】
学校名：藍野大学短期大学部
所在地：〒545-0004大阪市阿倍野区文の里3-15-47
看護学科3年課程／看護学科2年課程／専攻科（地域看護学専攻）
▼本件に関する問い合わせ先
藍野大学短期大学部
住所：〒545-0004大阪市阿倍野区文の里3-15-47
TEL：06-6621-7600
メール：info@kanri-t2.aino.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【就任者】
井村 弥生（いむら・やよい）氏
現：四條畷学園大学 看護学部 教授
就任日：2026年4月
任期：4年間
【井村 弥生氏のプロフィール】
2008年3月 大阪樟蔭女子大学大学院 人間科学研究科 人間栄養学専攻 修士課程 修了
2022年3月 大阪医科薬科大学大学院 看護研究科 後期課程 修了
●主な職歴
2003年4月 藍野学院短期大学 看護学科 専任講師（2007年3月まで）第二看護学科 教授（2010年
3月まで）
2010年4月 明治国際医療大学 看護学部 看護学科 准教授 成人急性期看護学担当（2011年3月まで）
2011年4月 関西医療大学 保健看護学部 保健看護学科 准教授 成人看護学担当（2019年3月まで）
2019年4月 大阪青山大学 健康科学部 看護学科 教授 成人看護学急性期領域担当（2021年3月まで）
2021年4月 四條畷学園大学 看護学部 看護学科 教授 成人看護学急性期担当（2026年3月まで）
● 専門分野
成人看護学、医療安全
●社会貢献活動
2018年 独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センター 研究指導担当（2025年3月まで）
2024年 一般社団法人 日本クリティカルケア看護学会 査読委員
2025年 一般社団法人 日本クリティカルケア看護学会 編集委員
●学位
博士（看護学）、修士（人間栄養学）
●著書・論文
【著書】
1．疾患別看護過程 乳がん，照林社，2011年
2．まとめてわかる 看護学概論 災害看護，メディカ出版，2011年
3．症状別病態別25事例 精神科看護技術マスター，日総研，2014年
4．表情看護のすすめ，メディカ出版，2014年
5．アセスメントに使える 疾患と看護の知識 乳がん，照林社，2018年改訂
6．ユーモア看護，金芳堂，2020年
【論文】
1．生活習慣病予防健診データとアルコール摂取との関連性について，大阪樟蔭女子大学紀要 第45号，2008年
2．看護学生の栄養摂取状況と生活習慣の実態調査−ストレスと欠食習慣との関係−,関西医療大学紀要 VOL・6，2012年
3．看護の実践から見た森林浴がもたらす効果，明治国際医療大学誌 第６号，2012年
4．看護学生の一次救命処置演習の実施による認識の変化−配置投影とテキストマイニングによる演習前後の比較−，関西医療大学紀要 VOL・７，2013年
5．ICU入室中の患者のサーガディアンリズム調整に対する看護師の認識とせん妄予防を目的としたケアーの実態 およびICUの物的環境に対する調査報告，クリテイカルケア学会誌，VOL12，NO1,2016年
6．用手微振動の手技における動力学的可視化の試み，大阪医科薬科大学医学会雑誌第80卷 第1,2合冊号，2021年
7．認知症高齢者と家族や友人との遠隔コミュニケーション（4例），日本健康心理学会，Vol34,NO1,22-28，2021年
8．与薬における看護師のリスクテイキング行動の現状‐医療事故報告内容のテキストマイニングによる分析-，大阪青山大学看護ジャーナル，４巻，1‐10，2021年
9．与薬における看護師のリスクテイキング行動の質問紙作成の試み，大阪青山大学紀要，VOL13，７‐15．2021年
10．Development of a Self-Assessment Questionnaire for Nurses‘Risk-taking Behaivior in Medication，Health，14 （1） 1-22，2022年
【藍野大学短期大学部の概要】
藍野大学短期大学部は、2025年4月1日より看護学科（2年課程・3年課程）に統合し、大阪茨木キャンパスに設置していた第一看護学科（2年課程）と、大阪富田林キャンパスに設置していた第二看護学科（3年課程）の両キャンパスの機能を大阪阿倍野キャンパスへ集約いたしました。
これにより、利便性の高い都市型キャンパスへの転換を図るとともに、多様な進学パスウェイを備えた看護師・保健師の養成拠点の整備を推進しております。
さらに、関連校の明浄学院高等学校をはじめとする高等学校との高短大連携を積極的に推進し、相互の教育内容の理解を深めながら指導力の向上を図ることで、「専門職業力」、「社会人基礎力」、「高い職業意識と意欲」を備えた社会に貢献できる医療従事者の人材育成に努めてまいります。
【関連リンク】
学校法人藍野大学ホームページhttp://www.aino.ac.jp/
藍野大学短期大学部ホームページhttps://www.aino-jc.jp/
【学校概要】
学校名：藍野大学短期大学部
所在地：〒545-0004大阪市阿倍野区文の里3-15-47
看護学科3年課程／看護学科2年課程／専攻科（地域看護学専攻）
▼本件に関する問い合わせ先
藍野大学短期大学部
住所：〒545-0004大阪市阿倍野区文の里3-15-47
TEL：06-6621-7600
メール：info@kanri-t2.aino.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/