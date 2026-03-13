こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東海大学が4月からの新年度に先駆けて「大学案内2027」を発行、3月のオープンキャンパスで配布 ―「ウズウズしてる？」をテーマに全62学科・専攻の学生が登場
東海大学では近年、「大学案内」を3月に発行している。これは、入学希望者に少しでも早く大学案内を手に取ってほしいという狙いによるもので、3月のオープンキャンパスに間に合うように制作。全国的にも最も早い時期に発行される大学案内の1つとなる。最新の2027年度版（2027年4月入学者向け）では、昨年度に続き「ウズウズしてる？」をテーマに設定。全62学科・専攻から学生が1名ずつ登場し、高校生の頃の夢や志望理由、「これからのどんな未来にウズウズしているか」などについて語っている。3月15日には全国各地で同大のオープンキャンパスが行われ、多くの来場者に完成したばかりの大学案内が配布される。なお、資料請求者へは4月上旬以降の配送となる。
高校生や受験生が大学選びの際に目を通すパンフレット「大学案内」。2024年度版（2023年4月発行）まで、東海大学の大学案内が資料請求者の手元に届くのは、ゴールデンウィーク前後のタイミングだった。現在は、約1カ月早い4月上旬には入手できるようになっている。
また、高校2年生（新3年生）が3月のオープンキャンパスに訪れた際、それまでは前年度のパンフレットを配っていたが、新年度版で大学の最新情報を知ってほしいという狙いから、そのタイミングに間に合う発行サイクルになった。全国的に見ても、大学案内が毎年3月に発行されるのは、最も早い時期となる。
2027年度版の大学案内は昨年度に続き「ウズウズしてる？」をコンセプトに設定。手に取った高校生や受験生がウズウズしているという意味や、東海大学がウズウズしているという意味に加え、社会全体が変化している時代の「渦」の中にいるという意味も込められている。
内容はこうした「ウズウズ」をテーマに、学生を前面に出して構成。高校生や受験生に「東海大学とはどんな大学なのか」を知ってもらうために、現役の学生たちが、高校生の頃に抱いていた夢や、これからのどんな未来にウズウズしているかを伝えている。また、さらにその先にある卒業生の活躍や、そうしたウズウズを受け止める東海大学の研究・教育環境なども紹介している。
誌面には、全62学科・専攻から1名ずつ学生が登場。見開き1ページに学科・専攻情報を、残りの1ページに写真とインタビュー記事を掲載しており、表紙を含めて225ページというボリュームになった。
同大のキャンパスは、品川と湘南をはじめ、札幌、伊勢原、静岡、熊本、阿蘇くまもと臨空に所在しており、制作担当者は各地をまわって学生らの撮影を行った。
宇宙の謎に挑む理学部物理学科（湘南キャンパス）の学生や、将来は食品の商品開発をしたいという農学部食生命科学科（阿蘇くまもと臨空キャンパス）の学生ら、62人のさまざまなストーリーが載っている
パンフレットの制作担当者は、「興味がある学部・学科や分野外のページもぜひ読んでほしい」と希望を述べている。志望する学部・学科・専攻以外のページにも目を通すことで、自分とは違う考えの人がいることや、知らない分野でも面白そうなことはあると気が付くことができる。また、大学の姿勢を見て進学先を選ぶという考え方も大学選びの選択肢に入ってくる。
制作担当者は高校生や受験生らに対して、「このパンフレットで表現している東海大学の姿勢が、大学を選ぶ際の指標になったらいいなと思います」と語っている。
■東海大学「大学案内2027」
https://www.u-tokai.ac.jp/
【デジタルパンフレットライブラリー】
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/library/
【キャンパス一覧】
・品川キャンパス （東京都港区高輪2-3-23）
・湘南キャンパス （神奈川県平塚市北金目4-1-1）
・伊勢原キャンパス （神奈川県伊勢原市下糟屋143）
・静岡キャンパス （静岡県静岡市清水区折戸3-20-1）
・熊本キャンパス （熊本県熊本市東区渡鹿9-1-1）
・阿蘇くまもと臨空キャンパス （熊本県上益城郡益城町杉堂871-12）
・札幌キャンパス （北海道札幌市南区南沢5条1-1-1）
●イベント情報（オープンキャンパス、進学相談会 等）
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/event/
▼本件に関する問い合わせ先
東海大学 学長室（広報担当）
住所：〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
TEL：0463-50-2440（広報直通）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
また、高校2年生（新3年生）が3月のオープンキャンパスに訪れた際、それまでは前年度のパンフレットを配っていたが、新年度版で大学の最新情報を知ってほしいという狙いから、そのタイミングに間に合う発行サイクルになった。全国的に見ても、大学案内が毎年3月に発行されるのは、最も早い時期となる。
2027年度版の大学案内は昨年度に続き「ウズウズしてる？」をコンセプトに設定。手に取った高校生や受験生がウズウズしているという意味や、東海大学がウズウズしているという意味に加え、社会全体が変化している時代の「渦」の中にいるという意味も込められている。
内容はこうした「ウズウズ」をテーマに、学生を前面に出して構成。高校生や受験生に「東海大学とはどんな大学なのか」を知ってもらうために、現役の学生たちが、高校生の頃に抱いていた夢や、これからのどんな未来にウズウズしているかを伝えている。また、さらにその先にある卒業生の活躍や、そうしたウズウズを受け止める東海大学の研究・教育環境なども紹介している。
誌面には、全62学科・専攻から1名ずつ学生が登場。見開き1ページに学科・専攻情報を、残りの1ページに写真とインタビュー記事を掲載しており、表紙を含めて225ページというボリュームになった。
同大のキャンパスは、品川と湘南をはじめ、札幌、伊勢原、静岡、熊本、阿蘇くまもと臨空に所在しており、制作担当者は各地をまわって学生らの撮影を行った。
宇宙の謎に挑む理学部物理学科（湘南キャンパス）の学生や、将来は食品の商品開発をしたいという農学部食生命科学科（阿蘇くまもと臨空キャンパス）の学生ら、62人のさまざまなストーリーが載っている
パンフレットの制作担当者は、「興味がある学部・学科や分野外のページもぜひ読んでほしい」と希望を述べている。志望する学部・学科・専攻以外のページにも目を通すことで、自分とは違う考えの人がいることや、知らない分野でも面白そうなことはあると気が付くことができる。また、大学の姿勢を見て進学先を選ぶという考え方も大学選びの選択肢に入ってくる。
制作担当者は高校生や受験生らに対して、「このパンフレットで表現している東海大学の姿勢が、大学を選ぶ際の指標になったらいいなと思います」と語っている。
■東海大学「大学案内2027」
https://www.u-tokai.ac.jp/
【デジタルパンフレットライブラリー】
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/library/
【キャンパス一覧】
・品川キャンパス （東京都港区高輪2-3-23）
・湘南キャンパス （神奈川県平塚市北金目4-1-1）
・伊勢原キャンパス （神奈川県伊勢原市下糟屋143）
・静岡キャンパス （静岡県静岡市清水区折戸3-20-1）
・熊本キャンパス （熊本県熊本市東区渡鹿9-1-1）
・阿蘇くまもと臨空キャンパス （熊本県上益城郡益城町杉堂871-12）
・札幌キャンパス （北海道札幌市南区南沢5条1-1-1）
●イベント情報（オープンキャンパス、進学相談会 等）
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/event/
▼本件に関する問い合わせ先
東海大学 学長室（広報担当）
住所：〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
TEL：0463-50-2440（広報直通）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/