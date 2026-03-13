¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD 2025¡×¤Ë»²²è¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¾Þ¤ËÁª½Ð¤·¤¿»³ùõ·ë°Ê»áºîÉÊ¤òËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÅ¸¼¨
¡Á¥¢¡¼¥È¡ß¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¡Á
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¸µ Í´²ð¡¢°Ê²¼¡¢»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¼çºÅ¤Î¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD 2025¡×¤Ë¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Ú¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢¡Ö»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¾Þ¡×¤ËÁª½Ð¤·¤¿»³粼·ë°Ê¡Ê¤ä¤Þ¤µ¤ ¤æ¤¤¡Ë»á¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖCROSSOVER Lab¡×1³¬¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡ÖDesign Everything¡×¤Î¤â¤È¡¢¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤¯¤é¤·¤È¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÍýÇ°¤Î¼ÂÁ©¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ºÍÇ½¤ÎÈ¯·¡¡¢»Ù±ç¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦TOKYO MIDTOWN AWARD¤¬·Ç¤²¤ë¼ñ»Ý¤Ë¶¦´¶¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Ú¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Î»²²è¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD 2025¡×¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Ú¤ÎÉû¾Þ¤È¤·¤Æ¡Ö»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¾Þ¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Æ±¾Þ¤Ë»³粼·ë°Ê»á¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³粼»á¤Ï¡¢¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD 2025¡×¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Ú½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³粼»á¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò¡Ö¼Ò²ñÀ¤Î³Ø¤Ó»Ï¤á¡×¤ÈÂª¤¨¡¢½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Î¤Ê¤«¤ËÉ½¤ì¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°Û¤Ê¤ëÂ¾¼Ô¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿¨¤ì¤ëºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë²è²È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ëÅÀ¤ÈÂî±Û¤·¤¿É½¸½ÎÏ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¦Â¸¤·¡¢¿Í¡¹¤¬¿´Ë¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëºÂ¤È²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¡¢º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ËÜÅ¸¼¨¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËÉÁ¤¤ª¤í¤µ¤ì¤¿¿·ºî2ÅÀ¤ò´Þ¤àÁ´4ºîÉÊ¤ò¡¢»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯ËÜ¼Ò1³¬¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò°÷¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤äµ¤¤Å¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´¶À¤Î¾úÀ®¤äÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤òÂ¥¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁÏÂ¤À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´ÍèË¬¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¹¤¯¤´´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºîÉÊ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÂÐÏÃ¤äµ¤¤Å¤¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¥¢¡¼¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢¥¢¡¼¥È³èÆ°¤Î»Ù±ç¤È¶¨ÁÏ¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¢¨¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¶¨ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶õ´Ö¤È¼Ò²ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥¢¡¼¥È¡ß¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê²áµî¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mitsui-designtec.co.jp/wpctrl/wp-content/uploads/pressrelease_mdt_250314.pdf
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁõ¾þÀ¤ò¹â¤á¡¢ÉÁ¤«¤ì¤¿ÀÅÊª¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÈæÓÈÅª¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶÷°Õ²è¤äÊ©²è¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¡ØÎó¡Ù¡¡À©ºîÇ¯¡§2026Ç¯
¡Ú³µÍ×¡Û
½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëµ¬Î§À¤ä¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÏÂ´¶¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶ÛÄ¥´¶¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/567/130574/130574_web_3.png
¢¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦°åÎÅ»ÜÀßÅù¤ÎÆâÁõ´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¤ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¸Í·ú½»Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¦¾¦ÉÊÈÎÇä¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉô²þ½¤¤Þ¤Ç¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¡£Â¿ÍÍ²½¡¦¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹²½¤¹¤ëÊë¤é¤·¤äÆ¯¤Êý¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢½»Âð¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¡×¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mitsui-designtec.co.jp/
¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/567/130574/130574_web_1.png
¡¡¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD¡×¤Ï¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤¬"¡ÖJAPAN VALUE¡Ê¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ¡¦´¶À¡¦ºÍÇ½¡Ë¡×¤òÁÏÂ¤¡¦·ë½¸¤·¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë³¹"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ºÍÇ½¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢»Ù±ç¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¢¡¼¥È¤Î2ÉôÌç¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ø¿Í¡Ù¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¼õ¾Þ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD¡×¤Ï¡¢·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½¤Ë¤è¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñÁÏÂ¤³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢2014Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡ÖThis is MACENAT¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¶¨µÄ²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥á¥»¥Ê¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇÍ¥½¨¾Þ¡ÖÅìµþ¤Ê¤«¤Ä¤Þ¤Áµ»·Ý¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TOKYO MIDTOWN AWARD ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/
¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/567/130574/130574_web_2.png
¡¡
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯ËÜ¼Ò1³¬
Å¸¼¨ºîÉÊ¿ô¡§4ÅÀ¡Ê¤¦¤Á 2ÅÀ¤Ïº£²ó¤Î¤¿¤á¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¿·ºî¡Ë
¡¡
¢£ Å¸¼¨ºîÉÊ¾Ò²ð¡Ê¿·ºî¡Ë
¡¡ØÀ°Äê¡Ù¡¡À©ºîÇ¯¡§2026Ç¯
¡Ú³µÍ×¡Û
ËÜºî¤Ï¡¢¼Âºß¤Î¾ì½ê¤ä¿ÍÊª¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤«¤éÆÀ¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹½À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»³粼»á¤Î´Ø¿´¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¸Ä¤È½¸ÃÄ¡×¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥â¥Î¤ò¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ø¤ÈÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬»ý¤Ä±é·àÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤Îµõ¹½À¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/567/130574/130574_web_1.png
¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/567/130574/130574_web_2.png
¡¡
¡¡
¢£ Å¸¼¨ºîÉÊ¾Ò²ð¡Ê¿·ºî¡Ë
¢¡ØÎó¡Ù¡¡À©ºîÇ¯¡§2026Ç¯
¡Ú³µÍ×¡Û
½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëµ¬Î§À¤ä¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÏÂ´¶¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶ÛÄ¥´¶¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/567/130574/130574_web_3.png
