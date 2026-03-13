「アツアツだから、気をつけてね」 留学生の心に響いた日本の一言とは9回目となる京進の日本語学校の日本語作文大会、受賞者が決定

「アツアツだから、気をつけてね」 留学生の心に響いた日本の一言とは9回目となる京進の日本語学校の日本語作文大会、受賞者が決定