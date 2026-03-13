こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「アツアツだから、気をつけてね」 留学生の心に響いた日本の一言とは9回目となる京進の日本語学校の日本語作文大会、受賞者が決定
国内外10校、154名の留学生が綴った“ことば”の温度
京進グループが運営する「京進の日本語学校 京進ランゲージアカデミー（以下 KLA）」が開催した、第9回KLA日本語作文大会の結果が2026年2月に発表され、受賞者が決定しました。今回のテーマは「ことば」です。
----------------------------------------------------
「ことば」には不思議な力があります。
誰かの小さな「ことば」で元気が出ることもあれば、かなしい気持ちになることもあります。いつも使っている「ことば」が、特別な「ことば」になることもあるでしょう。みなさんは今、日本で「ことば」を学んでいます。「ことば」の勉強を通して感じたこと、「ことば」がつないでいくもの、「ことば」によって広がる世界、あなたにとって大切な「ことば」…
「ことば」というテーマから、自由に作文を書いてください。
----------------------------------------------------
この大会は、KLAの日本語教育の一環として2017年から始まり、今回で9回目を迎えました。「つながれ！にほんごの和」をスローガンに掲げる本大会の目的は、学生が自分の想いとじっくり向き合い、日本語で表現し発信する機会を提供することです。
SNSなどの普及により、短く記号的なコミュニケーションが主流となる現代において、KLAでは「あえて時間をかけ、自らの内面を深く掘り下げて言語化するプロセス」を重視しています。文化や背景が異なる留学生たちが今大会に臨むことによって、共通言語である日本語を通じて他者の考えに触れ、刺激を受けながら自らの思考を論理的に組み立てる経験は、単なる語学習得だけでなく、多文化共生社会を担う一員としての「対話力」を育む貴重な機会となっています。
KLAでは毎年、夏にスピーチ大会、冬に作文大会を全校の合同イベントとして実施しています。スピーチが感情に訴える表現力（プレゼン力）に重点を置くのに対し、作文大会は「より深く、論理的に考えを固め、正確に主張・理解すること」を重視しています。この「深く考える力」と「正確に伝える力」の両立は、日本での進学や就職を目指す留学生にとって、将来の大きな財産となります。
今大会は、2025年11月4日から12月15日の約1カ月、国内外10校（国内9、海外1）に在籍する留学生約3,500人を対象に募集を行い、154作品の応募がありました。KLAで学ぶ留学生の多くは日本での進学や就職を目指しており、入試や面接で必須となる論理的な記述力を早い段階から体感することは、その後の学びの大きな向上につながります。京進は、多様な国から来日する留学生が安心して学び、豊かに成長できるよう、今後も全力でサポートしてまいります。
【大会概要】
■大会名：第9回KLA日本語作文大会
■スローガン：つながれ！にほんごの和
■対象：京進の日本語学校KLA 国内外10校の在籍生（約3,500名）
（東京：新宿校、OLJ校、DBC校、上野校 愛知：名古屋北校 滋賀：びわこ校 京都：京都中央校大阪：大阪校 兵庫：神戸校 海外：ミャンマー・ヤンゴン校）
■作文テーマ：「ことば」
■募集期間：2025年11月4日（火）〜12月15日（月）
■審査結果発表：2026年2月13日（金）
■応募総数：154作品
■募集部門：
＜初級の部＞ 300字〜600字（作文用紙1枚〜2枚）
＜中上級の部＞ 800字〜1,600字（作文用紙2枚〜4枚）
■表彰：
＜金賞（各部門1名）＞ 50,000円
＜銀賞（各部門1名）＞ 30,000円
＜銅賞（最終選考者）＞ 10,000円
＜参加賞＞ 記念品
【受賞者：氏名（所属校）「タイトル」】
初級の部
金賞：ヨウ シンルイ（OLJ校）「気をつけてね」
銀賞：ガレ スバス（名古屋北校）「言葉」
銅賞：ハン ユウシュン（OLJ校）「人からもらった勇気」
銅賞：チョウ エキケン（OLJ校）「『ゆっくりで大丈夫ですよ』」
銅賞：トウ イチコウ（大阪校）「不思議の『はい』」
中上級の部
金賞：チン ジョエキ（OLJ校）「ことば」
銀賞：イスラム タンジラ（京都中央校）「『頑張れ』よりも温かい、魔法の言葉」
銅賞：タン イクブン（OLJ校）「「ことば」――私の中の「華金」」
銅賞：ソン シンユ（DBC校）「ことばの温度」
銅賞：テリゲレ（名古屋北校）「弓の言葉、水の言葉」
銅賞：カウン トォ マウン（ヤンゴン校）「言葉から生まれる気持ち」
■金賞作品紹介（内容要約）
＜初級の部 金賞＞ ヨウ シンルイさん 「気をつけてね」
日本語を学び始めた頃、「ありがとう」や「すみません」は教科書の中の言葉に過ぎなかった。しかし、路地裏の小さな揚げ物屋さんからかけられた「アツアツだから、気をつけてね」という一言にほっとした。教科書には載っていない、相手を気遣う「生きた言葉」の温もりを感じたからだ。言葉は文法や発音を超えて人と人とを優しくつなぐ糸のようなものだ。私は今この街で、そんな糸をそっと受け取っている。
（受賞のコメント：日本語の温かさを伝えたいという思いで書いた作品が評価され、本当に嬉しく思います。今回の受賞を励みに、さらに表現力を磨き、深みのある文章を書けるよう努力してまいります。）
＜中上級の部 金賞＞ チン ジョエキさん 「ことば」
来日後、早く日本語が上手くならなければと自分を急かし、失敗すると自分を責めていた。体調を崩して一人で病院に行くことになり、うまく症状を説明できるか、聞き取れるだろうかと不安に思って言葉が途切れた時、医師から「大丈夫、ゆっくりでいいよ」と声をかけられ、言葉は正しく使う道具である前に人に寄り添い支える「力」だと気づいた。後日、同じように体調に不安を抱える友人に同じ言葉をかけ、安心させることができた。言葉は目に見えないけれど心と心をつなぐ。その言葉を必要としている誰かに手渡していきたいと思っている。
（受賞コメント：言葉は人の心に寄り添い、支える力を持つものだと感じるようになりました。自分が受け取った優しさを、今度は誰かに伝えていけるよう、これからも言葉と向き合っていきたいです。）
■受賞作品について
今大会では、日本での日常や大切な人との関わりの中で見出した「生きたことば」の力が数多く綴られていました。不慣れな異国の生活の中で、戸惑ったり落ち込んだりしていた留学生たちが、出会った人からかけられた温かな一言に救われ、前を向いたり勇気づけられたりするエピソードが目立ちました。また、言葉は人を幸せにするだけでなく、他者の心を傷つける側面があることを真摯に見つめ、言葉を発する責任の重さを説く思慮深い作品もありました。文化や母国語の違いを超え、相手を尊重し寄り添おうとする言葉こそが多文化共生社会の架け橋になるのだと、留学生たちの瑞々しい感性から改めて感じる機会となりました。
【京進の日本語学校 京進ランゲージアカデミーについて】 https://www.kla.ac/jp/
「京進の日本語学校 京進ランゲージアカデミー」は、京進グループが運営する日本語学校です。「日本と世界の架け橋となる人材を育成する」というミッションステートメントをかかげ、日本の大学・大学院・専門学校への進学を希望する学生や日本での就職を目指す学生を対象に日本語教育を行っています。
＜KLAの特徴＞
指導ノウハウ
京進グループの学習塾として培った学習法などを指導に取り入れ、夢や目標を具体的にして効果を上げる指導を行っています。
「体験」を通じた学び
2大イベント「スピーチ大会」「作文大会」など日本語の定着に大切なアウトプットと学習成果を発揮する機会や、伝統文化・ポップカルチャーに触れる行事で日本への理解を深めます。
安全・安心サポート体制
日本一安全・安心な日本語学校を目指し、安全に関する専門チームを設けています。入国の出迎えや役所などでの手続き、アルバイト探しなども含めた相談窓口、日本の規則・生活指導などをより専門的にケアできる体制を整えています。
●卒業生の進学先 2024年度（2024年4月〜2025年3月）合格実績抜粋
＜大学院＞ 東京大学大学院、京都大学大学院、大阪大学大学院、東京工業大学大学院、早稲田大学大学院、名古屋大学大学院、多摩美術大学大学院、明治大学大学院、他
＜大学＞ 早稲田大学、東京理科大学、上智大学、日本大学、同志社大学、立命館大学、東北大学、他
＜専門学校の分野＞ 自動車大学、調理、観光、経理、航空、IT、福祉、ビジネス、他
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
