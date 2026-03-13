＜N.O.R.C（ノーク）＞2026年春夏コレクション 期間限定ポップアップストアを東京・大阪・名古屋の3都市で開催



























【トリアセリネン】



ベルト付きジレ ￥20,900（税込）



ラップトラウザーパンツ ￥18,700（税込）



















（左）【トリアセリネン】



ベルト付きジレ ￥20,900（税込）



ラップトラウザーパンツ ￥18,700（税込）



撥水フォルムブラウス ￥15,400（税込）



（右）【フレンチリネン】



ダブルテーラードジャケット ￥23,100（税込）



ストレートパンツ ￥17,600（税込）



【SARACO】



スキッパーハーフスリーブニット ￥9,900（税込）



※オンラインストアでは４月初旬発売予定



















クロップドトップス ￥6,600（税込）



撥水フレアパンツ ￥18,700（税込）























＜ノベルティ＞



ポップアップ期間中に、1回のお会計で25,000円(税込)以上ご購入のお客様に先着順で天然精油の香りにこだわるホームケアブランド【Komons（コモンズ）】とコラボレーションしたNORC別注『ファブリックミスト』をプレゼントいたします。ヒバ・ヒノキ・ホーリーフをベースにした、奥行きのある香りを楽しめるファブリックミストです。持ち運びに便利なMiniサイズで、外出先や旅先でも気軽にお使いいただけます。



※数量限定のため、無くなり次第終了となります。ご了承ください。



＜開催概要>



■東京



期間：3月25日(水)〜４月28日(火)



会場：伊勢丹新宿店 本館2階 アーバンクローゼット



■大阪



期間：4月8日(水)〜4月14日(火)



会場：阪神梅田本店 4階 イベントテラス



■名古屋



期間：5月6日(水)〜5月12日(火)



会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ 5階 イベントスポット



『N.O.R.C』は、女性達のクローゼットの中心となるネオスタンダードブランドで、現代の女性達にむけた究極のネオベーシックアイテム「N.O.R.C」を展開しています。



クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful, Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。

撥水ブルゾン￥24,200（税込）撥水フリルブラウス ￥14,300（税込）撥水フレアパンツ￥18,700（税込）