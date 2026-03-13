＜N.O.R.C（ノーク）＞2026年春夏コレクション 期間限定ポップアップストアを東京・大阪・名古屋の3都市で開催

https://www.crossplus.jp/Page/feature/norc/260313_popup/

　クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛、以下当社）が展開する“Neo-basic”をコンセプトに2019年にスタートした＜N.O.R.C（ノーク）＞では、

2026年春夏コレクションのポップアップストアを3月25日（水）から東京・大阪・名古屋にて順次開催いたします。







＜N.O.R.C＞はスタイリング提案を軸に、タイムレスな本質を捉えながら時代の変化に対応する新鮮さを商品づくりに反映しています。素材や機能、着回し力を重視しつつ、コストパフォーマンスにも配慮し、程よくトレンドを取りいれた旬なスタイリングを提案しています。

https://digitalpr.jp/table_img/1914/130579/130579_web_1.png

　今回のポップアップストアでは、これからの季節に嬉しいさらりとした快適な着心地を保つ「フレンチリネンシリーズ」やビジネスシーンにも大活躍の高機能「トリアセリネンシリーズ」、春夏がより快適に過ごせる「ブライトローンシリーズ」、NORC夏の定番「SARACOシリーズ」など、今季の新作を豊富なラインナップで取り揃えています。

実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となります。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

ポップアップ特集ページ

・POP UP STORE限定アイテム









【SARACO】シリーズPOPUP限定カラー（サックス）全5型

ニットベスト ￥9,900（税込）

スキッパーハーフスリーブニット ￥9,900（税込）

2WAYニットカーディガン ￥11,000（税込）

Vネックフォルムニットカーディガン ￥11,000（税込）

ダブルジップパーカー ￥11,000（税込）


N.O.R.C夏の定番素材“SARACO”。

肌離れの良い、さらりとしたコットンポリエステル素材で

マシンウォッシャブル・接触冷感・抗ピリングなど

この季節にうれしい機能を備えたSARACOは毎年人気のシリーズ。

ポップアップ限定で【サックス】カラーをご用意しております。

・展開商品ラインナップ（一部ご紹介）＞









カットワーク刺繍ボリュームスリーブブラウス　￥16,500（税込）

【トリアセリネン】テーラードジャケット　￥26,400（税込）

※伊勢丹新宿店のみ販売

【トリアセリネン】ドロストワイドパンツ　￥18,700（税込）

※伊勢丹新宿店のみ販売









【フレンチリネン】

ハーフスリーブジャケット　￥19,800（税込）

フォルムベスト　￥18,700（税込）

イージーパンツ　￥17,600（税込）

※オンラインストアでは4月初旬発売予定









撥水ブルゾン￥24,200（税込）

撥水フリルブラウス　￥14,300（税込）

撥水フレアパンツ￥18,700（税込）









【トリアセリネン】

ベルト付きジレ　￥20,900（税込）

ラップトラウザーパンツ　￥18,700（税込）









（左）【トリアセリネン】

ベルト付きジレ　￥20,900（税込）

ラップトラウザーパンツ　￥18,700（税込）

撥水フォルムブラウス　￥15,400（税込）

（右）【フレンチリネン】

ダブルテーラードジャケット　￥23,100（税込）

ストレートパンツ　￥17,600（税込）

【SARACO】

スキッパーハーフスリーブニット　￥9,900（税込）

※オンラインストアでは４月初旬発売予定









クロップドトップス　￥6,600（税込）

撥水フレアパンツ　￥18,700（税込）











＜ノベルティ＞

ポップアップ期間中に、1回のお会計で25,000円(税込)以上ご購入のお客様に先着順で天然精油の香りにこだわるホームケアブランド【Komons（コモンズ）】とコラボレーションしたNORC別注『ファブリックミスト』をプレゼントいたします。ヒバ・ヒノキ・ホーリーフをベースにした、奥行きのある香りを楽しめるファブリックミストです。持ち運びに便利なMiniサイズで、外出先や旅先でも気軽にお使いいただけます。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。ご了承ください。





＜開催概要>

■東京

期間：3月25日(水)〜４月28日(火)

会場：伊勢丹新宿店 本館2階 アーバンクローゼット

■大阪

期間：4月8日(水)〜4月14日(火)

会場：阪神梅田本店 4階 イベントテラス

■名古屋

期間：5月6日(水)〜5月12日(火)

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ 5階 イベントスポット

https://digitalpr.jp/table_img/1914/130579/130579_web_2.png



『N.O.R.C』は、女性達のクローゼットの中心となるネオスタンダードブランドで、現代の女性達にむけた究極のネオベーシックアイテム「N.O.R.C」を展開しています。

https://www.crossplus.jp/shop/norc/

■N.O.R.C公式オンラインストア　：https://www.crossplus.jp/shop/norc/

■N.O.R.C公式インスタグラム　　：@norc.jp　https://www.instagram.com/norc.jp/

■N.O.R.C公式LINEアカウント　 ：@norc　https://page.line.me/?accountId=norc

■クロスプラス 会社概要

会社名：クロスプラス株式会社

代表者：山本大寛

所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL　： https://www.crossplus.co.jp

クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful, Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。










本件に関するお問合わせ先

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

クロスプラス株式会社 広報担当：松永

TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp

