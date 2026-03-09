¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ï¡¢ÇîÊª´ÛË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÅÐÏ¿ÇîÊª´Û¡×¤Ø
¡ÝÆ°Êª±à¤Î¼Ò²ñ¶µ°éµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¤Î´ðÈ×¤Ø¡Ý
ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡ÊÅìÉð¥ì¥¸¥ã¡¼´ë²èê¡¢ºë¶Ì¸©µÜÂåÄ®¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÉí±É°ì¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó2026Ç¯1·î19Æü¤ËÇîÊª´ÛË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÅÐÏ¿ÇîÊª´Û¡×¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÆ°Êª±à¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡¢¼Ò²ñ¶µ°é¤ÎºÆ³èÀ²½¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¬µ¡²ñ¤Î½¼¼Â¤ò½ÅÍ×À¯ºö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢2022Ç¯¤ËÌó70Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ´ËÜÅª¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤¿ÇîÊª´ÛË¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÐÏ¿ÇîÊª´ÛÀ©ÅÙ¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°Êª±à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÄ¶¤¨¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¯»ñÎÁ¤Î¼ý½¸¡¦ÊÝÂ¸¡¦ÀìÌçÅª¤ÊÄ´ºº¸¦µæ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀ®²Ì¤Î¼Ò²ñ´Ô¸µ¤òÃ´¤¦¼Ò²ñ¶µ°éµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö±à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ°Êª¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¤¤¤Î¤Á¤ÎÂº¤µ¡É¤ä¼«Á³´Ä¶¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¼èÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÅÐÏ¿ÇîÊª´Û¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢³èÆ°¤Î¸ø¶¦À¤ÈÀìÌçÀ¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÁØÀÕÇ¤¤¢¤ë³Ø¤Ó¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÐÏ¿ÇîÊª´Û¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÃÆ»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢45¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¥«¥é¥À¡ß¤·¤´¤È¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆÃÊÌÅ¸¼¨Å¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤¸ø³«¤Ç¤¢¤Ã¤¿Åö±à»ô°éÆ°Êª¤Î¹ü³ÊÉ¸ËÜ¤ò°ìÆ²¤Ë¸ø³«¡£Æ°Êª¤Î¿ÈÂÎÅª¹½Â¤¤ò²Ê³ØÅª»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ä¿Ê²½¡¢À¸ÂÎÅ¬±þ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»ô°é°÷¡¦½Ã°å»Õ¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÀìÌç´ï¶ñ¡¢¿ÇÎÅ¥«¥ë¥Æ¡¢»ô°éÆü»ïÅù¤òÅ¸¼¨¤·¡¢Æ°Êª±à¤¬Ã´¤¦Ä´ºº¸¦µæ¡¦»ñÎÁÊÝÂ¸¡¦ÀìÌç¿Íºà°éÀ®¤Î´ðÈ×¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ°Êª±à¤Î¼Ò²ñ¶µ°éµ¡Ç½¤òÍè±à¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö±à¤Ïº£¸å¤âÅÐÏ¿ÇîÊª´Û¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¶µ°é´ðÈ×¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇîÊª´ÛÅÐÏ¿ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¥«¥é¥À¡ß¤·¤´¤È¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡×
¡¡¡ÖÆ°Êª±à¤ÎÎò»Ë¡¦»Å»ö¡¦Æ°Êª¡×¤òÁí¹çÅª¤Ë¸«¤»¡ÖÆ°Êª±à¤Ï¡¢Æ°Êª¤È¿Í¤Î´Ø·¸¤ò45Ç¯¤«¤±¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)¡Á4·î5Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö 10:00¡Á17:00
³«ºÅ¾ì½ê POP UP SHOP¡ÊÅìÉðÆ°Êª¸ø±àÆâ¡Ë
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡¦⾻³ÊÉ¸ËÜ¤ÎÅ¸¼¨
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦45Ç¯Îò»ËÇ¯É½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦´ë²èÅ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó¼¼¡§·§Ã«¡¦ÇòÀÐ¡¦¿¹»³¡¡¹Êó¼¼Ä¾ÄÌ¡§080-1383-6630¡¡¥á¡¼¥ë¡§pr102@tobuzoo.co.jp ¡¡
