産学官連携プラットフォーム「にいがた防災ステーション」で誕生 平時から災害時まで活用できる「ウォーターチェンジャー®」

産学官連携プラットフォーム「にいがた防災ステーション」で誕生 平時から災害時まで活用できる「ウォーターチェンジャー®」