【東京情報大学】集まれシニア層！ eスポーツ道場第２弾の参加者を募集します





東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）eスポーツ道場につきまして、好評につき第二弾を開場します。



eスポーツ道場は、70歳以上のシニア世代の方々を対象として、ゲームに「太鼓の達人」を使い、毎回楽しく語り合いながら仲間をつくり、認知症を予防することを目的に2025年度から開始した事業です。 週１回３ヶ月程度、継続的に行うことによって認知予防に効果的と言われているため、できるだけ継続して参加することをお勧めします。