»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª¤«¤±¤Ã¤³¤âÍ·¤Ó¤â»×¤¤¤Ã¤­¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤¬TIGORA¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì

¡Á¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÍú¤±¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤ò2026Ç¯3·î¤è¤êÈ¯Çä¡Á

¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÈÎÇä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÌî ÆØÇ·¡Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTIGORA¡Ê¥Æ¥£¥´¥é¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¸þ¤±¿·ºî¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£















¡¡Ä«¤ÎÅÐ¹»¤«¤éÊü²Ý¸å¤ÎÍ·¤Ó¡¢µÙÆü¤Î³°½Ð¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤ÏÁö¤ë¤³¤È¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤ÇËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥Ã¤ÈÍú¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ã¤ÈÁö¤ì¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤ò±þ±ç¤¹¤ë°ìÂ­¤Ç¤¹¡£

¡¡»Ò¤É¤â¤¬°ì¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀµ¤·¤¯·¤¤òÍú¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤ò»È¤ï¤º¤Ë´ÊÃ±¤ËÍú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼µ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×À­¡×¤È¡¢Áö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÖÈ¿È¯À­¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤¬ºÙ¤«¤¯±ø¤ì¤¬ÉÕ¤­¤Ë¤¯¤¤¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£³«È¯ÇØ·Ê

¡¡º£²ó¡¢À®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÂ­¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡¢Àµ¤·¤¯Íú¤±¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥·¥å¡¼¥º¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

12,000¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÂ­·¿·×Â¬¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥é¥¹¥È¤òÀß·×¡£¾®³Ø¹»Ë¬Ìä¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÂ­·¿Ä´ºº¤ÇÆÀ¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢3EÉý¹­Àß·×¤ÇÂ­¤Î»ØÀè¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¡¢ÃÏÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÏ¤á¤ë·Á¾õ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Í¥¤ì¤¿¥é¥¹¥ÈÀß·×¤â¡¢Àµ¤·¤¯Íú¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÍú¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤ò²¿ÅÙ¤â»îºî¡¢Â¿¤¯¤Î¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò½Å¤Í¡¢ìû¤òÊÝ¸î¤·¤Ê¤¬¤éÅ¬ÅÙ¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÇÀµ¤·¤¤Íú¤­Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀß·×¤Ëºî¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÂ®¤¯Áö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢±¿Æ°¾ì¤Ç¤Î¼ÂÂ¬¤ò´ð¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ëÁÇºà¡¦·Á¾õ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÈ¿È¯ÎÏ¤òÄÉµá¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áö¹ÔÀ­Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ³Ø¤ä³°Í·¤Ó¤Ç¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤È°ÂÄêÀ­¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢ËèÆü¿´ÃÏ¤è¤¯Íú¤­Â³¤±¤é¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§







­¡¡Ò¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¡ÓÃÏÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÏ¤ß¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È

¡¡¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯·Á¾õ¤Î¥é¥Ð¡¼¥¹¥¿¥Ã¥É¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥°¥ê¥Ã¥×¥½¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡£¹»Äí¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¡¢Í¥¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³èÈ¯¤ÊÆ°¤­¤òÂ­¸µ¤«¤é»Ù¤¨¡¢ÄÌ³Ø¤«¤é¤«¤±¤Ã¤³¤Þ¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ±¿Æ°¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£







­¢¡ÒÈ¿È¯ÎÏ¡Ó·Ú²÷¤ÊÂ­±¿¤Ó¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢Áö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¸þ¾å

¡¡¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¹âÃÆÀ­EVA¤òºÎÍÑ¡£ÃåÃÏ»þ¤Î¾×·â¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¿ä¿ÊÎÏ¤ËÊÑ´¹¤·¡¢·Ú²÷¤ÊÂ­±¿¤Ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£È¿È¯À­¤ËÍ¥¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â­¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÁö¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£







­£¡Ò¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¡Ó¼ê¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥¹¥à¡¼¥ºÃåÃ¦¡£Àµ¤·¤¤Íú¤­Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È

¡¡¼ê¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÃ¦¤®Íú¤­¤¬¤Ç¤­¤ë¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤«¤«¤È¤òÆ§¤ßÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òËÉ»ß¤·¡¢Àµ¤·¤¯Íú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÍú¤­¤Ë¤â±¿Æ°¤Ë¤â¡¢¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º¤Ë¥µ¥Ã¤È´ÊÃ±¤ËÍú¤±¤Æ³Ú¤·¤¯Áö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£







­¤¡Ò¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡ÓÅÚÔ¼¤Ç±ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¥á¥Ã¥·¥å¹½Â¤

¡¡¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¡ÖËèÆü¤Î·¤¤Î±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢±ø¤ì¤¬ÉÕ¤­¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉÕ¤¤¤Æ¤âÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï±ø¤ì¤Ë¤¯¤µ¤ÈÄÌµ¤À­¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬»×¤¤¤Ã¤­¤êÍ·¤ó¤Ç¤â¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£







­¥¡Ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÓÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó

¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢ÄÌ³Ø¤äÍ·¤Ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âË­ÉÙ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ­¤ò°ú¤­½Ð¤¹¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÂ­¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û

¡ü¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º







¥µ¥¤¥º¡§17.0¡Á24.0cm¡¡¢¨0.5cm¹ï¤ßÅ¸³«

¥«¥é¡¼¡§

¡Ò¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ó

¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡¤¥Ö¥ë¡¼¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡¤¥¤¥¨¥í¡¼¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¤¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¤¥Ö¥é¥¦¥ó¡ß¥Ô¥ó¥¯¡¤¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡ß¥·¥ë¥Ð¡¼¡¤¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¡ß¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¡¤¡ÊEC¸ÂÄê¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥Ö¥ë¡¼¡¤¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥µ¥Ã¥¯¥¹

²Á³Ê¡§¡ï2,999¡ÊÀÇ¹þ¡Ë







https://store.alpen-group.jp/product/tigora/junior/

全国のスポーツデポ・アルペン、および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。

・スポーツデポ・アルペン店舗一覧:https://store.alpen-group.jp/store_search/

※以下スポーツデポ各店ではお取り扱いがございません。
　相模原店、カメイドクロック店、エミテラス所沢店、上大岡店、マークイズみなとみらい店、名古屋南店

¡¡ÁêÌÏ¸¶Å¹¡¢¥«¥á¥¤¥É¥¯¥í¥Ã¥¯Å¹¡¢¥¨¥ß¥Æ¥é¥¹½êÂôÅ¹¡¢¾åÂç²¬Å¹¡¢¥Þ¡¼¥¯¥¤¥º¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¡¢Ì¾¸Å²°ÆîÅ¹

・アルペングループオンラインストア:https://store.alpen-group.jp/

・アルペン楽天市場店:https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/

・アルペングループヤフー店:https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/

¢£TIGORA ¤È¤Ï

TIGORA¡Ê¥Æ¥£¥´¥é¡Ë¤ÏÈ¾À¤µª°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¢¥ë¥Ú¥ó¤¬¡¢¡ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤â¤Ã¤È¼ê·Ú ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¹âµ¡Ç½¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£

https://store.alpen-group.jp/product/tigora/

