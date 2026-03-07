こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【TVer】TVer初配信作品を含む2026年春の「俳優特集」開始
〜期間限定・超豪華約40タイトルをすべて無料配信〜
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「俳優特集」を展開中です。約40タイトルの作品をすべて無料で配信します。この機会にぜひTVerでご覧ください。
■「俳優特集」ページ：
https://tver.app/4b7SyN0
「俳優特集」では、2026年の春ドラマ出演俳優の過去出演作品をラインナップします。今回は、麻生祐未、井川遥、岸谷五朗、佐野史郎、濱田岳、松山ケンイチ、山田裕貴（五十音順）出演作品の無料配信が決定しました。
麻生祐未出演『JIN -仁-』、井川遥出演『流星ワゴン』、岸谷五朗出演『世界で一番熱い夏』、佐野史郎出演『誰にも言えない』、濱田岳出演『働かざる者たち』、松山ケンイチ出演『クジャクのダンス、誰が見た？』、山田裕貴出演『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』など、合わせて約40作品（※）を無料配信します。
※配信ラインナップは下記をご参照ください。
■「俳優特集」概要
【特集名称】「俳優特集」
【特集期間】配信中〜2026年4月中・下旬
【麻生祐未 ドラマ特集】
『アンチヒーロー』（TBSテレビ）
『JIN -仁-』ほか全2作品（TBSテレビ）
『年下の男』（TBSテレビ）
『とんび』（TBSテレビ）
※麻生祐未 出演『ＧＩＦＴ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週日曜21時〜）
【井川遥 ドラマ特集】
『持続可能な恋ですか？〜父と娘の結婚行進曲〜』（TBSテレビ）
『高原へいらっしゃい（佐藤浩市主演）』（TBSテレビ）
『流星ワゴン』（TBSテレビ）
※井川遥 出演『田鎖ブラザーズ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週金曜22時〜）
【岸谷五朗 ドラマ特集】
『青春の門 -筑豊篇-』（TBSテレビ）
『世界で一番熱い夏』（TBSテレビ）
『中学聖日記』（TBSテレビ）
『なにさまっ!』（TBSテレビ）
※岸谷五朗 出演『田鎖ブラザーズ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週金曜22時〜）
【佐野史郎 ドラマ特集】
『青い鳥』ほか全2作品（TBSテレビ）※一部TVer初配信
『ダブル・キッチン』ほか全2作品（TBSテレビ）※一部TVer初配信
『誰にも言えない』（TBSテレビ）
『長男の嫁』ほか全2作品（TBSテレビ）※TVer初配信
『私の運命』（TBSテレビ）
※佐野史郎 出演『時すでにおスシ!?』（TBSテレビ、4月スタート 毎週火曜22時〜）
【濱田岳 ドラマ特集】
『きょうの猫村さん』（テレ東）
『シェフは名探偵』（テレ東）
『働かざる者たち』（テレ東）
『新宿野戦病院』（フジテレビ）
『HERO』（フジテレビ）
『春になったら』（カンテレ）
※濱田岳 主演『刑事、ふりだしに戻る』（テレ東、4月17日（金）21時〜初回スタート）
【松山ケンイチ ドラマ特集】
『ごくせん』（日本テレビ）
『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBSテレビ）
『日本沈没ー希望のひとー』（TBSテレビ）
『100万回 言えばよかった』（TBSテレビ）
※松山ケンイチ 出演『時すでにおスシ!?』（TBSテレビ、4月スタート 毎週火曜22時〜）
【山田裕貴 ドラマ特集】
『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』（日本テレビ）
『3人のパパ』（TBSテレビ）
『死幣-DEATH CASH-』（TBSテレビ）
『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』（TBSテレビ）
『ホテルコンシェルジュ』（TBSテレビ）
『青のSP―学校内警察・嶋田隆平―』（カンテレ）
※山田裕貴 出演『ＧＩＦＴ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週日曜21時〜）
※上記ラインナップ以外の作品も配信予定です。
※作品によって配信期間は異なります。※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「俳優特集」を展開中です。約40タイトルの作品をすべて無料で配信します。この機会にぜひTVerでご覧ください。
■「俳優特集」ページ：
https://tver.app/4b7SyN0
「俳優特集」では、2026年の春ドラマ出演俳優の過去出演作品をラインナップします。今回は、麻生祐未、井川遥、岸谷五朗、佐野史郎、濱田岳、松山ケンイチ、山田裕貴（五十音順）出演作品の無料配信が決定しました。
※配信ラインナップは下記をご参照ください。
■「俳優特集」概要
【特集名称】「俳優特集」
【特集期間】配信中〜2026年4月中・下旬
【麻生祐未 ドラマ特集】
『アンチヒーロー』（TBSテレビ）
『JIN -仁-』ほか全2作品（TBSテレビ）
『年下の男』（TBSテレビ）
『とんび』（TBSテレビ）
※麻生祐未 出演『ＧＩＦＴ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週日曜21時〜）
【井川遥 ドラマ特集】
『持続可能な恋ですか？〜父と娘の結婚行進曲〜』（TBSテレビ）
『高原へいらっしゃい（佐藤浩市主演）』（TBSテレビ）
『流星ワゴン』（TBSテレビ）
※井川遥 出演『田鎖ブラザーズ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週金曜22時〜）
【岸谷五朗 ドラマ特集】
『青春の門 -筑豊篇-』（TBSテレビ）
『世界で一番熱い夏』（TBSテレビ）
『中学聖日記』（TBSテレビ）
『なにさまっ!』（TBSテレビ）
※岸谷五朗 出演『田鎖ブラザーズ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週金曜22時〜）
【佐野史郎 ドラマ特集】
『青い鳥』ほか全2作品（TBSテレビ）※一部TVer初配信
『ダブル・キッチン』ほか全2作品（TBSテレビ）※一部TVer初配信
『誰にも言えない』（TBSテレビ）
『長男の嫁』ほか全2作品（TBSテレビ）※TVer初配信
『私の運命』（TBSテレビ）
※佐野史郎 出演『時すでにおスシ!?』（TBSテレビ、4月スタート 毎週火曜22時〜）
【濱田岳 ドラマ特集】
『きょうの猫村さん』（テレ東）
『シェフは名探偵』（テレ東）
『働かざる者たち』（テレ東）
『新宿野戦病院』（フジテレビ）
『HERO』（フジテレビ）
『春になったら』（カンテレ）
※濱田岳 主演『刑事、ふりだしに戻る』（テレ東、4月17日（金）21時〜初回スタート）
【松山ケンイチ ドラマ特集】
『ごくせん』（日本テレビ）
『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBSテレビ）
『日本沈没ー希望のひとー』（TBSテレビ）
『100万回 言えばよかった』（TBSテレビ）
※松山ケンイチ 出演『時すでにおスシ!?』（TBSテレビ、4月スタート 毎週火曜22時〜）
【山田裕貴 ドラマ特集】
『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』（日本テレビ）
『3人のパパ』（TBSテレビ）
『死幣-DEATH CASH-』（TBSテレビ）
『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』（TBSテレビ）
『ホテルコンシェルジュ』（TBSテレビ）
『青のSP―学校内警察・嶋田隆平―』（カンテレ）
※山田裕貴 出演『ＧＩＦＴ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週日曜21時〜）
※上記ラインナップ以外の作品も配信予定です。
※作品によって配信期間は異なります。※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp