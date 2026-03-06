¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¡ÖREGNO¡×°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±»î¾è²ñ¤ò³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖREGNO¡×¡Ê¥ì¥°¥Î¡Ë¤Î¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Î»î¾è²ñ¤ò¿ÀÆàÀî¸©Âç°ë¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥ÁÃó¼Ö¾ì¤È¼þÊÕ°ìÈÌÆ»¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»î¾è²ñ¤Ï2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î9:00¡Á12:45¡¢13:30¡Á17:15¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»î¾è²ñ¤Ç¤Ï¡¢REGNO¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤ª¾è¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢»î¾è¤ÇÂÎ´¶¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤Î¤¦¤¨¡¢ÅöÁª¤µ¤ì¤¿24ÁÈ¡Ê1ÁÈºÇÂç3Ì¾¡Ë¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¡ÖREGNO GR-X·¡×¡Ê¥ì¥°¥Î ¥¸¡¼¥¢¡¼¥ë¥¯¥í¥¹¥¹¥ê¡¼¡Ë¤È¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¡ÖNEWNO¡×¤òÁõÃå¤·¤¿¡Ö¥È¥è¥¿ ¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Î¾è¤êÈæ¤Ù¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖREGNO GR-X· TYPE RV¡×¡Ê¥ì¥°¥Î ¥¸¡¼¥¢¡¼¥ë¥¯¥í¥¹¥¹¥ê¡¼ ¥¿¥¤¥×¥¢¡¼¥ë¥Ö¥¤¡Ë¤òÁõÃå¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤âÆ±¾è¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢REGNO¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿¼¤ß¤òÁý¤·¤¿¶õ´ÖÉÊ¼Á¡×¤ä¡ÖËá¤È´¤«¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¡×¤Ê¤É¤òÀ§Èó¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢»î¾è¸å¤ËÅö¼ÒWEB¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÆ°²è»£±Æ¡Ë¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£±þÊç¾ò·ïÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖREGNO¡×°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±»î¾è²ñ³µÍ×¡§
¢£Æü»þ¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë9:00¡Á12:45¡Ê¸áÁ°¤ÎÏÈ¡Ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï13:30¡Á17:15¡Ê¸á¸å¤ÎÏÈ¡Ë
¢£¾ì½ê¡§Âç°ë¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥ÁÂè°ìÃó¼Ö¾ì¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ°ìÈÌÆ»
¡¡¡¡¡¡¡¡½»½ê¡§¢©259-0111 ¿ÀÆàÀî¸©Ãæ·´Âç°ëÄ®¹ñÉÜËÜ¶¿546
¢£ÆâÍÆ¡§
¡¡ÖREGNO GR-X·¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖNEWNO¡×¤òÁõÃå¤·¤¿¡Ö¥È¥è¥¿ ¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Î¾è¤êÈæ¤Ù
¢¡ÖREGNO GR-X· TYPE RV¡×¤òÁõÃå¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÆ±¾è
¢£Êç½¸ÏÈ¡§24ÁÈ¡Ê1ÁÈºÇÂç3Ì¾¡Ë
¢£È÷¹Í¡§
»î¾è¸å¡¢Åö¼ÒWEB¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¼ýÏ¿¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼URL¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êhttps://tire.bridgestone.co.jp/regno/testdrivecp/¡Ë
¡¡¡ÖREGNO¡×¤Ï¡¢1981Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖREGNO GR-X·¡×¤Ï¡¢ÀÅ½ÍÀ¡¦¾è¤ê¿´ÃÏ¡¦±¿Æ°ÀÇ½¤Ê¤É¥¿¥¤¥ä¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë´ðËÜÀÇ½¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢"ÀÅ¤«¡¢¤ä¤ï¤é¤«¡¢°Â¤é¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¤¡¢³ê¤é¤«"¤È¤¤¤¦"REGNO»Ë¾å¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶õ´ÖÉÊ¼Á"¤È"¼Á¤Î¹â¤¤¾è¤êÌ£"¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿·¤·¤¤"REGNO FEELING"¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖREGNO GR-X· TYPE RV¡×¤Ï¡¢¡ÖREGNO GR-X·¡×¤ÎÆÃÀ¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ö¹â¤Î¹â¤¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¼ÖÎ¾ÆÃÍ¤ÎÁö¹Ô»þ¤Î¤Õ¤é¤Ä¤¤òÄã¸º¡¢ÊÐËàÌ×¤ÎÍÞÀ©¤ÈÂÑËàÌ×À¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖREGNO¡×¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥È¡§https://tire.bridgestone.co.jp/regno/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÖREGNO¡×°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±»î¾è²ñ»öÌ³¶É¡§¡Êinfo@regno-testdrive-cp.com¡Ë
