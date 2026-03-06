¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø½÷ÀÊ¸²½¸¦µæ½ê Âè3²ó¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ö¿ÈÂÎ¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤« ¡Á ¸«¤ë¡¦Æ°¤«¤¹¡¦À°¤¨¤ë ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡Á ¡×¤ò3/26¤Ë³«ºÅ
¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹ ¶âÈøÏ¯¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë½÷ÀÊ¸²½¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Âè£³²ó¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ò£³·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹ (»²²ÃÈñÌµÎÁ)¡£
¡¡ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢Èþ½Ñ»Ë¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë½÷ÀÁü¡¦ÃËÀÁü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÈÂÎÉ¾²Á¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÈþÍÆ°åÎÅ¤¬Æü¾ï²½¤¹¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤òÂêºà¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤È¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î´Ø·¸¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤é¤ì¤ë¿ÈÂÎ¡×¡ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¿ÈÂÎ¡×¡Ö´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¿ÈÂÎ¡×¤ò¤á¤°¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê´üÂÔ¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼µ¬ÈÏ¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼«¸ÊÍý²ò¤ä²ÄÇ½À¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢²ÝÂêÄóµ¯¹Ö±é¤ä¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
Æü¡¡¡¡»þ
2026Ç¯3·î26Æü (ÌÚ) 15¡§00¡Á17¡§00
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó (Zoom)
Æâ¡¡¡¡ÍÆ
³«²ñ°§»¢¡¡
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ³ØÄ¹¡¡¶âÈøÏ¯
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ÁíÄ¹¡¡ºäÅìâÃÍý»Ò
¡Ö¡Ø³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¢£ ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¡
¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡½÷ÀÊ¸²½¸¦µæ½ê Éû½êÄ¹ ËÌËÜ²Â»Ò
£±.¡¡²ÝÂêÄóµ¯¹Ö±é
¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤«¡© ¥í¥ê¡¼¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡ã¸«¤é¤ì¤ë¿ÈÂÎ¡ä¤ÎÀ¯¼£³Ø¡×
´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô ´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê ÀìÇ¤¹Ö»Õ µÆÅÄÂöÌé
¢¡Ö¡ã¿ÈÂÎ(¥Ü¥Ç¥£)¥¤¥á¡¼¥¸¡ä¡§½÷»Ò³ØÀ¸¤ÎÂÎ³Ê´êË¾¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯¤Ê¿ÈÂÎ¡×
¿©·ò¹¯²Ê³ØÉô ·ò¹¯¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê ¶µ¼ø ÇòÀîºÈ»Ò
£¡Ö¡ã¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¿ÈÂÎ¡ä¡§²½¾Ñ¤ÎÎò»Ë¡¦ÈþÍÆ°åÎÅ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡×
¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô ¸½Âå¶µÍÜ³Ø²Ê ¶µ¼ø ÌÚÂ¼ÈþÌé»Ò
£².¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¿ÈÂÎ¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤«¡©¡×
ºß³ØÀ¸¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡¦°Õ¸«È¯É½ / ¸¦µæ¼Ô¡¦¼ÂÌ³²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é
¿Í´ÖÊ¸²½³ØÉô Îò»ËÊ¸²½³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø Ìî¸ýÊþÎ´
¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê ÆÃÌ¿¸¦µæ°÷ °ðÂôÍµ»Ò
Éû³ØÄ¹ / ¿©·ò¹¯²Ê³ØÉô ·ò¹¯¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê ¶µ¼ø ¾®ÀîËÓÈþ
£³.¡¡¼Áµ¿±þÅú
(»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Î¼ÁÌä¤â²Ä)
£´.¡¡¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥° / Á´ÂÎÁí³ç
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ÁíÄ¹¡¡ºäÅìâÃÍý»Ò
ÊÄ²ñ°§»¢
½÷ÀÊ¸²½¸¦µæ½ê ½êÄ¹ ÉðÀî·Ã»Ò (Áí¹ç»Ê²ñ)
¿½¤·¹þ¤ß
²¼µURL¤â¤·¤¯¤ÏQR¥³¡¼¥É¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ ÄùÀÚ £³·î24Æü(²Ð)Àµ¸á
https://forms.gle/VM5beSuVxxhNDK7A7
Äê¡¡¡¡°÷¡¡¤Ê¤·
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ½÷ÀÊ¸²½¸¦µæ½ê
iwc-admi@swu.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡´ë²è¹ÊóÉô
TEL¡§03-3411-6597
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@swu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
