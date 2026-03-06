こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【うた☆プリ】アコースティックアレンジ楽曲を収録したアルバムが、2026年5月27日に発売決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、『うたの☆プリンスさまっ♪』のアイドル11人それぞれにとって“原点”となる楽曲をアコースティックアレンジしたアルバム「うたの☆プリンスさまっ♪Shining Birthday Acoustic Album」を2026年5月27日（水）に発売します。
2025年4月より、アイドルの誕生日当日に24時間限定で公開された楽曲を、待望のフルコーラスサイズで収録したアルバムが登場！
アイドル11人それぞれにとって“原点”となる楽曲をアコースティックアレンジし、
今の彼らが新たに歌い直したスペシャルバージョンでお届けします。
初回限定盤は、特製パッケージ仕様。
歌詞カードは、アイドルの手書きによるスペシャルな仕様で同梱！
さらに、誕生日当日限定で公開された「Shining Birthday Special Project」の動画を11種完全収録。
通常盤には、裏面にアイドルからのメッセージが入ったアイドルメッセージカードを全11種からランダムで1枚封入。
詳しくはCD特設サイトをご確認ください。
https://sp.utapri.com/shiningbirthday_acousticalbum/
1 Shining Birthday Special Project 一十木音也
2 Shining Birthday Special Project 四ノ宮那月
3 Shining Birthday Special Project 来栖 翔
4 Shining Birthday Special Project 寿 嶺二
5 Shining Birthday Special Project 一ノ瀬トキヤ
6 Shining Birthday Special Project 黒崎蘭丸
7 Shining Birthday Special Project 愛島セシル
8 Shining Birthday Special Project 聖川真斗
9 Shining Birthday Special Project カミュ
10 Shining Birthday Special Project 神宮寺レン
11 Shining Birthday Special Project 美風 藍
©SAOTOME GAKUEN Illust.G-angle, KLabGames
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
関連リンク
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト
https://www.utapri.com
ブロッコリーCD
https://www.broccoli.co.jp/cd/
【CD概要】
▲初回限定盤ジャケット
▲通常盤ジャケット
発売日：2026年5月27日（水）
初回限定盤（CD＋DVD）価格：税込5,830円
通常盤（CDのみ）価格：税込3,850円
【CD収録コンテンツ（Disc1）】
1 TRUST☆MY DREAM (Acoustic Arrange Ver.)
歌：一十木音也(CV.寺島拓篤)
作詞：上松範康(Elements Garden)
作曲：中山真斗(Elements Garden)
編曲：藤田淳平(Elements Garden)
2 サザンクロス恋唄(ワルツ) (Acoustic Arrange Ver.)
歌：四ノ宮那月(CV.谷山紀章)
作詞：上松範康(Elements Garden)
作曲：菊田大介(Elements Garden)
編曲：藤間 仁(Elements Garden)
3 オレサマ愛歌(ロンド) (Acoustic Arrange Ver.)
歌：来栖 翔(CV.下野 紘)
作詞：Bee’
作曲：藤田淳平(Elements Garden)
編曲：堀川大翼(Elements Garden)
4 溺愛テンプテーション (Acoustic Arrange Ver.)
歌：寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)
作詞：上松範康(Elements Garden)
作編曲：菊田大介(Elements Garden)
5 BELIEVE☆MY VOICE (Acoustic Arrange Ver.)
歌：一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)
作詞作曲：上松範康(Elements Garden)
編曲：近藤世真(Elements Garden)
6 BRIGHT ROAD (Acoustic Arrange Ver.)
歌：黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)
作詞：上松範康(Elements Garden)
作編曲：藤田淳平(Elements Garden)
7 DESTINY SONG (Acoustic Arrange Ver.)
歌：愛島セシル(CV.鳥海浩輔)
作詞：上松範康(Elements Garden)
作曲：藤間 仁(Elements Garden)
編曲：堀川大翼(Elements Garden)
8 騎士(ナイト)のKissは雪より優しく (Acoustic Arrange Ver.)
歌：聖川真斗(CV.鈴村健一)
作詞：Bee’
作曲：藤間 仁(Elements Garden)
編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)
9 絶対零度Emotion (Acoustic Arrange Ver.)
歌：カミュ(CV.前野智昭)
作詞：上松範康(Elements Garden)
作曲：中山真斗(Elements Garden)
編曲：近藤世真(Elements Garden)
10 悪魔のKissは炎より激しく (Acoustic Arrange Ver.)
歌：神宮寺レン(CV.諏訪部順一)
作詞：上松範康(Elements Garden)
作編曲：藤間 仁(Elements Garden)
11 Winter Blossom (Acoustic Arrange Ver.)
歌：美風 藍(CV.蒼井翔太)
作詞：上松範康(Elements Garden)
作曲：藤間 仁(Elements Garden)
編曲：菊田大介(Elements Garden)
【CD収録コンテンツ（Disc2）】
1 TRUST☆MY DREAM (Acoustic Arrange Ver.) *off vocal
2 サザンクロス恋唄(ワルツ) (Acoustic Arrange Ver.) *off vocal
3 オレサマ愛歌(ロンド) (Acoustic Arrange Ver.) *off vocal
4 溺愛テンプテーション (Acoustic Arrange Ver.) *off vocal
5 BELIEVE☆MY VOICE (Acoustic Arrange Ver.) *off vocal
6 BRIGHT ROAD (Acoustic Arrange Ver.) *off vocal
7 DESTINY SONG (Acoustic Arrange Ver.) *off vocal
8 騎士(ナイト)のKissは雪より優しく (Acoustic Arrange Ver.) *off vocal
9 絶対零度Emotion (Acoustic Arrange Ver.) *off vocal
10 悪魔のKissは炎より激しく (Acoustic Arrange Ver.) *off vocal
11 Winter Blossom (Acoustic Arrange Ver.) *off vocal
【初回限定盤 DVD収録コンテンツ】
