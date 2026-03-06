こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『【2026年最新】Threads・BeReal・TikTok発「隠れ炎上」の正体〜なぜ、社名検索をしている企業ほど、足元をすくわれるのか？〜』セミナー開催のお知らせ
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2026年3月12日（木）12時00分〜13時00分にて「【2026年最新】Threads・BeReal・TikTok発「隠れ炎上」の正体〜なぜ、社名検索をしている企業ほど、足元をすくわれるのか？〜」セミナーを開催いたします。
▼概要
2026年現在、企業炎上の震源地はテキスト主体のSNSから、Threads、BeReal、TikTokといった新興SNSや動画プラットフォームへと急激に移行しています。
社名の記載がない動画や、短時間で消えるクローズドな投稿から発生する「隠れ炎上」は、従来のキーワード検索では検知できず、担当者が気づいた時にはすでに手遅れとなっているケースが多発しています。
本セミナーでは、最新の炎上パターンを紐解きながら、従来の手法が抱える「物理的な限界」を解説します。そして、映像や音声を解析することで、これまで企業が諦めるしかなかった"死角"をカバーする、次世代の監視体制と具体的なリスク防衛策を提示します。
▼以下の方におすすめ
・経営層、役員、広報・IR部門の責任者・担当者
・法務・リスクマネジメント部門の責任者・担当者
・SNS運用、デジタルマーケティング部門の責任者・担当者
・既存の危機管理マニュアルや体制の見直しを検討している企業
▼セミナー概要
日時 ：2026年3月12日（木）12時00分〜13時00分
申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/20260312-2/
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
