『【2026年最新】Threads・BeReal・TikTok発「隠れ炎上」の正体〜なぜ、社名検索をしている企業ほど、足元をすくわれるのか？〜』セミナー開催のお知らせ

写真拡大 (全2枚)







デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2026年3月12日（木）12時00分〜13時00分にて「【2026年最新】Threads・BeReal・TikTok発「隠れ炎上」の正体〜なぜ、社名検索をしている企業ほど、足元をすくわれるのか？〜」セミナーを開催いたします。

申し込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/20260312-2/

▼概要

2026年現在、企業炎上の震源地はテキスト主体のSNSから、Threads、BeReal、TikTokといった新興SNSや動画プラットフォームへと急激に移行しています。

社名の記載がない動画や、短時間で消えるクローズドな投稿から発生する「隠れ炎上」は、従来のキーワード検索では検知できず、担当者が気づいた時にはすでに手遅れとなっているケースが多発しています。

本セミナーでは、最新の炎上パターンを紐解きながら、従来の手法が抱える「物理的な限界」を解説します。そして、映像や音声を解析することで、これまで企業が諦めるしかなかった"死角"をカバーする、次世代の監視体制と具体的なリスク防衛策を提示します。

▼以下の方におすすめ

・経営層、役員、広報・IR部門の責任者・担当者

・法務・リスクマネジメント部門の責任者・担当者

・SNS運用、デジタルマーケティング部門の責任者・担当者

・既存の危機管理マニュアルや体制の見直しを検討している企業

▼セミナー概要

日時　　　：2026年3月12日（木）12時00分〜13時00分

申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/20260312-2/

会場　　　：オンライン

料金　　　：無料

※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。

▼会社概要

社名　　：シエンプレ株式会社

代表者　：代表取締役社長　佐々木　寿郎

設立　　：2008年10月

本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F

事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業

URL　　：https://www.siemple.co.jp/

関連リンク

HP

https://www.siemple.co.jp/

iの視点

https://www.siemple.co.jp/isiten/