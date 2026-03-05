トレッサ横浜に「スポーツの聖地」が誕生！スポーツデポフラッグシップストアが3月6日(金)グランドオープン！

〜オープン記念ポイント還元企画＆ゴルフ５・アルペンアウトドアーズも協賛セール開催〜

　スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、スポーツデポの全国7店舗目となるフラッグシップストア「スポーツデポフラッグシップストアトレッサ横浜店」を3月6日(金)にトレッサ横浜内にオープンいたします。

　オープンを記念し、3月6日(金)〜3月16日(月)まで、スポーツデポ・ゴルフ５・アルペンアウトドアーズトレッサ横浜店で、オープン限定特別奉仕品のご提供や通常よりポイント還元率をアップしたセールを開催いたします。







【グランドオープンセール情報】

　＜セール期間＞

　　3月6日(金)〜3月16日(月)

　＜開催店舗＞

　　・スポーツデポフラッグシップストア トレッサ横浜店　　　　　　　グランドオープンセール

　　・ゴルフ５フラッグシップストア トレッサ横浜店　　　　　　　　　オープン協賛セール　

　　・アルペンアウトドアーズ トレッサ横浜店　　　　　　　　　　　　オープン協賛セール　

　　・スポーツデポフラッグシップストア マークイズみなとみらい店　　オープン協賛セール　

▼スポーツデポフラッグシップストア トレッサ横浜店

　＜企画＞

　　店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元！

　　※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。

　　※一部ブランド・商品に対象外がございます。

　＜数量限定日替奉仕品＞

　　3月6日(金)〜3月8日(日)の3日間、ランニングシューズ・スニーカー・スポーツウェア

　　サッカー・バスケットボール・野球・テニス・バドミントン用品などの約800点の日替奉仕品を

　　販売いたします！

　＜デジタルチラシ＞　

　　URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260305_ty/

　＜店舗情報＞

　　住所：神奈川県横浜市港北区師岡町700番地　トレッサ横浜 1・2F

　　営業時間：10：00〜20：00

　　オープン日：2026年3月6日(金)

　　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7678







　　　　　　　　　　　　　　　　

▼ゴルフ５フラッグシップストア トレッサ横浜店

　＜企画＞

　　店内商品お買上の方、アルペンポイント10％還元！

　　※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。

　　※一部ブランド・商品に対象外がございます。

　＜数量限定日替奉仕品＆数量限定特別価格クラブ＞

　　3月6日(金)〜3月8日(日)の3日間、ゴルフシューズ・キャディバッグ・距離計測器・ウェア

　　など225点を販売いたします。さらに、「ピン」や「キャロウェイ」のドライバー・アイアンセッ

　　ト、「オデッセイ」のパターなど、人気クラブを数量限定の特別価格でご用意しております。

　＜オープン協賛 店内試打会開催＞

　　・3月7日(土)テーラーメイド　　

　　・3月22日(日)ミズノ　　　

　　・3月28日(土)ピン

　　・3月29日(日)オノフ

　＜デジタルチラシ＞

　　URL：https://store.alpen-group.jp/store/golf5/flyer/20260306yokohama/

　＜店舗情報＞

　　住所：神奈川県横浜市港北区師岡町700番地　トレッサ横浜 3F

　　営業時間：10：00〜20：00

　　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=4161

▼アルペンアウトドアーズ トレッサ横浜店

　＜企画＞

　　店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元！

　　※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。

　　※一部ブランド・商品に対象外がございます。

　＜数量限定日替奉仕品＞

　　3月6日(金)〜3月8日(日)の3日間、テント・チェア・テーブル・コンロ・ランタン・バッグ・シュー

　　ズ・ウェアなどキャンプ・トレッキング用品を236点販売いたします。

　＜デジタルチラシ＞　

　　URL：https://store.alpen-group.jp/outdoors/overview/special/flyer/20260305_ty_k/

　＜店舗情報＞

　　住所：神奈川県横浜市港北区師岡町700番地　トレッサ横浜 3F

　　営業時間：10：00〜20：00

　　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=4160

▼スポーツデポフラッグシップストア マークイズみなとみらい店

　＜企画＞

　　店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元！

　　※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。

　　※一部ブランド・商品に対象外がございます。

　＜期間限定お買得商品＞

　　ランニングシューズ・スニーカー・サッカー・バスケットボール・野球・ラケットスポーツなど

　　期間限定特別価格商品を販売いたします。

　＜デジタルチラシ＞　公開日：3月6日(金)

　　URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260306_markis_mm/

　＜店舗情報＞

　　住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい3−5−1　

　　営業時間：月〜木 10:00〜20:00

　　　　　　　金・土・日/祝/祝前日 10:00〜21:00　

　　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7675

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円(2025年6月期)

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営

本件に関するお問合わせ先

ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/