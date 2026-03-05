¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶å½£Âç³Ø¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿åÁÇ¸¦µæ½ê¡ÊHYDROGENIUS¡Ë¡×¤ò2026Ç¯4·î¤ËÀßÎ©
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¶å½£Âç³Ø¤Ï¡¢¿åÁÇºàÎÁÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹ñºÝ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁÅÅÃÓ»º³ØÏ¢·È¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÅý¹ç¤·¡¢2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿åÁÇ¸¦µæ½ê¡ÊHYDROGENIUS¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¢¿·¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ÎÀ½Â¤¡¢Í¢Á÷¡¦ÃùÂ¢¡¢ÍøÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ï¢·È¸¦µæ¤ò´Þ¤àÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¶å½£Âç³Ø¤ÎÁí¹çÃÎ¤ò·ë½¸¤·¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¸øÊçÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂè°ìÀþ¸¦µæ¼Ô¤Î»²²è¤ò¿Ê¤á¡¢¿åÁÇÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¡¦¿Íºà°éÀ®¡¦É¸½à²½¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÀ¤³¦¿å½à¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
£¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¸µ¡¦ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê ¿åÁÇ¡¦Ç³ÎÁÅÅÃÓµ»½Ñ¼¼ ¼¼Ä¹¡ÊDirector, Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office¡ÊHFTO¡Ë, U.S. Department of Energy¡ÊDOE¡Ë¡Ë¤Î¥¹¥Ë¡¼¥¿¡¦¥µ¥Æ¥£¥ä¥Ñ¥ëÇî»Î¡ÊDr. Sunita Satyapal¡Ë¢¨ ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¹ñºÝÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
I¡¥³µÍ×
¶å½£Âç³Ø¤Ï¡¢¿åÁÇÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¡¢ÀßÈ÷¡¢¿Íºà¤òÅý¹ç¤·¡¢¿åÁÇ¤ÎÀ½Â¤¡¢Í¢Á÷¡¦ÃùÂ¢¡¢ÍøÍÑ¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸¦µæµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿åÁÇ¸¦µæ½ê¡ÊHydrogen Institute for Sustainability¡¢Î¬¾Î¡§HYDROGENIUS¡Ë¡×¤ò2026Ç¯4·î1Æü¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢³ØÆâ¤Î¿åÁÇ´ØÏ¢3¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤·¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é¼ÂÍÑ²½¸¦µæ¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢·È²ÃÂ®¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¤È°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î¹ñºÝÈ¯¿®¡¢¹ñºÝÉ¸½à²½¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢»º³Ø´±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡¢¿Íºà°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶å½£Âç³Ø¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤¹¡£
II¡¥ÇØ·Ê
µ¤¸õ´íµ¡¤äÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈGX¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿åÁÇ¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¡¦±¿Í¢¡¦»º¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò»Ù¤¨¤ëÀïÎ¬Åª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£Âç³Ø¤Ï¡¢¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¤òÂç³Ø¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢°ËÅÔ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹°ÜÅ¾´ü°Ê¹ß¡Ê2005Ç¯¡Á¡Ë¤Ë¿åÁÇ´ØÏ¢3¥»¥ó¥¿¡¼¤ò½ç¼¡À°È÷¤·¡¢¸¦µæ¡¦¶µ°é¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ò²ñ¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢³ØÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ñ¸»¤ò²£ÃÇÅª¤Ë·ë½¸¤·¤¿¸¦µæ¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
III¡¥¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿åÁÇ¸¦µæ½ê¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1¡¥Åý¹ç¤¹¤ë´ûÂ¸3¥»¥ó¥¿¡¼
¢£¿åÁÇºàÎÁÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
¢£¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹ñºÝ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
¢£¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁÅÅÃÓ»º³ØÏ¢·È¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
2¡¥´ØÏ¢¸¦µæ½ê¤È¤ÎÏ¢·È
ËÜ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¿åÁÇÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹ñºÝ¸¦µæ½ê¡ÊI2CNER¡Ë¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Ê³ØÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Â³À¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Áê¸ßÊä´°Åª¤Ê´Ø·¸¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¡¢¹ñºÝÏ¢·È¤ª¤è¤Ó¿Íºà°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¸¦µæ½ê¤ÎÆÃÄ§
(1) 4¤Ä¤Î¸¦µæÉôÌç
ËÜ¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ³èÆ°¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4ÉôÌç¤òÃæ¿´¤Ë¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¿åÁÇÀ½Â¤¸¦µæÉôÌç¡§Äã¥³¥¹¥È¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¿åÁÇÀ½Â¤¤Ë¸þ¤±¤¿¿¨ÇÞ¡¦ÅÅµ¤²½³Ø¡¦¸÷¥×¥í¥»¥¹Åù¤Î¸¦µæ³«È¯
¢£¿åÁÇÍ¢Á÷¡¦ÃùÂ¢¸¦µæÉôÌç¡§¶âÂ°¡¦¹âÊ¬»ÒºàÎÁ¡¢¿åÁÇÊªÀ¡¢É¾²ÁË¡¡¦É¾²Á´ð½à¡¢µ¡³£³Ø½¬Åù¤â³èÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´¡¦¿®ÍêÀ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ
¢£¿åÁÇÍøÍÑ¸¦µæÉôÌç¡§Ç³ÎÁÅÅÃÓÅù¤Î¿åÁÇÍøÍÑµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¡¢ºàÎÁ¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åù¤Ø¤ÎÅ¸³«
¢£Ï¢·È¸¦µæÉôÌç¡§¿åÁÇÀ½Â¤¡¦Í¢Á÷¡¦ÃùÂ¢¡¦ÍøÍÑ¤òÅý¹ç¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¡¢¼Â¾Ú¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¿ä¿Ê
(2) ¿åÁÇ¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤¿¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦¼Â¾Ú¤Î¿ä¿Ê
ËÜ¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢4ÉôÌç¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¿åÁÇ¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤¿¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Ï¢·È¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
(3) SIF¹½ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¿ä¿ÊÂÎÀ©
¶å½£Âç³Ø¤¬¹½ÁÛ¤¹¤ë¡ÖÃÎ¼±´ðÈ×¡Ýµ»½Ñ´ðÈ×¡Ýµ»½ÑÅý¹ç¡¿¥·¥¹¥Æ¥à²½¡ÊSIF¡Ë Ãí1¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæÃ´ÅöÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¤¬½êÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ½êÁ´ÂÎ¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¸¦µæ¤ÎÊý¸þÀ¤òÅý³ç¤·¡¢Ê¬Ìî²£ÃÇ·¿¤Î¸¦µæ¿ä¿Ê¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
(4) ¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÏ¢·È¶¯²½
ËÜ¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæÆ°¸þ¤äÀ¯ºöÆ°¸þ¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢¸¦µæ³èÆ°¤Î¹ñºÝÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é½õ¸À¤ò¹Ô¤¦¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¸¦µæÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¢É¸½à²½¡¢¹ñºÝÏ¢·È¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë´Ø¤·¤Æ½õ¸À¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¡ÊDOE¡Ë¤Ç¿åÁÇ¡¦Ç³ÎÁÅÅÃÓÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦¼Â¾Ú¡¦Æ³Æþ¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿ Dr. Sunita Satyapal¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¡¦»º¶È³¦¡¦³Ø³¦¤ò²£ÃÇ¤·¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæÆ°¸þ¤äÀ¯ºöÆ°¸þ¤òÐíâ×¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¸¦µæ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³èÆ°¤Î¹ñºÝÅ¸³«¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝ¸øÊçÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂè°ìÀþ¸¦µæ¼Ô¤Î»²²è¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨Sunita Satyapal Çî»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¯ÉÜ¡¢»º¶È³¦¡¢³Ø½Ñ³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¡¢¿åÁÇ¤ª¤è¤ÓÇ³ÎÁÅÅÃÓÊ¬Ìî¤Î¹ñºÝÅª¤ËÃøÌ¾¤ÊÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤ËÆ±Ê¬Ìî¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¡¢µÒ°÷½Ú¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¡ÊDOE¡Ë¿åÁÇ¡¦Ç³ÎÁÅÅÃÓµ»½Ñ¼¼¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¤ª¤è¤Ó»ö¶È³«È¯¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼Ï¢·È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌò³ä¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»º¶È³¦¤ª¤è¤ÓÀ¯ÉÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¤ÎÅý³ç¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¡¢¿ô½½²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËµÚ¤Ö¿åÁÇ´ØÏ¢¸¦µæ³«È¯»ñ¶â¤ÎÄ´À°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë25¤«¹ñ°Ê¾å¤È¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¿åÁÇ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤¿¶¨Æ¯¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ë¤ÆÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¥³¡¼¥Í¥ëÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ±þÍÑÊªÍý³Ø¡¦¹©³ØÊªÍý³ØÊ¬Ìî¤Î¥Ý¥¹¥É¥¯¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Scientific American¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤ÎÏÀÊ¸È¯É½¡¢10·ï¤ÎÆÃµö¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËMeritorious¤ª¤è¤ÓDistinguished¤ÎÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤«¤é¤ÎÂçÅýÎÎ¥é¥ó¥¯¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¸²Ãø¤Ê¶ÈÀÓ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
IV¡¥º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¶å½£Âç³Ø¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿åÁÇ¸¦µæ¤Î¶¯¤ß¤ò³Ë¤Ë¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤òÅý¹ç¤·¤¿¡Ö¿·¤¿¤Ê¿åÁÇ³Ø¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¡¢»º³Ø´±¡¦¹ñºÝµ¡´Ø¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò°ìÁØ³ÈÂç¤·¡¢¹ñºÝÉ¸½à²½¤ä¿Íºà°éÀ®¤ò´Þ¤àÁí¹çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÅÅÀÎÎ°è¤Ë»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¬Ìî²£ÃÇ·¿¤Î¶¨Æ¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶å½£¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÊñÀÝÅª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÑ¸ì²òÀâ
Ãí1¡§SIF¡ÊSocial Impact Framework¡Ë¡§¼Ò²ñ²ÝÂê¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥¹¥È¤·¤Æ²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥»¥¹¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´ðÁÃ¡¾±þÍÑ¡¾¼ÂÍÑ²½¤Î3ÁØ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬°ìÂÎÅª¤Ë¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤È³ÎÅÙ¤Ç¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤¿¸¦µæ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£Âç³Ø¤¬¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£´û¤Ë2025Ç¯ÅÙ¤«¤éËÜ³Ø¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÌ¤Íè¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥óÅý³çËÜÉô¤Ç»î¹Ô±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¶å½£Âç³Ø¤Ï¡¢¿åÁÇºàÎÁÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹ñºÝ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁÅÅÃÓ»º³ØÏ¢·È¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÅý¹ç¤·¡¢2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿åÁÇ¸¦µæ½ê¡ÊHYDROGENIUS¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¢¿·¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ÎÀ½Â¤¡¢Í¢Á÷¡¦ÃùÂ¢¡¢ÍøÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ï¢·È¸¦µæ¤ò´Þ¤àÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¶å½£Âç³Ø¤ÎÁí¹çÃÎ¤ò·ë½¸¤·¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¸øÊçÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂè°ìÀþ¸¦µæ¼Ô¤Î»²²è¤ò¿Ê¤á¡¢¿åÁÇÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¡¦¿Íºà°éÀ®¡¦É¸½à²½¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÀ¤³¦¿å½à¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
I¡¥³µÍ×
¶å½£Âç³Ø¤Ï¡¢¿åÁÇÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¡¢ÀßÈ÷¡¢¿Íºà¤òÅý¹ç¤·¡¢¿åÁÇ¤ÎÀ½Â¤¡¢Í¢Á÷¡¦ÃùÂ¢¡¢ÍøÍÑ¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸¦µæµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿åÁÇ¸¦µæ½ê¡ÊHydrogen Institute for Sustainability¡¢Î¬¾Î¡§HYDROGENIUS¡Ë¡×¤ò2026Ç¯4·î1Æü¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢³ØÆâ¤Î¿åÁÇ´ØÏ¢3¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤·¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é¼ÂÍÑ²½¸¦µæ¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢·È²ÃÂ®¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¤È°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î¹ñºÝÈ¯¿®¡¢¹ñºÝÉ¸½à²½¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢»º³Ø´±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡¢¿Íºà°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶å½£Âç³Ø¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤¹¡£
II¡¥ÇØ·Ê
µ¤¸õ´íµ¡¤äÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈGX¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿åÁÇ¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¡¦±¿Í¢¡¦»º¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò»Ù¤¨¤ëÀïÎ¬Åª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£Âç³Ø¤Ï¡¢¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¤òÂç³Ø¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢°ËÅÔ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹°ÜÅ¾´ü°Ê¹ß¡Ê2005Ç¯¡Á¡Ë¤Ë¿åÁÇ´ØÏ¢3¥»¥ó¥¿¡¼¤ò½ç¼¡À°È÷¤·¡¢¸¦µæ¡¦¶µ°é¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ò²ñ¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢³ØÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ñ¸»¤ò²£ÃÇÅª¤Ë·ë½¸¤·¤¿¸¦µæ¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
III¡¥¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿åÁÇ¸¦µæ½ê¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1¡¥Åý¹ç¤¹¤ë´ûÂ¸3¥»¥ó¥¿¡¼
¢£¿åÁÇºàÎÁÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
¢£¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹ñºÝ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
¢£¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁÅÅÃÓ»º³ØÏ¢·È¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
2¡¥´ØÏ¢¸¦µæ½ê¤È¤ÎÏ¢·È
ËÜ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¿åÁÇÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹ñºÝ¸¦µæ½ê¡ÊI2CNER¡Ë¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Ê³ØÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Â³À¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Áê¸ßÊä´°Åª¤Ê´Ø·¸¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¡¢¹ñºÝÏ¢·È¤ª¤è¤Ó¿Íºà°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¸¦µæ½ê¤ÎÆÃÄ§
(1) 4¤Ä¤Î¸¦µæÉôÌç
ËÜ¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ³èÆ°¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4ÉôÌç¤òÃæ¿´¤Ë¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¿åÁÇÀ½Â¤¸¦µæÉôÌç¡§Äã¥³¥¹¥È¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¿åÁÇÀ½Â¤¤Ë¸þ¤±¤¿¿¨ÇÞ¡¦ÅÅµ¤²½³Ø¡¦¸÷¥×¥í¥»¥¹Åù¤Î¸¦µæ³«È¯
¢£¿åÁÇÍ¢Á÷¡¦ÃùÂ¢¸¦µæÉôÌç¡§¶âÂ°¡¦¹âÊ¬»ÒºàÎÁ¡¢¿åÁÇÊªÀ¡¢É¾²ÁË¡¡¦É¾²Á´ð½à¡¢µ¡³£³Ø½¬Åù¤â³èÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´¡¦¿®ÍêÀ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ
¢£¿åÁÇÍøÍÑ¸¦µæÉôÌç¡§Ç³ÎÁÅÅÃÓÅù¤Î¿åÁÇÍøÍÑµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¡¢ºàÎÁ¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åù¤Ø¤ÎÅ¸³«
¢£Ï¢·È¸¦µæÉôÌç¡§¿åÁÇÀ½Â¤¡¦Í¢Á÷¡¦ÃùÂ¢¡¦ÍøÍÑ¤òÅý¹ç¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¡¢¼Â¾Ú¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¿ä¿Ê
(2) ¿åÁÇ¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤¿¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦¼Â¾Ú¤Î¿ä¿Ê
ËÜ¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢4ÉôÌç¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¿åÁÇ¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤¿¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Ï¢·È¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
(3) SIF¹½ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¿ä¿ÊÂÎÀ©
¶å½£Âç³Ø¤¬¹½ÁÛ¤¹¤ë¡ÖÃÎ¼±´ðÈ×¡Ýµ»½Ñ´ðÈ×¡Ýµ»½ÑÅý¹ç¡¿¥·¥¹¥Æ¥à²½¡ÊSIF¡Ë Ãí1¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæÃ´ÅöÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¤¬½êÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ½êÁ´ÂÎ¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¸¦µæ¤ÎÊý¸þÀ¤òÅý³ç¤·¡¢Ê¬Ìî²£ÃÇ·¿¤Î¸¦µæ¿ä¿Ê¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
(4) ¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÏ¢·È¶¯²½
ËÜ¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæÆ°¸þ¤äÀ¯ºöÆ°¸þ¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢¸¦µæ³èÆ°¤Î¹ñºÝÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é½õ¸À¤ò¹Ô¤¦¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¸¦µæÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¢É¸½à²½¡¢¹ñºÝÏ¢·È¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë´Ø¤·¤Æ½õ¸À¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¡ÊDOE¡Ë¤Ç¿åÁÇ¡¦Ç³ÎÁÅÅÃÓÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦¼Â¾Ú¡¦Æ³Æþ¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿ Dr. Sunita Satyapal¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¡¦»º¶È³¦¡¦³Ø³¦¤ò²£ÃÇ¤·¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæÆ°¸þ¤äÀ¯ºöÆ°¸þ¤òÐíâ×¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¸¦µæ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³èÆ°¤Î¹ñºÝÅ¸³«¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝ¸øÊçÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂè°ìÀþ¸¦µæ¼Ô¤Î»²²è¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨Sunita Satyapal Çî»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¯ÉÜ¡¢»º¶È³¦¡¢³Ø½Ñ³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¡¢¿åÁÇ¤ª¤è¤ÓÇ³ÎÁÅÅÃÓÊ¬Ìî¤Î¹ñºÝÅª¤ËÃøÌ¾¤ÊÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤ËÆ±Ê¬Ìî¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¡¢µÒ°÷½Ú¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¡ÊDOE¡Ë¿åÁÇ¡¦Ç³ÎÁÅÅÃÓµ»½Ñ¼¼¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¤ª¤è¤Ó»ö¶È³«È¯¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼Ï¢·È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌò³ä¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»º¶È³¦¤ª¤è¤ÓÀ¯ÉÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¤ÎÅý³ç¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¡¢¿ô½½²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËµÚ¤Ö¿åÁÇ´ØÏ¢¸¦µæ³«È¯»ñ¶â¤ÎÄ´À°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë25¤«¹ñ°Ê¾å¤È¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¿åÁÇ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤¿¶¨Æ¯¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ë¤ÆÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¥³¡¼¥Í¥ëÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ±þÍÑÊªÍý³Ø¡¦¹©³ØÊªÍý³ØÊ¬Ìî¤Î¥Ý¥¹¥É¥¯¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Scientific American¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤ÎÏÀÊ¸È¯É½¡¢10·ï¤ÎÆÃµö¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËMeritorious¤ª¤è¤ÓDistinguished¤ÎÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤«¤é¤ÎÂçÅýÎÎ¥é¥ó¥¯¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¸²Ãø¤Ê¶ÈÀÓ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
IV¡¥º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¶å½£Âç³Ø¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿åÁÇ¸¦µæ¤Î¶¯¤ß¤ò³Ë¤Ë¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤òÅý¹ç¤·¤¿¡Ö¿·¤¿¤Ê¿åÁÇ³Ø¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¡¢»º³Ø´±¡¦¹ñºÝµ¡´Ø¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò°ìÁØ³ÈÂç¤·¡¢¹ñºÝÉ¸½à²½¤ä¿Íºà°éÀ®¤ò´Þ¤àÁí¹çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÅÅÀÎÎ°è¤Ë»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¬Ìî²£ÃÇ·¿¤Î¶¨Æ¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶å½£¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÊñÀÝÅª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÑ¸ì²òÀâ
Ãí1¡§SIF¡ÊSocial Impact Framework¡Ë¡§¼Ò²ñ²ÝÂê¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥¹¥È¤·¤Æ²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥»¥¹¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´ðÁÃ¡¾±þÍÑ¡¾¼ÂÍÑ²½¤Î3ÁØ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬°ìÂÎÅª¤Ë¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤È³ÎÅÙ¤Ç¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤¿¸¦µæ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£Âç³Ø¤¬¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£´û¤Ë2025Ç¯ÅÙ¤«¤éËÜ³Ø¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÌ¤Íè¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥óÅý³çËÜÉô¤Ç»î¹Ô±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/