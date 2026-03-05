こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
人事異動に関するお知らせ
サワイグループホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎）は、2026年4月1日付で下記のとおり人事異動を実施いたしますのでお知らせいたします。
1．人事異動（2026年4月1日付）
【氏名】宮本 洋一（みやもと よういち）
【新職】グループ経営企画部長
【現職】グループ経営企画部 副部長 兼 グループ経営企画グループ マネージャー
【氏名】木戸 繁之（きど しげゆき）
【新職】グループIT部長
【現職】グループIT部 副部長 兼 グループIT・インフラグループ マネージャー
【氏名】茺 宏吉（はま ひろよし）
【新職】グループ総務部長
【現職】グループ総務部 グループ総務グループ マネージャー
【氏名】高橋 邦昌（たかはし くにまさ）
【新職】ブランドコミュニケーション部長
【現職】ブランドコミュニケーション部 ブランドコミュニケーショングループ マネージャー
本件に関するお問合わせ先
サワイグループホールディングス株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp
